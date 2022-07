Dit enerverende avontuur laat je stapelverliefd worden op de crimineel – totdat het te laat is

“Een kruising tussen Pippi Langkous en Al Capone” zo werd hij wel genoemd. Clark Olofsson is de Zweedse crimineel die vanaf de jaren zestig ongeveer evenveel tijd in de gevangenis doorbracht als daarbuiten, en ook lange tijd in België woonde. Een van zijn acties leverde de naam op voor een mentale aandoening: het stockholmsyndroom.

Clark, ‘gebaseerd op waarheden en leugens’, is de visueel volstrekt anarchistische vertelling van zijn levensverhaal. Een enerverend avontuur in zes delen laat je stapelverliefd op de man worden – totdat het te laat is. Misschien doet de serie je een beetje ervaren hoe het werkt, dat syndroom.

Het komt allemaal door de hartveroverende hoofdrolspeler Bill Skarsgard (1990), een van de zonen van acteur Stellan Skarsgard. Clark, door zijn moeder vernoemd naar Clark Gable, komt als tiener al in de problemen, dan nog een nozem die zich vol bravoure overal uitkletst. Charme zal zijn grootste kracht blijken. Zijn haar wordt langer, zijn baard groeit en zijn broekspijpen worden wijder. En je begrijpt best dat het leuke meisje in de rij van de bank geen crimineel ziet maar een joviale vrijbuiter.

Een onweerstaanbare energiekeling (en ondermaatse minnaar) die keer op keer uit gevangenissen ontsnapt om zo snel mogelijk weer op oneerlijke wijze aan geld te komen. Met een activistisch vriendinnetje tuft hij in een gele Mercedes naar Beiroet en komt met een lading sinaasappels terug – en niet voor de vitaminen. Hij steelt een zeilschip en verblijft maanden op zee. En hij is, in 1973, betrokken bij de zesdaagse gijzeling van een bank in Stockholm. In de kluis maakt Clark er een dansfeestje van, met sangria. Wanneer een van de vrouwelijke gegijzelden rechtstreeks met de Zweedse premier Olof Palme mag bellen, zegt ze dat de gijzelaars meer vertrouwen hebben in Clark dan in de politie.

Het levert bijzonder geestige scènes op met rechercheur Tommy ‘Pony’ Lindstrom (Vilhelm Blomgren), die zich een carrière lang zal vastbijten in de zaak-Clark. Hun kat-en-muisdynamiek doet denken aan de relatie tussen zwendelaar en FBI-man in Spielbergs Catch Me If You Can.

Regisseur en coscenarist Jonas Akerlund, maker van videoclips voor Beyoncé, Rammstein en Pussy Riot, trekt werkelijk van alles uit de kast om je emotioneel en visueel mee te sleuren in de achtbaan die Olofssons leven ongetwijfeld is geweest. Van Clarks jeugdtragiek in statisch zwart-wit naar caleidoscopische animaties en stripgeweld, van bekabelde homevideo’s naar Saturday Night Fever-musicalmomenten, van videoclipesthetiek naar Scorsese-achtige gangsteragressie: alles komt langs en valt op z’n plek.

Wie vreest dat Clark een onderwereldfiguur verheerlijkt, moet vooral blijven kijken. Akerlund lijkt zich niet alleen oprecht te willen verdiepen in deze zonderlinge landgenoot, hij voegt steeds meer lagen toe die je doen beseffen: die verliefdheid, dat was niet slim.

Zijn voortdurende grinniken, Clark doet het met steeds strakkere lippen. En dan zie je: zijn lijfspreuk was minder lollig dan ie al die tijd klonk: ‘Zak in de stront.’

Clark is te zien op Netflix.