Disney-kindersterretje, naakt op een sloopkogel, wraakgodin: de vele gezichten van Miley Cyrus

Ze kan zichzelf bloemen kopen, en haar naam schrijven in het zand. Halfnaakt hangen aan een sloopkogel kent evenmin geheimen voor Miley Cyrus, net als een eigenzinnige carrière uitbouwen waarbij ogenschijnlijke faux pas in goud veranderden. De Amerikaanse popster is amper dertig jaar oud, maar toonde al vele gezichten.

Miley Cyrus knippert voor het eerst tegen felle spots in 1992. Bij haar geboorte wordt ze Destiny Hope Cyrus gedoopt door Tish en Billy Ray Cyrus. Met die naam maken beide ouders geen geheim van hun verregaande ambities: ze willen dat dochterlief “ooit iets inspirerends en indrukwekkends” zal worden. Met een peetmoeder als Dolly Parton en ouweheer als Billy Ray is de jonge Miley allicht voorbestemd om mee te draaien in de countrydynastie. Vader Cyrus is op het moment van haar geboorte pas wereldwijd doorgebroken als neuzelend nektapijtje achter de wereldhit ‘Achy Breaky Heart’.

Het begin van een lange, mondiale countrycarrière wordt dat kassucces evenwel niet. Billy Ray zoekt zijn heil dan ook niet alleen in Nashville, maar vooral in de heuvels van Hollywood. Destiny Hope raakt al op jonge leeftijd geïnteresseerd in acteren, wanneer ze haar vader ziet wheelen en dealen in die industrie. Bij hem verschijnen op zijn beurt dollartekens in de ogen wanneer hij merkt dat zijn dochter op de set een allemansvriendje blijkt. Het goedlachse kindje wordt door familie, kennissen en mensen op de filmset ‘Smiley’ genoemd, wat zij fezelend uitspreekt als ‘Miley’. Volgende bestemming? De hoop dat Miley en Disney ooit door eenzelfde deur kunnen.

Hannah Montana: uw rijkste buurmeisje

De eerste grote stappen op het scherm zet Miley aan de zijde van haar vader in de Disney-reeks Hannah Montana. Miley kruipt in de huid van protagonist Miley Stewart, een meisje met een geheim dubbelleven. Overdag gaat ze samen met haar vrienden naar school, ’s avonds neemt ze de rol aan van popster Hannah Montana. De naïeve, in felle kleuren gedoopte serie loopt van 2006 tot 2011, goed voor vier seizoenen en een langspeelfilm.

Dankzij de reeks gaat haar ster rijzen en brengt ze ook zelf muziek uit. Al van in het begin is haar missionstatement duidelijk. In de themesong ‘Best of Both Worlds’ geeft Miley aan dat een extra identiteit de blauwdruk moet vormen voor haar carrière. De song lijmt pittige danspop aan country, terwijl de tekst een vrij onverholen ode aan roem is. Ze zingt alsof ze dan al weet wat de toekomst moet brengen.

Opmerkelijk genoeg was Cyrus niet de enige bekende zangeres in de running voor de felbegeerde rol. Onlangs werd bekend dat Taylor Momsen en Daniella Monet mee uitgekozen werden, uit ruim 1.200 meisjes. Op de allerlaatste knip beten beiden evenwel in het stof, al bleven ze niet lang bij de pakken zitten: Momsen werd beroemd dankzij haar rol van Jenny Humphrey in Gossip Girl, werd een it-girl en frontvrouw van de glamoureuze punkrock van The Pretty Reckless. Daniella Monet werd dan weer bekend als Trina Vega in de Nickelodeon-reeks Victorious. Waarom Miley boven hen uit schoot? Disney zwicht uiteindelijk voor een dwingende vader als mentor, Svengali en impresario, zo blijkt.

Maar een van de castingagents zal later ook het succesrecept van een jonge Miley Cyrus verklaren: “Elk tienermeisje in het Westen kan zich makkelijk vereenzelvigen met haar. Ze is geen klassieke schoonheid, en probeert dat ook niet te zijn. Ze gedraagt zich als een onbeholpen en bereikbaar buurmeisje. Maar tegelijk straalt ze zoveel zelfzekerheid dat je haar allerbeste vriendin zou willen zijn.”

Met vader Billie Ray Cyrus op Glastonbury, in 2019. Beeld Dave J Hogan/Getty Images

Cyrus verdient aanvankelijk een vrij bescheiden 15.000 dollar per aflevering. Lang niet zo veel als andere succesvolle Disney-sterren in die tijd, maar toch slaagt ze er op haar 17de al in om te belanden in de ‘Top 20 World’s Richest Female Singers of All Time’ met meer dan 100 miljoen dollar in vijf jaar tijd. In 2011 belandt Cyrus ook op nummer 1 in de ‘Top Richest Teens in Hollywood’ met een vermogen van meer dan 120 miljoen dollar.

