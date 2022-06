Dinofolie voor beginners

Dinosaurussen zijn een dingetje. Schrik niet als u bij iemand thuiskomt en er stuit op een dinosaurusskelet, -ei, -bot of -fossiel. Het aantal dinofielen neemt hand over hand toe en verzamelaars gaan tot het gaatje om elkaar de zeldzaamste stukken af te snoepen.

In het heerlijk anekdotische Dinosaurs are collectible spitten Thijs Demeulemeester en Koen Stein naar de oorsprong van de dinogekte en de handel in dino-artefacten. ‘Dino­fossielen geven iedereen twinkeloogjes’, schrijven ze over de kolossen.

Wist je bijvoorbeeld dat een tand van een ­tyran­nosaurus rex ­tussen de 3.000 en de 20.000 euro kost en dat de tricetarops ‘Big John’ in 2021 voor 6,6 miljoen euro op een Parijse veiling werd verkocht, als ‘het gevaarlijkste dier ooit op aarde’? Dat valt allemaal in het niets bij ‘Stan’, de imposante T. rex die in 2020 voor 31 miljoen dollar bij Christie’s werd geveild. De dinohype is sindsdien niet gaan ­liggen.

“Een dino is universeler dan een Picasso en je moet er niet voor gestudeerd hebben”, vond de Italiaanse kunsthandelaar Luca Cableri. “Cru gesteld heb je er geen ‘smaak’ voor ­nodig.”

Stein en Demeulemeester serveren rijkelijk geïllustreerde verhalen over de spraakmakendste dinovondsten, maar ook over hun figuratie in kunst en wetenschap, tot in de ­romans van Charles ­Dickens en Arthur C. Conan Doyle toe, of bij kunstenaars als Panamarenko en Tom Liekens. En uiteraard wat filmregisseurs – Jurassic Park! – ermee uitspookten.

Koen Stein en Thijs Demeulemeester, Dinosaurs Are Collectible, Lannoo, 178 p., 36,99 euro.