Dina Tersago over ‘The Masked Singer’: ‘Meedoen is zo’n beetje als het geslacht van je baby geheimhouden’

In het tweede seizoen van het VTM-programma The Masked Singer tonen vermomde bekende Vlamingen vanaf vrijdag opnieuw hun zangkunsten. Presentatrice Dina Tersago, die vorig jaar deelnam als ‘Libelle’, verklaart hoe de reeks uitgroeide tot een fenomeen.

Hoe hebt u uw deelname aan het eerste seizoen beleefd?

Dina Tersago: “Toen de vraag kwam om aan het programma deel te nemen, vroeg ik me even af wat voor gek format ze nu weer verzonnen hadden. Maar ik zeg nooit meteen nee en ik vind het altijd fijn om deel uit te maken van een nieuw programma. De optredens zelf vond ik bijzonder stresserend. Veel van mijn collega’s vonden het geruststellend om met een masker op te treden, maar ik ben net een erg expressief persoon. Door me te verkleden, had ik het gevoel dat mijn expressie sterk beperkt werd. Ik had er eigenlijk liever als mezelf gestaan.

“De aanloop naar de opnames was trouwens wel heel fijn. Ik vond van mezelf eerst dat ik absoluut niet kon zingen, maar door de lessen groeide mijn zelfvertrouwen. Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden.”

Het Laatste Nieuws schreef onlangs dat programmamedewerkers tot zo’n 200.000 euro moeten betalen als ze de identiteit van kandidaten lekken. Hoe was het om met die druk om te gaan?

“Tijdens de voorbereidingen voor het programma was het vooral lastig om mijn deelname geheim te houden voor mijn omgeving. Ik woon in een kangoeroewoning, dus ik oefende telkens met oortjes in en zong zachtjes mee. Als ik iemand de trap hoorde afdalen, kon ik snel stoppen met repeteren.

“Bij de opnames zelf deed de productie er alles aan om de identiteit van kandidaten geheim te houden. Ik werd opgepikt door een taxichauffeur op een parking in de buurt van de studio en kleedde me in de auto om. Met een bivakmuts op werd ik dan naar een afgeschermde zone gebracht. We werden dus voortdurend afgeschermd om lekken te voorkomen.

Dina Tersago. Beeld VTM

“Na de opnames was het soms bevreemdend om mensen over het programma te horen spreken terwijl ik wist wie meedeed. Het was bijvoorbeeld gek om mijn gezin naar de identiteit van kandidaten te horen raden, want ik wist natuurlijk allang welke bekende Vlamingen er in de pakken zaten. Met de buitenwereld probeerde ik ondertussen zo weinig over het programma te spreken, omdat je je snel kunt verspreken. Het herinnerde me een beetje aan pogingen om tijdens een zwangerschap het geslacht van de baby geheim te houden.”

Hoe verklaart u het succes van het programma?

“Ik denk dat mensen het in de eerste plaats leuk vinden om mee naar de identiteit van de kandidaten te raden. Je weet dat het iemand is die je kent, daarom is het zo spannend als je de stem niet kan thuisbrengen. Daarnaast biedt het programma telkens ook een spectaculaire show waar het hele gezin samen naar kan kijken. Het is dus een programma dat mensen echt bezighoudt. Zeker omdat het fijn is om mensen te horen die echt goed kunnen zingen. Als je fan bent van een van de deelnemers, hoop je ook dat hij of zij lang meedraait en kijk je om te supporteren.”

Bent u van plan om dit jaar zelf naar het programma te kijken?

“Absoluut, ik kijk ernaar uit om de show vanuit een ander standpunt te beleven. Ik weet dat enkele kandidaten uit het eerste seizoen dit jaar deel uitmaken van een wisselend speurderspanel, maar ik zou er geen tijd voor vrijgemaakt kunnen hebben. Mijn agenda was erg vol. Op zich vind ik dat niet zo erg, ik denk dat het even fijn is om thuis naar de identiteit van de deelnemers te raden als in de studio.”