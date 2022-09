Discord: van foute plek voor nerds tot muziekcafé dat nooit sluit

Discord was ooit een vrijhaven voor gamers, maar sinds kort lijkt de muziekwereld de app mee in te palmen. Wat is de grote aantrekkingskracht van het platform voor muzikanten en jongeren?

De toekomst voor muzikaal fandom ligt bij Discord. Of dat beweerde muzieksite Pitchfork toch eerder dit jaar. Een opmerkelijk statement, want in 2015 werd de app nog gewoon weggezet als bezigheidstherapie voor gamers. Tijdens de pandemie vonden evenwel almaar meer muzikale acts hun weg naar Discord. Muziek werd er zelfs een van de snelst groeiende niches. En nu de lockdowns achter de rug zijn, blijven muzikanten er onverminderd hun tentje opzetten. Het platform is een intieme plek geworden voor artiesten en fans om elkaar te ontmoeten en een hechte gemeenschap op te bouwen.

Enig fanatisme is Discord nooit vreemd geweest. Het online platform werd in de Belgische media meermaals in verband gebracht met de dubieuze ongein van Schild & Vrienden, of het dagboek van een dolgedraaide Amerikaanse schutter. Toen witte nationalisten hun toevlucht zochten tot Discord om een rally in Charlottesville te plannen, ontwikkelde het zelfs een meurende reputatie als ‘favoriete chatapp van alt-right’.

Sindsdien zet Discord zich bewust in om die uitwassen te bestrijden. Een team van werknemers waakt over de kanalen en zopas introduceerde Discord zelfs een moderatortool waarmee admins en moderators verdacht of bedenkelijk woordgebruik op de servers automatisch kunnen opsporen en blokkeren. Berichten worden onderschept voordat de boodschap wereldwijd gepost wordt.

Babbelbox

An sich was het opzet altijd onschuldig: dit online platform begon als een babbelbox voor gamers en anime-geeks. Accounts werden er zo ingericht dat je makkelijk verschillende chatkanalen kon opzoeken, die voor specifieke gespreksonderwerpen of fetisjen waren bedoeld. Je kan er trouwens nog altijd online spelletjes spelen met elkaar en ouwehoeren over populaire games, maar net zo goed over wat je dwarszit in het leven. De bedoeling van Discord is een safe space voor gelijkgestemden te garanderen. Om die reden heeft de app een zelfregulerend karakter, waarbij gebruikers eigenhandig alle trollen en troela’s de deur kunnen wijzen.

FKA twigs. Beeld AFP

Heel wat jongere muziekacts die voorzichtig schuifelend hun weg naar de Grote Poort zoeken, zweren daarom bij Discord. Enkel wie geïnteresseerd genoeg is om zijn licht op te steken bij jouw account, vindt zijn weg naar die gemeenschap. Je wordt dus niet meteen voor de leeuwen gegooid, zoals op pakweg YouTube. Artiesten bereiken via Discord ook tieners die voorheen onzichtbaar waren, omdat ze bijvoorbeeld het geld voor een concertticket niet kunnen ophoesten.

Rockbands die zélf niet over voldoende financiële middelen beschikken om een Europese of Amerikaanse tour op poten te zetten, zijn er evengoed aan het juiste adres. Vanuit hun repetitiehonk kunnen ze een livestream uitzetten, om daarna een-op-een met fans te praten. Wie een luisterfeestje wil organiseren, kan via een voice channel streamen naar tienduizend (!) vrienden. Dat is meer publiek dan Vorst Nationaal kan slikken.

Alle coiffures van Alex Turner

Discord-servers stellen fans ook in staat om actief deel uit maken van de wereld van een artiest. In dit online labyrint tref je bijvoorbeeld een vergelijkend onderzoek aan van alle coiffures van Alex Turner, frontman van Arctic Monkeys. Maar je vindt er ook fan art en publicaties die zich nog het best laten omschrijven als ouderwetse fanzines. Die worden door vrijwilligers - superfans zeg maar - zo intensief onderhouden dat socialmediamanagers van grote platenlabels meestal achterop hinken.

Alex Turner van Arctic Monkeys Beeld ANP

Muzikale buitenbeentjes als FKA twigs en Arca blijken er over een stevige fanbase te beschikken, meer dan op Facebook of YouTube. Zelfs het promoteam van popster Harry Styles kreeg in het snotje hoe verbindend Discord werkt: toen zijn derde langspeler Harry’s House uitkwam, werd een mysterieuze server uitgerold die ‘You Are Home’ heette. Ook een mainstreamartiest als Yungblud, die vorige week zijn nieuwe plaat voorstelde, zag er onlangs de perfecte promotool in. Rivers Cuomo van Weezer wendt zich dan weer tot Discord om met gelijkgestemde fans over Beethoven, Bach en Macbeth te filosoferen.

In tegenstelling tot apps als Instagram of Facebook, of reguliere media waar artiesten moeten vechten voor een likje aandacht, is iedereen op Discord aanwezig voor een bepaalde artiest of een welbepaald onderwerp. Artiesten kunnen hun doelpubliek ook zelf met één ‘ping’ bereiken door hun kunst op een server te plaatsen en zo een telefoonsignaal te sturen naar al wie geïnteresseerd zou zijn.

Rivers Cuomo van Weezer. Beeld AP

Veiliger

Popartiesten gebruiken het platform ook almaar vaker om feedback over merchandise te vragen vooraleer ze het ontwerp naar een atelier sturen, of om wedstrijden te organiseren. En anders wel om zich doodgewoon te mengen onder fans. Hiërarchie bestaat niet in deze zelfregulerende safe space, waar zero tolerance voor hatespeech geldt. Drie nogal fletse Engelstalige modetermen om maar te zeggen dat artiesten zich veiliger voelen op Discord dan bij de cynische criticasters van Twitter en Facebook of op TikTok en Instagram, waar bodyshaming een tweede natuur lijkt.

Omdat Discord een globaal fenomeen is, stopt de berichtenstroom bovendien op geen moment van de dag of nacht. Artiesten blijven elk moment aanwezig in het leven van de fans. Meteen ook de reden waarom de app zichzelf een “24-hour diner of the internet” noemt. Vrij vertaald: een café dat nooit sluit.