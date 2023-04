Diane von Furstenberg, ontwerpster van de iconische wikkeljurk: ‘That dress paid all the bills. We verkochten er 25.000 per week’

Vijftig jaar geleden lanceerde Diane von Furstenberg (76) haar ‘wrap dress’. De Belgisch-Amerikaanse ontwerpster bouwde een imperium uit en werd een stem voor vrouwen. Wij spraken haar thuis in Connecticut en bij de opening van DVF’s nieuwe expo in Brussel. ‘Ik denk niet dat ik de beste zakenvrouw ben, maar ik weet wel dat ik een goudmijn in handen heb.’

“Laten we even gaan wandelen. Ik geef je wel andere schoenen, want straks zitten jouw witte sneakers onder de modder. Hier, probeer deze, ze zijn van Barry (haar man, red.) maar ik denk dat ze jouw maat zijn. En wil je muts en sjaal?” Niet veel later lopen we warm ingeduffeld de tuin in van Cloudwalk, het domein dat Diane von Furstenberg op haar 26ste kocht, in een uithoek van Asketuck Valley, een van de fotogeniekste plekken van Connecticut, in de Verenigde Staten.

Ze was nog een jonge vrouw toen ze zich deze plek kon permitteren: haar wikkeljurk had haar vroeg rijk gemaakt. Zoals ze zelf vaak herhaalt: “That dress paid all the bills. We verkochten er 25.000 per week.” Intussen maakte ze zich de plek eigen: komen haar kinderen Alex en Tatiana op bezoek, dan hebben ze hier elk een privéwoonst en wil ze hier werken, dan kan dat ook. In de kelder van haar eigen studio, een plek waar de bibliotheek alleen al doet duizelen, zitten de archieven van het modehuis.

De avond tevoren ben ik met een huurauto vanuit New York City naar hier gereden en mocht ik meteen mijn intrek nemen in een kamer die veel weg heeft van een luxueuze suite. Niet zo lang geleden was Jeff Bezos, de baas van Amazon, hier ook nog te gast, maar hij is wellicht lang niet de bekendste persoon die in hetzelfde bed geslapen heeft als ik vannacht. Diane von Furstenberg draait al decennialang mee aan de wereldtop. Politici, presidentsvrouwen en actrices dragen haar kleren, maar sterallures zijn haar compleet vreemd. Daarom mag het niet verwonderen dat ze toezegde om in het Mode & Kant Museum in Brussel een expo over haar werk te tonen.

‘Het succes van de wikkeljurk heeft allicht met het comfort te maken. Ze is makkelijk om aan te trekken, en nog makkelijker om uit te doen. That dress covers all occasions.’ Beeld Carmen De Vos

BIO geboren als Diane Halfin in Brussel, in 1946 / trouwde in 1969 met prins Egon von Furstenberg, met wie ze twee kinderen kreeg en van wie ze in 1983 scheidde / lanceerde haar modelijn DVF in New York in 1972 / schreef in 1998 haar autobiografie: Diane. A signature life / trouwde in 2001 met haar beste vriend Barry Diller / ontving in 2005 een lifetime achievement award van The Council of Fashion Designers of America / kreeg in 2014 een expo in LACMA in Los Angeles en nu ook een expo in Brussels Mode&Kant museum

Nicolas Lor, een jonge curator uit Parijs die zijn strepen eerder verdiende in de archieven van Dior en Louis Vuitton, benaderde haar vanuit de gedachte: een neen heb ik, een ja kan ik krijgen. “Het is toch fijn om te zien wat een jongeman als Nicolas denkt over een oudere vrouw als ik”, vertrouwt ze me die ochtend in Cloudwalk toe. En ook: “Het is het zoveelste bewijs dat die wrap dress verschillende generaties inspireert.”

Intussen zijn we enkele maanden verder. De expo Woman Before Fashion is net opengegaan en DVF is in town. Brussel, haar geboorteplek, hangt vol reclamebanners met info over de expo, en overal waar Diane haar opwachting maakt, krijgt ze complimentjes en wordt haar gevraagd om met fans op de foto te gaan. Een Spaanse toeriste klampt haar zelfs aan in de bar van het hotel waar dit interview plaatsvindt. Maar erg vindt ze dat niet.

Je bent altijd graag met je publiek in contact gekomen. In de jaren 1970 ging je zelf naar warenhuizen overal in de VS, om je jurken aan te prijzen.

