‘Dikke boeken doen het beter dan ooit’: toppers en trends in boekhandel Walry

Welke boeken lopen momenteel goed bij jullie?

“De grote verhalende romans met vaak een wat klassieke inslag, zoals Nino Haratischwili’s Het schaarse licht of Anjet Daanjes Het lied van ooievaar en dromedaris. Onze absolute nummer één is echter heel anders. Eind 2021 kwam van Claire Keegan een bijzonder fijn boekje uit, nog geen honderd pagina’s dik, Dit soort kleinigheden. Een jaar later is ze er opnieuw met Pleegkind, net zo summier en secuur. Het is het verhaal van een pleegkind dat de ware toedracht ontdekt over haar echte ouders en daardoor de behaaglijke en gelukkige omgeving dreigt te verliezen.”

Ziet u bepaalde trends in de verkoop?

“Het onwaarschijnlijke succes van Paolo Cognetti’s De acht bergen natuurlijk. Iedereen moet dat boek stilaan toch wel in huis hebben, dacht ik, tot de film uitkwam en er een nieuwe stormloop volgde. Ik raak zelfs nog met moeite aan exemplaren van het Italiaanse origineel. Wat ook opvalt is het succes van dikke boeken. We hadden het al over Haratischwili en Daanje, maar ook de nieuwe Fernando Aramburu, Het tellen van de dagen, gaat vlot over de zeshonderd pagina’s. En eind vorig jaar was er Orhan Pamuks De nachten van de pest, nog tweehonderd pagina’s meer zelfs.”

Welk boek is tegen de verwachting in een succes geworden?

“Uitgeverij Das Mag is afgelopen herfst begonnen met een reeks waarin iedere maand een mooi vormgegeven boekje wordt gepubliceerd. In januari was dat bijvoorbeeld van Alfred Birney en in februari wordt het Rob van Essen. Benieuwd hoeveel exemplaren ik van de Nederlandse schrijvers zal verkopen, dacht ik toen de reeks aangekondigd werd, maar dat blijkt reuze mee te vallen. Mensen willen alle boekjes en komen zelfs informeren naar ‘maanden’ die ze gemist hebben.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar Politiek zonder partijen, een essay van Simone Weil over de vraag of politieke partijen een meerwaarde zijn, met een commentaar van Alicja Gescinska. En ook, maar dat is totaal iets anders, Gelukkig en blij van Edward van de Vendel met illustraties van Martijn van der Linden. Hartverwarmende poëzie die op onnavolgbare wijze met taal omspringt, voor iedereen die ouder is dan tien jaar.”