Cyrus is daarmee een van de onbetwiste goudhaantjes in The Walt Disney Company, met vijf nummer-éénalbums in de officiële Amerikaanse platenlijst, waarvan twee soundtracks uit de televisieserie Hannah Montana. In 2011 haalt ze zo het Guinness Book als ‘tiener met de meeste hitnoteringen’. Op dat ogenblik Op dat ogenblik is ze een van de vijf meest verdienende en jongste celebrity’s ooit.

Opgejaagd wild wordt stoeipoes

Hoeveel is de eerste kus van Miley Cyrus dan waard? Op liefde staat natuurlijk geen prijs, maar dat blijkt dan toch niet op te gaan voor de Amerikaanse tienerster. In haar geval gaat het in 2008 om een bedrag tussen 30.000 en 150.000 dollar. Afhankelijk van welke kiekende persmuskiet je het zou vragen. De prijs van een foto kan zulke astronomische hoogtes bereiken, zolang haar affectie zou uitgaan naar een ‘camerawaardig’ slachtoffer. Een van de dan wereldberoemde Jonas Brothers bijvoorbeeld, of Shia LaBeouf, die op dat ogenblik nog teert op een schattige babyface en zijn plots vergaarde roem met de Transformers-franchise. “Het bedrag zou beduidend minder hoog liggen als Miley zou aanpappen met een Kevin Federline-achtige wannabe”, laten paparazzi zonder blikken of blozen weten.

De klikkende aasgieren hebben Hannah Montana nu echt ontdekt. Ze kamperen dag en nacht buiten haar huis in North Hollywood. Ze volgen haar tijdens het winkelen in Malibu, loeren naar haar lunch, en duiken zelfs op in Nashville, waar ze een film gaat inblikken. Miley is nog te jong om te drinken of autorijden, maar ze blijkt wel al een lucratieve cashcow te zijn voor de eerste die haar kussend betrapt. Laten we de perversiteit van die handel nog even doordringen. Miley is op dat ogenblik amper vijftien jaar oud.

Een hoogst intieme mijlpaal maakt van de puber opgejaagd wild. In diezelfde periode staan de schijnwerpers ook dag en nacht op Lindsay Lohan en Britney Spears gericht. Het bleek de geestelijke gezondheid van beide meisjes niet erg te helpen. Ook Cyrus geeft later toe dat die periode haar serieuze mentale klappen heeft uitgedeeld. Weliswaar tongue in cheek vertelt ze zelfs dat persmuskieten misschien wel het oversekste monstertje Miley hebben gebaard. “Ik was tot dan het toonbeeld van deugdzaamheid. Een typisch uithangbord van Disney. De paparazzi wilden niets liever dan dat beeld aan diggelen zien. Ze kunnen namelijk meer poen verdienen aan een treinwrak dan aan een succesverhaal.”

Op den duur gelooft ze heilig dat de aanval vooruit de enige manier is om zelf de teugels in handen te houden. Het helpt niet echt. De markt voor Miley begint pas echt te groeien na het beruchte Vanity Fair-incident waarbij de befaamde fotografe Annie Leibovitz de tiener in beeld brengt: schijnbaar naakt, halfbedekt met een laken. Ontzette moraalridders schreeuwen moord en brand omdat de link met Lolita wordt gelegd. De pezewevers maken het zo bont dat Miley Cyrus zich verplicht voelt om afstand te nemen van de foto en officieel haar excuses aanbiedt. Vijf jaar geleden kwam ze evenwel terug op die kruiperige reflex: “I’m not sorry. Fuck you. Ik had nooit beschaamd moeten zijn. Al wie er iets seksueels in zag wél.”

Sloopkogel zorgt voor wereldfaam

Vier jaar na het Vanity Fair-debacle verschijnt Cyrus in haar eerste film sinds ze Disney de rug toekeerde. De film is geen artistiek succes en doet het ook niet goed in de bioscopen. Niet veel memorabeler is de film So Undercover, of haar rol in het tiende seizoen van Two and a Half Men naast Ashton Kutcher. Taant haar ster nu al? Miley Cyrus besluit het geweer van schouder te veranderen. Wég moet het Disney-prinsesje. Ze kruipt - hoe toepasselijk - op een sloopkogel in de tijdloze clip van ‘Wrecking Ball’ om haar keurige imago met de grond gelijk te maken. Tussen het puin baant ze zich een weg over een hobbelig parcours vol ups en downs.