“Of ik dat wilde doen, weet ik niet, maar het voelde eerder alsof ik het móést doen. Ik heb er ook veel van geleerd. Dat heb ik ook als ik ergens mijn verhaal ga doen. Ik krijg van het publiek ontzettend veel terug. Ik heb ook gemerkt dat het om veel meer gaat dan het verkopen van een jurk. Het gaat om vertrouwen geven.”

Het verhaal gaat altijd wel terug naar diezelfde wikkeljurk. Waarom blijft die generatie na generatie fascineren?

“Geen idee. Ik weet alleen dat jonge mensen het een heel cool kledingstuk vinden, wat ik een erg mooi compliment vind. Oudere vrouwen kunnen hun twijfels hebben, maar ze blijven het stuk toch kopen. Allicht heeft dat met het comfort te maken en met het feit dat je zo’n wrap dress een hele dag op kantoor kunt dragen en geen andere outfit moet aantrekken om na de werkuren ook nog een glas te gaan drinken. Makkelijk om aan te trekken, nog makkelijker om uit te doen. That dress covers all occasions.”

En zoals jij zo vaak hebt gezegd: die wikkeljurk betaalde al je rekeningen.

“Inderdaad. De jurk zorgde ervoor dat ik het leven heb kunnen leiden waar ik van droomde. Ik leefde de American Dream. Het wonderlijke is eigenlijk dat die jurk al vijftig jaar verkoopt en het nog steeds goed doet. Soms maken we er andere versies van, maar de basis is en blijft hetzelfde patroon.”

Het prototype van de wrap dress hangt op de expo, maar herinner jij je nog hoe die jurk tot stand kwam?

“Ik liep stage bij Angelo Ferretti in Como, die ik via een vriendin had leren kennen. Hij had een jerseyfabriek en printte toen al sjaals voor Ferragamo en Gucci. Toen hij de fabriek van zijn buurman opkocht, stonden daar rondbreimachines voor het maken van zijden panty’s. Hij experimenteerde met dikkere draden, we probeerden er T-shirts op te maken, nadien ook een top en een rok. Daarna pas kwam de eerste wrap dress. Ik vond het een ultiem kledingstuk. Ik heb veel aan hem te danken, maar hij ook aan mij.”

Zag je toen al een toekomst in de mode?

“Ik wilde mijn eigen boontjes doppen. Misschien als model, misschien als ontwerper. Ik kreeg de mode­wereld van binnenuit te zien en wist hoe het systeem marcheerde. In Parijs had ik al gewerkt als assistent van een fotograaf en van een agentschap dat onder meer David Bailey en Bob Richardson vertegenwoordigde. De mannequins van toen, denk aan Verushka, Twiggy en Marisa Berenson, liepen daar af en aan. Ik moest er vooral telefoons opnemen en doen alsof de baas er niet was. Ik kende toen al designers als Emilio Pucci. Zijn dessins vond ik prachtig. Maar ik wilde eigenlijk naar Amerika. Ik vond Europa beklemmend. Ook al gebeurde er op politiek vlak veel in 1968, zeker in Parijs, ik wilde naar de VS. Dat was mijn new frontier, de wereld waar alles mogelijk leek.”

Je moeder betaalde je eerste vliegticket naar de VS.

“Het was een verjaardagscadeau. Ik was 21 jaar, had mijn job opgezegd en wilde Egon von Furstenberg opzoeken, die ik aan de universiteit van Genève had leren kennen en waar we op elkaar verliefd waren geworden. Hij werkte in New York als trainee bij de Chase Manhattan-bank en introduceerde me bij (moderedactrice, red.) Diana Vreeland, die toen bij Vogue werkte. Maar ik leerde er ook ontwerpers als Halston en Giorgio di Sant-Angelo kennen, hun kijk op mode werkte erg inspirerend.

“Diana Vreeland keurde me meteen af als model. Ze zei voortdurend ‘Chin up! Chin up!’ en gedroeg zich als een snob. Maar toen ik haar bij een volgende bezoek mijn wikkeljurken toonde, ging ze overstag. Ze introduceerde me bij iedereen die iemand was in de mode.”

‘Hoogtes en laagtes... is dat niet het leven? Ik denk dat we ons allemaal soms moeten heruitvinden, professioneel en privé.’ Beeld Carmen De Vos

Toch was je anders dan andere designers…

“Zelf heb ik me nooit een designer genoemd. Omdat het wat mij betreft om de vrouw zelf ging. Het was altijd ‘Woman before Fashion’, zoals de expo ook heet. Ik wilde vrouwen iets extra’s bieden: vertrouwen, attitude, vrijheid. Veel designers willen de mode in om ongelooflijke baljurken te ontwerpen waarmee je op een feest kunt scoren. Ik zie mezelf eerder als iemand die mensen helpt om hun leven te ontwerpen. Om sterker te staan. Die wrap dress was en is een comfortabele outfit die je ontelbare keren kunt dragen. Een soort uniform, als je wil. Het woord dat ik het vaakst gebruik om mijn mode te benoemen, is sowieso effortless. Moeiteloos.”

