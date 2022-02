Dichteres Siel Verhanneman: ‘Geluk leek lang een woord dat niet bij me paste’

Ze verloor haar vader en haar zus, maar de voorbije jaren zijn er ook van voorzichtig geluk geweest, zegt Siel ­Verhanneman (32). Haar nieuwe dicht­bundel gaat dan ook over meer dan rouw alleen.

Gemakkelijk vindt ze het niet, interviews geven en gedichten voordragen over rouw. Telkens maakt het weer tastbaar wat er niet meer is: dichteres Siel Verhanneman verloor haar papa in 2013, enkele jaren later stierf onverwacht ook haar zus. Sindsdien is verlies een overheersend thema geworden in haar werk. Haar twee eerste poëziebundels speelden zich midden in de rouw af: schrijven was toen een manier om proberen te begrijpen wat er gebeurd was. Om dichter bij de mensen te komen die er niet meer waren, ook. En hoewel rouw nog steeds een vaste aanwezige is in haar recentste bundel Wat nu met het licht dat binnenvalt, richt ze de lens voor het eerst ook voorzichtig op het leven dat daarnaast stilaan weer in de plooi valt.

“Het was een verademing om te ontdekken dat ik nog over andere dingen kan schrijven dan rouw alleen”, zegt Verhanneman, die – het lijkt er bijna om gedaan – in haar woning in Kortrijk heeft plaatsgenomen in een bundel wit licht die door het raam naar binnen priemt. “Het is iets waarover ik me de voorbije jaren regelmatig het hoofd heb gebroken: is rouw de drijfveer van mijn schrijven? Zou ik deze dichtbundels ook hebben uitgebracht als ik die verliezen niet had gekend? In deze bundel tast ik af waarover ik nog kan schrijven, en dat bleek heel wat te zijn. Over hoe ik mijn vrouwelijkheid de voorbije jaren heb ontdekt, over het ouderschap, maar ook over hoe je vérder leeft nadat je door verlies zo drastisch door elkaar werd geschud.”

Enkele van de gedichten die de bundel haalden schreef Verhanneman versnipperd over vele jaren, maar het grootste deel van haar werk kwam tijdens de pandemie tot stand. Toen ook de mensen die er wél nog waren vaak op afstand moesten blijven.

“Misschien heeft de pandemie me juist het duwtje in de rug gegeven om deze bundel te kúnnen schrijven. Ik was net een heel proces aan het doormaken om mijn zelfstandigheid te herwinnen. Want zo gaat het met zaken als rouw, maar ook als je zwanger bent: je bent vaak de zwakkere in het gezelschap, degene die hulp nodig heeft. Heel wat mensen hebben dan de neiging om in jouw plaats te gaan nadenken. Dat wilde ik deze keer zeker niet: ik vond het belangrijk dat mijn gedachten en mijn schrijven echt van mij waren. Door de afstand met heel wat vrienden en familieleden heb ik meer vertrouwd op de twee mensen die het dichtst bij mij staan: mijn partner en mijn therapeut. Ik denk dat deze bundel er eerlijker en puurder door geworden is.”

‘Ik volg de vijf fases niet’, schrijft Verhanneman in een van haar gedichten. Ze doelt ermee op de vijf fases van rouw: ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie, waarop uiteindelijk aanvaarding moet volgen. Met die benadering van rouw heeft ze het niet zo hoog zitten. “Alsof je, na die vijf stadia doorlopen te hebben, het verlies verwerkt hebt”, klinkt het schamper. “Zo lijkt het bijna een proces dat je afrondt. Maar de mensen die je verliest blijven wel verloren, en je blijft hen dus ook missen. Zeker het woord ‘aanvaarding’ maakte me lang heel kwaad. Ik ga nooit aanvaarden dat mijn papa en mijn zus er niet meer zijn.”

‘Het woord ‘aanvaarding’ maakte me heel kwaad. Ik ga nooit aanvaarden dat mijn papa en mijn zus er niet meer zijn.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Ze probeert rouw nu eerder te bekijken als een proces dat in golven komt. “Ik begrijp heel goed dat er periodes zijn waarin het verlies wat meer op de achtergrond sluimert, die opgevolgd worden door momenten waarin ik er weer veel meer mee bezig ben. Dat zijn ook de periodes waarin ik vaker naar het kerkhof ga of de nood voel om met iemand te praten over mijn zus of mijn papa. Die benadering van rouw vind ik veel passender dan die vijf fases waarna je het verlies zogezegd een plek gegeven hebt.”

Volgens Verhanneman is er nog te weinig begrip voor rouw op lange termijn. “Er zijn een paar mensen in mijn dichte omgeving tegen wie ik het kan zeggen als ik mijn papa en mijn zus weer hard mis, maar dat zijn echt enkelingen. Zeker mensen die nog geen dicht verlies hebben meegemaakt, kunnen zich vaak niet inbeelden hoelang je rouw met je meedraagt. Tijdens de begrafenis en in de weken na het verlies mag je verdrietig zijn, maar nadien wordt er toch verwacht dat je je herpakt. Maar zo werkt het niet.”

