‘Dit is niet zomaar iets dat je kan afzetten’: dragqueens over de toegenomen aandacht voor hun wereld

Na Nederland, Wallonië, Italië en de VS gaat ook Vlaanderen overstag. Met Make Up Your Mind maakt VTM in september een tv-show rond dragqueens. Wat vinden zij zelf van die toegenomen aandacht voor hun wereld?

“Enter torenhoge hakken, pluimen en pailletten, kleurrijke make-up, opgezette kapsels, valse wimpers en een stevige portie durf.” Dat staat te lezen in het persbericht van VTM over hun nieuwe tv-show Make up your mind. Daarin toveren vijf bekende Vlamingen zich op vrijdag 8 september om tot de best mogelijke dragqueens. Twee dagen later volgt een special waarbij de kijker meegenomen wordt achter de schermen.

Het concept komt uit Nederland overwaaien en is tweeledig. Enerzijds transformeren de vijf zich onder begeleiding van echte dragqueens in verschillende soorten disciplines waarop ze worden beoordeeld. Daarnaast is er een soort van spelelement waarin een panel van vier bekende Vlamingen - interieurarchitect Bart Appeltans uit ‘Blind Gekocht’, zangeres Natalia, presentatrice Julie Van den Steen en actrice Ruth Beeckmans - probeert te raden welke bekende Vlaming er achter de vermomming steekt.

De tv-show komt niet uit de lucht vallen. De voorbije jaren heeft televisie steeds meer aandacht voor dragqueens. Hét voorbeeld is natuurlijk RuPaul’s Drag Race. In dat razend populaire talentenjachtprogramma gaat Amerika’s bekendste dragqueen RuPaul “op zoek naar de volgende Amerikaanse drag superstar”.

Maar ook in andere programma’s die niet rechtstreeks over dragqueens gaan, maken ze vaker hun opwachting. Dat was twee seizoenen geleden bijvoorbeeld het geval in ‘De Mol’, waarin enkele kandidaten na een middag trainen een zo goed mogelijke show moesten geven.

Kunstvorm

Nu is er dus het programma Make up your mind. Het Nederlandse format, waarop VTM zich baseert begon ooit ook met twee afleveringen. Die afleveringen, met onder andere de intussen vermoorde journalist Peter R. De Vries als deelnemer, waren zo’n succes dat er meteen twee seizoenen volgden.

“Ik zag al enkele stukken van de Nederlandse en Italiaanse variant”, zegt Stef Braem, beter bekend onder zijn artiestennaam Miss Stephany en sinds kort Queen of the North Continental. “Heel veel mensen zaten te wachten op een Vlaamse versie. Ik denk dat het sowieso een goede zaak is dat deze show er komt. Waarom? De Nederlandse versie van het programma focust bijvoorbeeld echt op de kunstvorm van dragqueens: op welke transformatie we ondergaan, welke voorbereidingen daaraan vooraf gaan en hoe veelzijdig dragqueen zijn wel niet is: je moet tegelijk grimeur, kapper, naaister, choreograaf en zoveel meer zijn.”

Dave Heuten, managing director van productiehuis Fremantle, wil kwijt dat de show dan wel vooral entertainment zal nastreven, maar tegelijk een boodschap hoopt mee te geven. “We willen samen met DPG Media benadrukken dat je jezelf moet durven zijn, moet zijn wie je wilt”, zegt hij.

Dat is meteen ook de reden waarom het programma uit twee verschillende afleveringen zal bestaan: de shiny floor show op vrijdag en de special met een achter-de-schermen-blik op zondag. “In het tweede luik willen we inzoomen op hoe het was voor de BV’s die hebben meegedaan en waarom ze dat deden”, zegt Heuten.

Uitholling

Die aandacht wordt door iedereen positief onthaald. Het kan helpen om mensen te informeren, te inspireren om zelf dragqueen te worden of “om mensen die met een angstig gevoel zitten bij iets wat ze niet kennen daarvan af te helpen”, zegt Sam De Mol, bekend onder de artiestennaam Veronika Deneuve. Dat laatste is geen overbodige luxe gezien de manier waarop onder meer extreemrechtse bewegingen dragqueens in het vizier nemen.

Bovendien hoopt Braem dat het programma helpt om de aanwezigheid van dragqueens te normaliseren. “Stel je voor dat het nadien de normaalste zaak van de wereld wordt, dat een dragqueen in een programma als Masterchef of De Slimste Mens ter Wereld kan zitten.”

Al heeft de toegenomen aandacht van grote, mainstream programma’s ook een nadeel, vindt De Mol. “Ik vrees een beetje dat dit format dragqueens in de hoek van vermommingen kan duwen”, zegt hij. “Alsof het altijd gaat om iets dat je kan afzetten - net zoals de BV’s in dit programma. Zij maken niet mee hoe het is om gekleed als dragqueen op weg te zijn van de club naar huis, en dan te maken te krijgen met discriminatie.”

De Mol merkt op dat populaire programma’s het concept van dragqueen wel eens durven uithollen. “Daardoor blijft enkel het oppervlakkige over, namelijk de glitter en glamour”, zegt hij. Terwijl dragqueen zijn volgens De Mol en Braem enorm veel verschillende uitdrukkingen kent: van de schoonheidswedstrijden waar Miss Stephany aan deelneemt tot de Send in the clowns-voorstellingen die Veronika Deneuve maakt waarbij ze zichzelf heruitvindt als pakweg vrouwelijke bloem.

Afwachten hoe het programma er uiteindelijk zal uitzien, maar door het spel- en showelement is het wellicht niet evident dat volledige palet onder de aandacht te brengen. Dat geeft Heuten van Fremantle ook toe: “Het blijft natuurlijk entertainment. Maar dat is ook de kracht ervan: we bereiken op deze manier een breder publiek. We proberen de diversiteit wel wat te duiden via de special. Maar als je het helemaal wilt uitdiepen, heb je een vierdelige documentairereeks nodig.”