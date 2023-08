Dit is het woeste boek van Yambo Ouologuem dat Goncourt-winnaar Mohamed Mbougar Sarr inspireerde

Mensen zijn niet meer dan pionnen in het wrede spel dat de inlandse, onaantastbare heerser Saïf ben Isaac el Heït speelt. In De onvermijdelijkheid van geweld zitten heel wat scènes die zo uit de beste James Bond-films lijken te komen.

Nog steeds zie je wel eens dat een roman wordt aanbevolen om zijn filmische kwaliteiten. Ik heb dat altijd een wat vreemd compliment gevonden. Alsof je een biefstuk aanprijst omdat hij zo lekker naar taart smaakt.

De onvermijdelijkheid van geweld van de Malinese schrijver Yambo Ouologuem (1940-2017) bevat weliswaar ook een aantal razendspannende moord- en martelscènes, die zo uit de beste James Bondfilms lijken te komen, maar het boek is wel degelijk een echte roman. Met zijn stilistische gevarieerdheid, zijn rijke en afwisselende vocabulaire, de lange meanderende zinnen die de lezer menigmaal voor verrassingen stellen, de sprankelend originele beeldspraak, talrijke bonte personages, en over elkaar heen buitelende gebeurtenissen is dit boek een waar taalfeest.

De roman speelt zich af in het denkbeeldige, door Frankrijk gekoloniseerde rijk Nakem. Prachtig laat Ouologuem zien hoe de verovering van Afrika weliswaar op het oog de verhoudingen verandert, maar hoe parallel daaraan, onder de oppervlakte, de oude machtsstructuren in stand blijven. De inlandse, onaantastbare heerser Saïf ben Isaac el Heït weet zich onmisbaar te maken voor de Fransen, maar ondertussen laat hij zowel Franse overheidsfunctionarissen als stamgenoten die zijn macht zouden kunnen bedreigen vermoorden. Hij beslist wie met wie trouwt en zet een uitgebreid en doeltreffend systeem van cliëntelisme op.

Mensen zijn niet meer dan pionnen in zijn spel. Bij deze dubbele onderdrukking van het machteloze en illusieloze volk, door de Fransen en door de vorst, is geweld voor nagenoeg iedereen een onontkoombaar middel om je staande te houden.

Ouologuem, afkomstig uit de voormalige Franse kolonie Mali, oogstte in 1968 veel lof met dit boek, waarmee hij de Prix Renaudot won. Door beschuldigingen van plagiaat verbleekte zijn roem echter even snel als hij was ontstaan. Ontgoocheld keerde Ouologuem zich daarna af van het Westen en van de literatuur. Hij overleed zes jaar geleden.

De schrijver, zijn boek en hun beider lot inspireerden Mohamed Mbougar Sarr tot de roman De diepst verborgen herinnering van de mens, een al even rijk en complex boek dat vorig jaar dankzij de Prix Goncourt uitgroeide tot een wereldwijd succes. De nieuwe aandacht voor het boek van Ouologuem is daar weliswaar het gevolg van, maar wie eenmaal begonnen is met lezen in De onvermijdelijkheid van geweld begrijpt al snel dat zijn meeslepende en meer ongekunstelde werk heel goed op eigen benen kan staan.