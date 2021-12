Dichter en columnist Bernard Dewulf (61) onverwachts overleden

Uitgeverij Atlas bevestigt het overlijden van de Dewulf bij De Standaard, waar hij sinds 2010 als vaste columnist aan de slag was. Hij werkte ook verschillende jaren bij De Morgen als redacteur.

Bernard Dewulf won in 1995 de Vlaamse debuutprijs met Waar de egel gaat. Hij was ook even co-hoofdredacteur bij het literaire maandblad het Nieuwe Wereldtijdschrift. In 2010 won Dewulf met zijn bundel Kleine dagen de Libris Literatuurprijs.

Dewulf woonde in Antwerpen, waar hij tussen 2012 en 2014 stadsdichter was, maar werd geboren en getogen in de hoofdstad. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.