Jersey was toen best vernieuwend als materiaal.

“Uiteraard had je prachtige stoffen die in de haute couture gebruikt werden. En je had hippiekleren en collecties die uit pure polyester gemaakt werden. Ik zag daar een opportuniteit. Zelf droeg ik soms couture − mijn bruidsjurk was een ontwerp van Marc Bohan voor Dior − maar ik ben nooit een typische coutureklant geweest.”

Je was intussen wel getrouwd met een prins.

“Dat ik een prinses was, heeft nooit een rol gespeeld. Ik heb dat nooit, maar dan ook nooit, uitgespeeld. Het is echt die jurk die het gedaan heeft.”

Diane von Furstenberg in New York met haar toenmalige man, prins Egon von Furstenberg, in de jaren zeventig. Beeld Susan Wood/Getty Images

Moderedactrice Diana Vreeland, uitgever Fred Hughes en Diane von Furstenberg op een feestje in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art, 1975. Beeld Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection via Getty Images

Met kunstenaar Andy Warhol in mei 1974 op een filmpremière in New York. Von Furstenberg draagt een eigen ontwerp. Beeld Tim Boxer/Hulton Archive/Getty Images

Op de cover van ‘Newsweek’, mei 1975. Beeld Alamy Stock Photo

Moeilijke watertjes

En wel een paar keer, de voorbije vijftig jaar. Een eerste keer in de jaren 1970, toen Von Furstenberg nauwelijks de twintig voorbij was en de cover van Newsweek haalde. Een tweede keer eind jaren 90, toen de wrap dress een ongeziene comeback maakte en het DVF-logo opnieuw scoorde.

Het verhaal van de twee decennia ertussen is al even indrukwekkend. Zowel privé als professioneel moest Diane moeilijke watertjes doorzwemmen. Ze vervreemdde van Egon en er volgde een scheiding. Bovendien raakte de Amerikaanse markt verzadigd door de vele wrap dresses. Eerst herstructureerde Von Furstenberg haar bedrijf, nadien ging ze licenties aan. Maar dat bleek niet de juiste keuze. “Ik was 29 jaar en mijn leven leek voorbij”, zegt ze. “Ik had alles al gehad: een man, kinderen, succes in de mode. Ik verkocht mijn label en later ook mijn beautybusiness, en raakte op die manier mijn merknaam kwijt.”

‘Mijn moeder was uitzonderlijk. Ze overleefde de nazikampen en werd tegen doktersadvies in zwanger. Dat ik een gezonde baby was, is een wonder. Zij heeft me geleerd nooit bang te zijn.’ Beeld Carmen De Vos

Vanaf 1990 vocht Von Furstenberg om haar naam weer in eigen handen te krijgen. Ze zette een teleshoppingzender op en verkocht in luttele minuten voor miljoenen dollars. In 1997 lonkte het podium opnieuw. “Op een dag kwam mijn schoondochter Alexandra (inmiddels ex-schoondochter, red.) bij me aan in een wrap dress van me. Ze was in de wolken. Bleek dat haar vriendinnen nadien allemaal als gekken op zoek gingen naar vintage Von Furstenberg. Ook dochters van bekende sterren droegen mijn oude jurken. Jade Jagger, de dochter van Mick, maar ook de dochter van Rod Stewart, die van Raquel Welch. Tegelijk spoorden vrienden van mij me aan om opnieuw te beginnen. Ik deed dat, installeerde mijn hoofdkwartier in het Meatpacking District in New York en voor ik het besefte, was het opnieuw alle hens aan dek.”

Hoe slaag je er in om steeds weer de energie te vinden om te herbeginnen? Je had gewoon op je lauweren kunnen rusten en van je centen kunnen genieten.

“Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Nadat ik een tycoon was geweest, trok ik naar Bali in het kielzog van een geliefde. Daarna was ik de muze van een auteur in Parijs en speelde ik de intellectueel. (gniffelt) Ik beleefde altijd wel mijn fantasie, zeker weten. Toch vond ik het fijn, een eigen merk hebben. Van kleins af aan wilde ik op eigen benen staan. Financieel onafhankelijk zijn, aan het roer van het leven staan, wat overigens een van mijn slogans is geworden.