Op een sloopkogel in de tijdloze clip van ‘Wrecking Ball’. Tussen het puin baant ze zich een weg over een hobbelig parcours vol ups en downs. Beeld rv

Haar eerste single ‘We Can’t Stop’ is een groot commercieel succes in meer dan dertig landen. De videoclip verdeelt de meningen dan weer: Cyrus komt opvallend schaars gekleed voor de dag, maar de muziekvideo wordt (net daarom of desondanks) tien miljoen keer bekeken in 24 uur tijd, waarmee ze een record op Vevo breekt. Cyrus komt niet veel later ook in nauwe schoentjes te staan na haar beruchte twerkoptreden op de MTV Video Music Awards met een schuimrubberen vinger. Wereldwijd wordt het provocatieve maar ook vrij infantiele intermezzo met Robin Thicke gefileerd. Er spreekt een latent seksisme uit de verslaggeving, waarbij Thicke opvallend genoeg goeddeels buiten schot blijft. Het kalf is verdronken, denkt Cyrus misnoegd. “De wereld ziet me als een domme, twerkende hillbilly”, vertelt ze tijdens een interview. “A slutty party animal…” Ze haalt de schouders op “Whatever.” Het boetekleed wil ze na Vanity Fair niet meer aantrekken. Ze zingt dan ook met onverholen trots: “I’m nasty, I’m evil”.

Cyrus gaat in zee met de beruchte fashionfotograaf Terry Richardson voor een controversiële naaktshoot en de legendarische clip bij ‘Wrecking Ball’. In haar blootje hangt ze aan een sloopkogel. “Ik probeerde niet echt om sexy te zijn”, zegt ze daar een jaar later over. “Ik wilde meisjes gewoon uitleggen dat je geen lang blond haar of grote borsten moet hebben.” Haar argument klinkt niet echt doordacht. Achteraf zal ze toch spijt betuigen over de rebelse apenjaren die haar opmerkelijk genoeg finaal wereldfaam bezorgden. “De clip zal me voor altijd achtervolgen”, jammerde Cyrus tijdens een interview voor The Zach Sang Show. “Ik besefte dat destijds niet. Mijn grootste nachtmerrie is dat ze het nummer zullen spelen op mijn begrafenis.” Op zo’n ogenblik schemert de zedige Hannah Montana toch nog door.

Wraakgodin vindt rauwe stem

Fast forward naar 2023. “I can buy myself flowers”, zingt Miley, “and write my name in the sand”. Minder dan een week heeft de superster nodig om met ‘Flowers’ in je hoofd te blijven kamperen, en overal op nummer één binnen te komen. Nadat de single al in 26 landen de meest gedownloade song op iTunes was geworden, brak het gelijk ook een Spotify-record. Binnen zeven dagen is de song meer dan honderd miljoen keer gestreamd. Een miljoen meer dan de K-Pop-idolen van BTS vorig jaar. De teller staat ondertussen op meer dan een half miljard.

Met die hit kondigt Miley een “nieuw tijdperk van Cyrus” aan. Dat deed ze met een korte teaser op sociale media, waarbij ze in haar ondergoed door een tuin struint. Het onderschrift leest: “Nieuw jaar, nieuwe Miley.” Was de oude alweer versleten? Niet echt, maar die woorden gaven wel een ambitieus startschot voor de promotie van haar nieuwe plaat. Endless Summer Vacation heet die. Daar wordt intussen haast meer reikhalzend naar uitgekeken dan uw eigen zomervakantie, sinds ze in ‘Flowers’ op meedogenloze wijze afrekent met haar ex-man, de acteur Liam Hemsworth.

In de hit ‘Flowers’ rekent ze op meedogenloze wijze af met haar ex-man, de acteur Liam Hemsworth. Beeld Penske Media via Getty Images

De ‘royalty of revenge’ maakte niet alleen brandhout van haar overspelige vent, drie jaar na de scheiding. Nee, ze trekt ook ogenschijnlijk een kruis over het imago dat ze al jaren torst. Als tongflitsende en twerkende twintiger kon ze op relatief weinig begrip rekenen in feministische middens, en toegegeven: haar frivole fratsen deden beduidend minder voor het feminisme dan het vrijgevochten dansje dat ze vandaag opvoert in de videoclip van ‘Flowers’.

De ‘call of empowerment’ valt alleszins niet in dovemansoren. Onder meer Dolly Parton en Talking Heads-boegbeeld David Byrne doken onlangs op tijdens haar shows, Metallica legt het ook al eens graag aan met haar, terwijl Flaming Lips-zanger Wayne Coyne zich jaren geleden reeds opwierp als mentor voor wat hij beschreef als “de sterkste en spannendste vrouw in de muziekindustrie”.

De stem van Miley Cyrus klinkt vandaag rauwer en donkerder: het resultaat van nicotine, vocaal misbruik en genetische aanleg. Maar na talloze omzwervingen in de eightiespop, metalpastiches, psychedelische artrock en country, zegt ze nu eindelijk haar stem écht gevonden te hebben. Toont de nieuwe plaat volgende week eindelijk haar finale gezicht? De laatste song op het album heet misschien niet voor niets ‘Wonder Woman’.

Endless Summer Vacation verschijnt op 10 maart