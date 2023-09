‘Die porseleinen fragiliteit ben ik gelukkig wat meer kwijt met ouder worden’: Romy van The xx gaat solo

Het succes van The xx – met nummers waarin de bandleden hun ziel blootlegden – vrat haar bijna op. Als laatste van de drie brengt ook Romy Madley Croft (34) nu een soloplaat uit: op Mid Air, een hommage aan eurohouse uit de nineties, sluit ze vrede met haar jeugd. ‘Ik worstelde met mijn seksualiteit en uiterlijk, en zag het leven hopeloos aan mezelf voorbijglijden.’

Eindelijk is de cirkel rond. Alle drie de leden van The xx hebben nu officieel een soloplaat achter hun naam staan. Beatsprokkelaar en geluidsgoochelaar Jamie ‘xx’ Smith onderneemt al het langst een succesvolle solovlucht met herwerkingen, remixes en producties voor andere sterren. In 2015 verscheen zijn soloalbum In Colour, al was dat toch ook deels een onderonsje met Oliver Sim en Romy Madley Croft, die je kan horen op diverse tracks. Diezelfde Jamie xx producete achteraf ook Sims magnifieke debuut Hideous Bastard, waarop hij afrekende met een hiv-trauma en zijn zelfbeeld als “afzichtelijk monster”.

Zelf was The xx dan weer altijd een raar beestje. De Britse groep maakte wereldsterren van Jamie, Romy en Oli, maar eigenlijk merk je dat alle drie op hun solotrip pas echt uit hun schulp zijn gekomen. Madley Croft lacht verlegen: “Ik hou er wel van dat je The xx een raar beestje noemt, want zo voelt dat voor mij ook aan. Die groep is me even genegen als elk aaibaar huisdier, maar het was ook een grillig monstersucces: ik was bang om opgevreten te worden. De andere twee ook. Dat gevoel maakte ons nog fragieler dan onze muziek al klonk. We zijn tot onze verrassing zo snel groot geworden, allicht te snel. En toen we gewend raakten aan die eerste roem, werden de podia op slag nog veel groter. It was utterly mindblowing. Er stond haast geen maat op ons succes, en hoe dankbaar ik ook wilde zijn voor alle moois wat ons in de schoot geworpen werd, voelde ik me ook verscheurd. De liedjes die we schreven, waren zo immens persoonlijk dat ik soms liever wilde dat niemand ze hoorde buiten wij drie. Dat maakte mij, maar ook Oliver en Jamie soms bang en… (aarzelend) ik was ook lang niet zo gelukkig als ik wilde zijn. Of had moeten zijn.”

Dancing queen

Op dat vlak merkt ze vandaag een hemelsbreed verschil met vroeger. “Die porseleinen fragiliteit ben ik gelukkig wat meer kwijt met ouder worden. Anders had ik deze muziek ook niet durven uit te brengen. Veertien jaar geleden hield ik al van euforische club bangers, maar ik was veel te bedeesd om me daar zelf aan te wagen. Ik had een modderfiguur geslagen als dancing queen, die liefst alleen naar haar schoenpunten keek. (lacht) Nu heb ik door de jaren wat zelfvertrouwen kunnen tanken en ben ik nieuwsgierig om nieuwe horizonten te verkennen. Al had dat dus best wel wat voeten in de aarde. De plaat begint niet toevallig met broze ‘Loveher’. Dat was de eerste song die ik opgenomen heb, en je hoort al bij de eerste seconde hoe schuchter ik klink. Als een pasgeboren veulen dat wankelend en angstig de wereld inkijkt, zo zing ik die song inderdaad.” (lacht)

“Nu sta ik nog niet altijd even stevig op mijn pootjes, maar je hoort op deze plaat wel degelijk een evolutie als mens. Sommige songs zijn zelfs ronduit euforisch. Of toch voor mijn doen. Het interludium ‘Mid Air’, meer achteraan op het album, dient als breuklijn. Net alsof ik daar ineens het licht zie. De eerste zin die volgt is “My mother says to me ‘enjoy your life’”, gezongen door mijn idool Beverly Glenn-Copeland. Die zin herinnert me altijd aan mijn eigen moeder. Ze is gestorven aan een hersenbloeding toen ik elf was. Het hadden haar woorden kunnen zijn. En ik wou dat ik die dan ook ter harte had genomen.

Romy Madley Croft: 'Ik worstelde met mijn seksualiteit en uiterlijk, en zag het leven hopeloos aan mezelf voorbijglijden.' Beeld AFP

“Als twijfelmoedige tiener zocht ik te graag de schaduw op, ver weg van alle bruisende actie. In de Ghetto, een helaas teloorgegane club, vonden ik en Oliver een veilige vrijhaven om onze eigen seksualiteit te ontdekken en omarmen. Maar ook daar verschanste ik me liever in de dj-booth dan op de dansvloer. Ik worstelde met mijn seksualiteit en uiterlijk, en zag het leven hopeloos aan mezelf voorbijglijden. ‘Enjoy your life’ is daarom zowat mijn levensmotto geworden. Zo eenvoudig maar gewichtig kunnen woorden zijn. Mijn moeder drukte me als kind al op het hart dat wat je na aan het hart ligt, je altijd binnen handbereik moet zien te houden. Koester de kleine en grote gelukken, enjoy your life, dus eigenlijk. Dat is geen Grootse Boodschap. Dat besef ik wel. Maar het is wel essentieel om vrijer door het leven te gaan.”