“Tja, hoogtes en laagtes… is dat niet net het leven? Ik denk dat we ons allemaal soms moeten heruitvinden, professioneel en privé, dat heb jij toch ook al moeten doen. Vaak is het ook zo dat als mensen denken dat je bergaf aan het gaan bent, jij perfect weet dat het alweer de goede kant opgaat. Terwijl je beseft dat het kantelpunt eraan komt, wanneer mensen net vinden dat je aan de top staat. Dat is toch het gevoel dat ik altijd heb.”

‘Ik trok naar Bali in het kielzog van een geliefde, later was ik de muze van een auteur in Parijs. Ik heb veel mannen gekend, maar ben vaak opgestapt. De beste relatie is sowieso die met jezelf.’ Beeld Carmen De Vos

Heb je dan zoveel fantasieën gehad?

“Wees maar zeker. Ik wilde de muze van een auteur zijn. De andere fantasie werd op Bali werkelijkheid. Ik werd er verliefd op de natuur en op Paulo, een man die ik op het strand tegen het lijf liep. Lang bleef ik daar niet, want ik kwam terug en hij kwam mee. Tot we ermee stopten. Alle relaties die ik ooit had, pasten in het leven dat ik op dat moment wilde leiden. Anyway, ik ben echt een gekke vrouw. Mijn familie wordt gek van mij.”

Je huwde je beste vriend, Barry Diller, die je al als twintiger kende. Hij woont aan de Westkust, jij aan de Oostkust. Ik hoorde je overigens nooit negatief praten over een oude geliefde.

“Kill them with kindness, dat is mijn strategie. Ik heb veel mannen gekend en ik ben vaak opgestapt omdat de relatie niet ideaal was. Sowieso is de beste relatie die met jezelf.”

Bespreek je zaken met je geliefdes of met andere mensen?

“Dat doe ik soms, maar ze zeggen dat ik niet luister. Ach, soms doe ik domme dingen, ik besef dat. Ik maak dingen mogelijk voor anderen, geef hun het voordeel van de twijfel. Dus gebeurt het weleens dat er fouten gemaakt worden. Ik denk niet dat ik de beste zakenvrouw ben, maar ik weet wel dat ik een goudmijn in handen heb. Nog steeds.”

Knusjes met haar toenmalige vriend en huidige echtgenoot, mediamagnaat Barry Diller, in het legendarische Studio 54, 1978. Beeld Robin Platzer/Getty Images

Von Furstenberg poseert voor de portretten die Andy Warhol in de jaren zeventig van haar maakte. Beeld Gabe Palacio/ImageDirect

Met haar kleindochter Talita von Furstenberg, die klaargestoomd wordt om het bedrijf over te nemen. Beeld Dimitrios Kambouris/Getty Images for Savage X Fenty

Je bedrijf heeft het de laatste jaren, ook door covid, niet makkelijk gehad. Lig je daarvan wakker?

“Ik probeer negatieve dingen altijd positief te keren. Dus zeg ik ook hier: ik weet dat het goedkomt. Het bedrijf wordt klaargemaakt voor mijn kleindochter (model en ontwerpster Talita von Furstenberg, red.). Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar we zijn er volop mee bezig.”

Wat me altijd is opgevallen, is jouw storytelling. Hoe jij ook het uithangbord van je label bent, hoe je je voortdurend omringt met vrouwen. Jij doet dat al decennia, terwijl de meeste bedrijven dat nu pas ontdekken.

“Vandaar dat ik denk dat het goed komt. In New York zit nu een jong team van vrouwen, met een vrouwelijke CEO, Gabby Hirata, een dertiger met frisse ideeën. Jaarlijks leer ik ook ontzettend veel vrouwen kennen via Vital Voices en de DVF Awards (de filantropieprojecten waar ze zich voor inzet, red.). Dat is een netwerk geworden van bad ass vrouwen die dingen gedaan krijgen. Als ik zie wat die vrouwen allemaal doen, krijg ik het gevoel dat ik zelf niks gedaan heb in mijn leven. Ik word meer dan ooit door hen geïnspireerd.”

Je grootste inspiratiebron was je moeder, Lily.