Eigen sleutel

Er is in de loop van de jaren wel wat meer afstand op de rouw komen te zitten, zegt de dichteres. Dat merk je ook in haar schrijven: plots voelde ze de noodzaak om ook het leven naast haar rouwproces te belichten. En leven, dat lijkt er genoeg te zijn: haar dochtertje van acht maanden laat zich een gesprek lang luidkeels opmerken vanuit de aangrenzende kamer in haar woning, en verschijnt zelfs even voor de camera. (“Ze heeft wat verlatingsangst omdat we door de pandemie zoveel tijd samen hebben doorgebracht.”)

Het gaat, in heel wat opzichten, beter met de schrijfster dan enkele jaren geleden, al blijft ze het moeilijk vinden om het woord geluk in de mond te nemen. “Dat blijft wringen”, zucht Verhanneman. “Ik heb geluk lang een woord gevonden dat niet bij mij paste. Terwijl er zo veel dingen zijn waar ik oprecht blij om ben: ik heb een nieuwe uitgeverij gevonden, mijn nieuwe bundel is er, en ik ben moeder geworden. Maar ik blijf bang dat als ik het uitspreek, dat ik een nieuw sterfgeval in het leven roep.”

Ook de fysieke weerslag van die rouw op haar lichaam en haar relatie is een groot thema in haar recente werk. Hoe ze zich, door het verlies, lang geen vrouw, maar een meisje heeft gevoeld. “Ik ben altijd al onzeker en timide geweest, en juist op het moment dat ik me op dat vlak wilde ontwikkelen, ben ik mijn papa en mijn zus verloren. Ik heb bijna geprofiteerd van die rouw om heel wat dingen uit handen te geven. Mijn lief deed alles voor mij: hij maakte mijn afspraken bij de kapper, ging mee naar vriendinnen als ik angstig was. De ommekeer is er pas gekomen toen mijn lief me erop wees dat ik nooit met mijn eigen huissleutel binnenkwam – hij moest altijd de deur voor mij openen. Zoiets kleins als met mijn eigen sleutel binnenkomen, geeft me al meer het gevoel dat ik steviger in mijn schoenen sta.”

‘Het was een verademing te ontdekken dat ik nog over iets anders kan schrijven dan rouw.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Het is, voor alle duidelijkheid, een onwennig parcours geweest om te leren wat meer verantwoordelijkheid op te nemen, zegt de schrijfster. “Het is zo vermoeiend om oude patronen om te vormen. Maar het is het zo waard geweest. Dit is bijvoorbeeld de eerste keer dat ik poëzie publiceer zonder illustrator; waarin ik het dus aandurf om mijn werk volledig op zichzelf te laten staan. Het is spannend om dat allemaal te onderzoeken.”

Bange moeder

Verhanneman is ervan overtuigd dat ze al deze vooruitgang nooit had geboekt zonder haar therapeut, die haar geholpen heeft om heel wat ongezonde patronen in haar leven bloot te leggen. Maar ook het prille moederschap is een echte eyeopener geweest, zegt ze. “Als het over de gezondheid van je kind gaat, kun je plots niet anders dan het heft in eigen handen nemen. Door de pandemie moest ik bijvoorbeeld alleen naar de echo’s in het ziekenhuis. Het gaf me een nieuw gevoel van zelfstandigheid en controle. Het maakte het verlies van mijn papa en zus op de een of andere manier ook zachter. Plots groeide er nieuw leven in mij, en dat stond zo haaks op al het verlies dat ik heb meegemaakt.”

Al heeft het moederschap ook nieuwe angsten in het leven geroepen. Nog steeds is ze ontzettend bang om ook haar dochter te verliezen. “Soms denk ik: ‘Je moet erop voorbereid zijn.’ Ik weet ook niet of dat er ooit nog helemaal uit zal gaan.

“Ik ben me ook bewust van die angsten, en ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat ik ze niet doorgeef aan mijn dochter. Als ik merk dat ik haar lichaamstemperatuur weer iets te vaak aan het meten ben, boek ik een extra afspraak bij de therapeut. Even heb ik gedacht: is het wel een goed idee dat iemand als ik een kind op de wereld zet? Maar daar probeer ik nu wat rustig in te zijn. Misschien gaat mijn dochter af en toe wat angstiger zijn omdat ze een bange moeder heeft, maar misschien gaan wij vanaf het begin ook creatieve manieren vinden om haar te leren dat die gevoelens ook mogen bestaan. Dat is mijn hoop: dat wij zo’n gezin worden waar álle emoties er mogen zijn.”

Het is misschien een tikje verrassend dat het prille moederschap, toch wel dé grote gebeurtenis van het afgelopen jaar in het leven van de dichteres, maar twee gedichten heeft opgeleverd in haar bundel. Leent het moederschap zich dan minder goed tot de poëzie? “Ik denk dat ik sinds de geboorte van mijn dochter in totaal drie gedichten heb geschreven over het moederschap. Ik heb mezelf voorgenomen om daar niet helemaal in door te slaan, want die valkuil was er wel. Ik zou mezelf gemakkelijk de druk kunnen opleggen om, nu ik moeder ben, enkel nog mooie gedichten over het moederschap te schrijven. Dat wilde ik niet. Ik zie deze bundel als een voorzichtig openduwen van de deur naar een nieuwe fase in mijn schrijverschap, waarin ik vooral wil ontdekken waarover ik het nóg wil hebben. Wat dat precies gaat zijn, daar ben ik nog niet uit.”