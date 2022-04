Disney en Saoedi-Arabië botsen over lgbtq+-scène in ‘Doctor Strange’

Wereldwijd wordt er al een tijdje uitgekeken naar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, maar volgens entertainmentblad The Hollywood Reporter zullen Marvel-fans in Saoedi-Arabië niet van de prent kunnen genieten. Normaal gezien kwam de film er op 5 mei uit, maar de voorverkooptickets zouden niet langer voorhanden zijn. Ook in Koeweit en Qatar wordt de release niet langer aangekondigd op de websites van plaatselijke bioscopen, schrijft het blad. In Saoedi-Arabië is de film intussen ook verboden, klinkt het. Of die ban ook telt voor Koeweit, moet nog bevestigd worden.

Volgens lokale media heeft de beslissing te maken met het personage America Chavez (gespeeld door Xochitl Gomez), die op vrouwen valt. Homoseksualiteit is nog steeds illegaal in een groot deel van de Golfstaten, en dus raken films waarin zelfs nog maar gerefereerd wordt aan het onderwerp, vaak niet voorbij de censoren.

In november werd ook superheldenfilm The Eternals verboden in Saoedi-Arabië en andere Golfstaten, vanwege het homoseksuele personage Phastos, die met z’n gezin in de film te zien is. Ook West Side Story werd geweerd, vanwege het transgender personage Anybodys.

‘Slechts 12 seconden’

Nawaf Alsabhan, de algemene toezichthouder op de filmclassificatie van Saoedi-Arabië, spreekt bij The Guardian echter tegen dat superheldenfilm verbannen is. Volgens hem gaat het ook niet over de seksualiteit van America Chavez maar “slechts over de 12 seconden” waarin Chavez verwijst naar haar “twee moeders”. Volgens Alsabhan is het verzoek naar Disney gestuurd om de scène in kwestie uit de film te knippen, maar het entertainmentbedrijf zou geweigerd hebben. “We blijven het proberen”, klinkt het. De film verbieden zou geen optie zijn.

Het debacle speelt zich af net nu dat Disney in het oog van de storm staat door hun houding tegenover de omstreden ‘Don’s say gay’-wet in de Amerikaanse staat Florida. Vorige week nog trok de gouverneur de speciale status in die Disney World genoot in Orlando.