“Net als mijn moeder hebben die vrouwen de kracht om te vechten, de courage om te overleven en het leiderschap om te inspireren. Maar mijn moeder was natuurlijk uitzonderlijk. Ze overleefde de nazikampen en werd zwanger terwijl haar dat uitdrukkelijk afgeraden werd door haar dokters. Dat ik een gezonde baby was, is een wonder. Mijn moeder heeft me geleerd om nooit bang te zijn. Fear was never an option. Toen ik deur uitging, riep ze me nooit na dat ik moest oppassen. Dat vond ik heel fijn.”

Is het vandaag nog steeds nodig om vrouwen op een podium te zetten?

“Maar daar gaat het niet om. We hebben vrouwen nodig om de wereld te redden. Dit is geen luxe, geen hobby. Vrouwen hebben altijd de oplossing in handen. Dit is geen goede tijd voor de mensheid, dat weet iedereen. Maar je mag niet opgeven. Je moet het licht zoeken. Want het is het licht dat de donkerte wegduwt.”

Waarom ben jij nooit de politiek ingegaan? De eerste vrouwelijke presidente van de VS. Het had gekund.

“Nooit. Om te beginnen ben ik in België geboren dus het zou niet eens kunnen. Nee, nee, nee.” (schudt het hoofd)

Je gebruikt je stem op een andere manier. Ik weet, uit eigen ervaring trouwens, dat je elke ochtend iemand een mail stuurt. Als hart onder de riem.

“Ja, dat doe ik. Een grote moeite heb ik dat nooit gevonden. Maar het klopt wel dat ik meer dan ooit mijn stem gebruik. Ik vind dat ik dat moet. In de winter van mijn leven ligt mijn focus sowieso op mijn filantropie, op goed doen. Ik spendeer veel tijd in Venetië. Wat ik daar wil doen, is nog niet helemaal duidelijk, maar ik wil er dingen organiseren en mensen samenbrengen. Ik overweeg ook een boek te schrijven over Venetië, maar dan in de ik-persoon en met Venetië als hoofdpersonage. Venetië als vrouw dus. Zij heeft zoveel betekend voor de maatschappij. Het bankensysteem, de diplomatie, paspoorten, douane, noem maar op.”

Je spreekt echt over Venetië alsof het een vrouw is.

“Maar dat is ze ook. Ze is de enige vrouw die ik zou willen zijn, naast mezelf. Ik ben er de eerste keer met mijn broer Philippe en mijn vader op vakantie gegaan. Nadien met Egon en zowat alle mannen uit mijn leven. Ik heb er nu alvast een appartement genomen. En de volgende DVF Awards vinden er eind augustus plaats. Je komt toch?”

Beeld Carmen De Vos

Je leeft als een nomade, Diane.

“Ben ik dat niet altijd geweest?”

Klopt. Je laat trouwens niet na dat te delen op je sociale media. Heb je dan nooit last van jetlags?

“Wie heeft daar nu tijd voor? Neen, ik doe alsof het me niks doet.” (lacht)

Het valt me op dat je steeds liever naar Brussel komt. Vroeger had je het altijd over het slechte weer in België, nu laat je je lyrisch uit over je geboorteplek.

“Vroeger kwam ik niet zo vaak, dat klopt. Maar mijn roots liggen hier. Mijn broer en schoonzus wonen hier, ik heb hier familie, vrienden, herinneringen. Ik heb hier veel gegeven maar ook veel gekregen (o.a. ereburgerschap Stad Brussel, eredoctoraat UAntwerpen, red.) en ik heb weer contact met mijn lagere school, het Dachsbeck-lyceum in de Strostraat in Brussel. Daar ga ik maandag de leerlingen toespreken.”

Met in je kielzog een cameraploeg die een documentaire over jou draait.

“Ik wilde vooral dat ze over de vele vrouwen van de DVF Awards zouden spreken, maar daar had geen enkel netwerk oren naar. Dus maken ze een documentaire over mij en we hopen dat er een tweede luik komt waarin de vrouwen worden belicht.”

Je wou ook niet dat de nieuwe expo een soort retrospectieve werd.

“Neen, dat zou ook naar aanvoelen. Een retrospectieve? Dat ruikt naar eindigheid. Ik ga nog wel even door.”

Toch wandel je dagelijks naar de plek waar je begraven wilt worden. Je toonde me de plek, toen ik naar Cloudwalk kwam.

“Ik wandel er elke dag naartoe. En ik ben bijgelovig. Ga ik niet die kant op, dan…” (lacht)

De expo Diane von Furstenberg. Woman Before Fashion loopt nog tot 7 januari 2024 in het Mode & Kant Museum in Brussel, fashionandlacemuseum.brussels