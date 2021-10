Die ochtend in het Zwitserse pensionaat: verliefd op een ongenaakbare nihiliste ★★★★☆

Zelden is het claustrofobische, naoorlogse kostschoolleven prangender onder woorden gebracht dan in De gelukzalige jaren van tucht. De Zwitserse schrijfster Fleur Jaeggy levert een obsessief meesterwerk af.

De herontdekking van de vrouwelijke oudere, ja zeg maar bejaarde schrijver is een onomstotelijk feit. Uit de Verenigde Staten waaide ons de voorbije jaren het schitterende essayistisch getinte proza van Vivian Gornick en Sigrid Nunez toe. En ook Joan Didion wordt weer flink gelezen. De Lage Landen sloten – met vertraging – de 81-jarige Française Annie Ernaux en haar onlangs vertaalde vertaalde De jaren in de armen. Nu ziet het ernaar uit dat de Zwitsers-Italiaanse schrijfster Fleur Jaeggy (ook 81) eindelijk haar fijnproeversstatus overstijgt, met een uitgave van haar al in 1989 verschenen De gelukzalige jaren van tucht.

Fleur Jaeggy komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een jaar of twintig geleden serveerde uitgeverij Meulenhoff al een aantal van haar vertalingen, zonder veel rimpelingen te veroorzaken. Sinds kort neemt uitgeverij Koppernik de draad weer op met duchtig opgefriste vertalingen, nadat Jaeggy’s ster internationaal weer rees.

Atmosferisch tonen Jaeggy’s verhalen en romans een zekere verwantschap met het vroege oeuvre van Thomas Bernhard, Robert Walser en vooral Ingeborg Bachmann, met wie ze een poos intens bevriend was. De in Zürich geboren Jaeggy verhuisde in 1968 naar Milaan en huwde de (onlangs overleden) Adelphi-uitgever en befaamde intellectueel Roberto Calasso (1941-2021). Haar reputatie groeide, zeker nadat Tim Parks Sweet Days of Discipline naar het Engelse taalgebied loodste.

Maar altijd bleef er een zweem van onthecht, bijna tijdloos mysterie rondom Jaeggy hangen, zij die nog steeds werkt op een oude moerasgroene Hermès-typemachine. Aan interviews heeft ze nauwelijks een boodschap: “Als ik een boek af heb, telt het niet meer; ik wil er niets meer mee te maken hebben.”

De gelukzalige jaren van tucht moet een van de merkwaardigste toevoegingen zijn aan het al zo rijk voorziene kostschoolgenre. Er slaat een geraffineerde verontrusting af van deze roman, waarin Jaeggy’s thema’s zich haarfijn uitkristalliseren: genadeloze obsessies gepaard gaand met emotionele distantie, sluimerend geweld en ‘het plezier van de teleurstelling’. Jaeggy schrijft bovendien zinnen van een gietijzeren schoonheid. Zinnen die in een oogwenk kunnen kantelen. Robuust maar toch beeldrijk, met een zelfverzekerde kracht én toch uitermate suggestief.

‘Er zijn nu zoveel jaren voorbij en nog steeds zie ik haar gezicht voor me, een gezicht dat ik in andere vrouwen heb gezocht maar nooit heb gevonden. Ze was absoluut volmaakt. Op het griezelige af’, zo stelt de anonieme veertienjarige vertelster vast over de ongenaakbare Frédérique, wanneer ze zoveel jaren later terugblikt op haar adolescentiejaren op een kostschool.

De intrede van de wereldwijze Frédérique verblindt, verwart en verscheurt haar. Ze wil een discipel van haar worden, of nee, eerder ‘haar ziel in bezit nemen, samenzweren, daarbij op alle anderen neerkijkend’. Zodat er ‘een soort bloedbroederschap, een pact’ ontstaat. Hun omgang wordt getekend door “een soort verbetenheid die elke lichamelijke uiting in de weg stond’.

Het decor van De gelukzalige jaren van tucht is het Bausler Instituut in Alpenzell, een rigide pensionaat in de Zwitserse Alpen, waar de meisjes worden gedeponeerd door hun rijke, afwezige ouders, en ‘gehoorzaamheid en discipline de pijlers zijn’. Dagelijks moet de directrice, de kuise, ascetische mevrouw Hofstetter, de eer bewezen worden. De lezer wordt met vaste hand meegevoerd in een soort claustrofobisch universum. De kastjes van de meisjes in hun kille kamers zijn ‘het geliefde kleine mortuarium van hun gedachten’.

Frédérique ‘met het hoge voorhoofd’, dochter van een Geneefse bankier, personifieert de perfectie. Ze is gedienstig, plooibaar maar ook mateloos afstandelijk en leeg, met ‘een nietszeggende lach’: ‘Fréderique kwam op mij over als, en ik weet dat het lachwekkend klinkt, een nihiliste. Daardoor raakte ik nog meer in haar ban’. Maar wanneer de roodharige, extraverte Belgische Michelle opduikt, fungeert die als stoorzender. En wanneer haar vader sterft, moet Frédérique bruusk het Bausler Instituut verlaten.

Liefde en pijn raken elkaar in deze compacte roman bij voortduring. Onthechting en genot: het zijn haast synoniemen. Pas later zal de vertelster beseffen dat haar pensionaatsjaren mogelijk toch haar gelukkigste waren, hoewel ze er zo naar uitkeek ‘de wereld binnen te treden’ en de zielloze futloosheid van het Bausler Instituut achter zich te laten.

Maar in die zo verlokkelijk lijkende buitenwereld ontbreekt de orde en neemt de verwarring hand over hand toe. Dat zal ook Frédérique aan den lijve ondervinden. Het leven, is dat niet ‘de nachtmerrie van beloftes’? Fleur Jaeggy pepert het ons goed in, in een vrijwel perfecte roman, balancerend tussen wanhoop, grondeloze melancholie en ijle flarden geluk.