‘Die papa is politieagent en laat dat gewoon toe!’: tieners van nu kijken naar ‘Spring’

Streamz heeft het eerste seizoen van Spring online gezet, 21 jaar na uitzending. Je kan je afvragen voor wie: is de tienerreeks enkel tijdverdrijf voor nostalgische millennials of vinden pubers van vandaag er ook nog iets aan? De Morgen liet zeven tieners de reeks zien en peilde naar de reacties, van ‘leuke intro’ tot ‘basic humor’.

De eerste seizoenen van Spring op een streamingdienst: de vraag is niet waarom, de vraag is waarom het zolang heeft geduurd. Niet alleen was de serie rond de gelijknamige dansschool en rockband in de jaren nul waanzinnig populair, de revival is ook al een tijdje ingezet. De band uit het programma kwam bijna zes jaar geleden al eens opnieuw samen voor de twintigste verjaardag van Ketnet in het Sportpaleis en op een chirofuif kom je nog altijd weg met de titelsong van de eerste reeks.

Iedereen springt, springt, spriiiiingt nu eenmaal graag zijn jeugd weer in en dat doe je niet met het vijfde seizoen, het enige dat tot voor kort op VRT MAX stond, maar met de eerste drie, waarin hoofdpersonages Chantal (Cara Van der Auwera) en Katrijn (Anneleen Liégeois) knokken om de solo te mogen dansen en danslerares Maggy Lejeune (Zohra Aït-Fath) nog leeft .

Een rondvraag op de eigen redactie leverde vlot zeven millennials op die een halve reeks Spring opnieuw hadden willen bekijken in naam van de journalistiek, maar interessanter is de vraag of Chantal, Katrijn en Evert (Jelle Cleymans) ook de pubers van vandaag kunnen bekoren. Een oproep naar tieners die zin hadden in een kijkfeestje bracht Serena, Michelle, Gus, Louise, Thomas, Roos en Juno naar de redactie. Alleen die laatste is met haar zeven lentes nog een tikje te jong, maar de rest valt netjes tussen 8 en 14 jaar, het doelpubliek dat Ketnet in 2002 voor ogen had.

Nog voor de chipszakken en frisdrankflessen opengaan, vertellen de proefkonijnen waar ze vandaag zelf naar kijken. Juno volgt het Ketnet-jeugdjournaal Karrewiet, Thomas (11) houdt van Buck en #LikeMe en zus Louise (13) van Stranger Things. Roos (13) heeft Friends al drie keer uitgekeken op Netflix, maar kent ook Spring: “Ik ben fan van de personages, het intromuziekje en de decors. Het is ook leuk dat het niet één hoofdpersonage heeft, maar een uitgebreide cast en verschillende verhaallijnen.” Thomas, de broer van Louise, is scherper: “Ze dansen, repeteren met de band, zitten aan de bar en in de volgende aflevering doen ze dat opnieuw. Af en toe gebeurt er nog eens iets anders.”

Cyaankali

Voor wie de reeks nooit zag: Spring draait rond een dansschool en de band die er repeteert. In de aanzet van de eerste reeks horen de danseressen dat ze mogen deelnemen aan de provinciale schoolwedstrijd – toegegeven, twintig jaar geleden klonk dat cooler – en maken de muzikanten ruzie met de luie keyboardspeler Xavier (Damian Corlazolli). Als die de nieuwe danseres Chantal voor de eerste keer ontmoet, begroeten hij en drummer Thomas (Koen Burssens) haar door ‘sharktime!’ te roepen en hun hand voor hun neus te laten golven als een haaienvin – ook dát klonk beter in onze kinderjaren.

Jongeren kijken naar 'Spring' op de redactie van De Morgen. Beeld Eva Beeusaert

Ons testpubliek lacht het hardst wanneer Evert midden in een demonstratie luchtkarate door zijn drummer Thomas bij zijn kraag wordt gepakt met de woorden: “Precies een fles fruitsap, goed schudden voor gebruik.” Thomas – het panellid – vindt de grappen in het algemeen “droog, oud en basic”, Gus (11) vindt dat er wel genoeg humor in de reeks zit, maar heeft wel het gevoel dat hij het allemaal al eens zag. “Die trotse moeder van Chantal die haar dochter pusht (een rol voor Mieke Bouve, JVL) doet mij denken aan de moeder van Camille in #LikeMe (Daisy Thys, JVL). En de intro is te lang, dat helpt niet om de afleveringen te kunnen bingen.” Als ik Gus vertel dat ik van Spring twintig jaar geleden wel maar één aflevering per schooldag kon zien, antwoordt hij: “Heftig. De eindes zijn niet eens echte cliffhangers.”

Beeld Eva Beeusaert

Deze week zei Jelle Cleymans nog in Humo dat hij vreest dat Spring verouderd is, maar daar lijken onze testkijkers zich niet aan te storen. Michelle (11) vindt de kleurige iMac-desktops in de woonkamer van Katrijn en in de bar van de dansschool wel “interessant”, maar ons panel is nog meer gefascineerd door de chatbox waarin Katrijn kan kiezen tussen anonieme avatars met namen als Cyaankali en Skatefreezer – uiteindelijk legt ze het aan met ene Dreamboy. “Ze chat met iemand die ze niet kent. Die papa is politieagent en laat dat gewoon toe!” zegt Gus verbaasd. “Van mijn papa zou dat nooit mogen.” Over de kleding van de personages, met veel blote buiken, valt dan weer niemand: “Croptops zijn nu ook weer in. Zo zie je maar dat alles terugkomt.”

Staartjes

Na vijf afleveringen is Katrijn met voorsprong het favoriete personage van ons panel. Roos kiest voor Katrijns beste vriendin en spring-in-’t-veld Evi en Gus gaat voor Evert: “Die rosse jongen die altijd klaagt, dat is hij, toch? Die heeft goeie uitspraken. Da’s om te rotten, hè!”

'Spring' anno 2002: Jelle Cleymans (Evert), Cara Van der Auwera (Chantal), Damian Corlazzoli (Xavier) en Lothar Grob (Jonas). Beeld VRT

Serena (9) geeft Spring zonder twijfelen 10 op 10: “Die scène waarin Chantal komkommerthee kreeg van haar mama en die niet wou opdrinken, was echt grappig.” De anderen zijn strenger: een 7,5 van Louise, een 7 van Roos en twee 6’jes van Gus en Thomas. Michelle en Juno houden het op een droge 5. Uiteenlopende meningen dus, maar alles bij elkaar een nette 6,6 op 10. Of zoals Jelle Cleymans het in Humo misschien nog het beste verwoordt: “Kijken op eigen risico.”