Die vrijheid gunde ze zichzelf ook toen The xx vijf jaar geleden op de rem ging staan. Toen al schreef ze songs die vandaag op Mid Air staan, maar toen waren ze bedoeld voor andere artiesten. “Ik wilde geen ghostwriter worden, maar het was bevrijdend om eens niet aan mezelf als uitvoerder te moeten denken. Binnen The xx maakten we er ook een erezaak van nooit voornaamwoorden als hem/haar of hij/zij te schrijven. De reden was simpel: Oliver en ik zongen samen, maar we zijn ook allebei queer. De verwarring zou te groot zijn, en de oprechtheid kon zoek raken. Onze teksten waren altijd erg persoonlijk, maar als schrijver voor anderen kon ik dus ook zonder probleem kleur bekennen. Ik hoefde de songs zelfs niet eens in te zingen. Alleen: toen Fred (Gibson, alias Fred Again..., GVA) en ik bij zo’n schrijfsessie uitkwamen op ‘Loveher’, merkte ik dat ik die song eigenlijk niet wilde weggeven. Fred heeft me toen overtuigd om de song te hamsteren.

“Zonder hem zou ik dus misschien zelfs niet solo zijn gegaan. Die goede raad van hem heb ik ook wel terugbetaald, hoor. We werkten al samen aan Mid Air toen Fred nog niet zeker hoe hij verder wilde gaan: als producer, songschrijver, soloartiest of alle drie tegelijk. Ik heb hem opgedragen dat hij meer tijd moest steken in zijn eigen pad, investeren in zijn eigen succes. (monkelend) Die raad schijnt hij ter harte te hebben genomen.”

Broosheid en euforie

Dat de immens succesvolle Fred Again.. en Romy elkaar zouden vinden op muzikaal vlak lijkt vandaag alleen maar logisch. “Emotie en kwetsbaarheid bindt alles samen, maar ook veel vreugde”, zegt ze over zijn werk. Gaat net zo goed op voor Mid Air. Die tweespalt van broosheid en euforie werkt voor beiden op de dansvloer, maar net zo lief in de beslotenheid van je slaapkamer. “Dat spanningsveld vond ik ook zo fijn aan dansbare hymnes als ‘Finally’ van CeCe Penniston, Bronski Beat’s ‘Smalltown Boy’ of ‘Rhythm of the Night’ van Corona. Op die songs kun je jezelf in een roes dansen, maar neem de pompende beats weg, en het nummer blijft ook overeind als een verstilde, lichtjes weemoedige pianoballade. Dat snapt Fred ook als geen ander.

“Maar om eerlijk te zijn: Jamie xx net zo goed. Met hem heb ik ook even in de studio gezeten, omdat het zo logisch en veilig was voelde. We kennen elkaar al zo lang: ik durf op mijn smoel te gaan in zijn bijzijn. Maar Jamie heeft me zachtjes geadviseerd hem te laten vallen. Ik moest uit mijn comfortzone treden volgens hem. Mijn vleugels uitslaan met andere mensen. Vandaar ook: mid air.”

Volgens droomtolken heeft een droom over “mid air” vliegen in de lucht verschillende betekenissen. Wanneer je jezelf vreugdevol door de lucht ziet zweven, betekent het dat je jezelf hebt bevrijd van alle ketens die je ooit aan de grond hielden. Als je jezelf evenwel met een gevoel van angst en onrust door de lucht ziet klieven, betekent het dat je verlangt naar stabiliteit. “Die uitleg klinkt wel accuraat. Vreugde, vrees en een verlangen naar een warme cocon zijn zowat de bouwstenen in deze teksten, niet? Maar de muziek is vooral bedoeld om je op te tillen, alsof je gewichtloos zweeft over de wereld. Ik hoop dat niemand me nu wegzet als een egomaniac, maar ik word op slag vrolijk wanneer ik mijn eigen songs onder de naald schuif. (lacht) Hoor mij hier nu: schaamteloos kicken op mijn eigen tunes.”

Donkere periode

Maar zoals ze nu ook zingt: “I won’t be ashamed”. Een wereld van verschil met Oliver Sim die vol zelfwalging “I’m ugly” zong aan het begin van zijn eigen solostrapatsen. Madley Croft knikt zuchtend: “Dat viel me eerst zo moeilijk, om hem die woorden te horen zingen. Zoveel zelfhaat… Gelukkig ligt die donkere periode achter hem. Ik ben ook onwaarschijnlijk trots op hem, op hoe hij die duisternis in zijn hoofd wist te verwoorden. Je weet dat we samen opgegroeid zijn. Veel geheimen hebben we nooit voor elkaar gehad, maar we zijn geen grote of gemakkelijke praters. Dat is soms een probleem. Nu heb ik het gevoel dat ik recht in zijn ziel kan kijken, en ik hoop dat hij dat ook van mij kan zeggen.” Zelf is ze ook meer een open boek dan vroeger. “Ik schrijf over de liefde voor mijn vrouw, over verdriet van vroeger, en ik verberg me niet langer achter al te vage metaforen. Dat moest nu ook wel: als soloartiest wordt er van je verwacht dat je ten minste voluit gaat.”

Toch lijkt ze altijd een slag om de arm te willen houden. In april speelde Romy op Coachella: de eerste helft van het concert was een dj-set, en pas in het tweede deel verschool ze zich niet langer in de booth. “Dat was geen halfslachtige oplossing om mijn onzekerheid te maskeren. Ik hou gewoon enorm van platen draaien en mixen, al sinds ik op mijn zeventien verliefd werd op het nachtleven. Maar je hebt gelijk: vroeger speelde ik graag dj om van de clubroes te genieten zonder als een zelfbewuste angsthaas op de dansvloer te hoeven staan. Ik was wel op het feestje, maar stond niet ín het feestje. Terwijl het zo eenvoudig was: enjoy your life.”

Mid Air van Romy verschijnt vrijdag 8/9 bij Young Recordings.