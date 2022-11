Deze zinderende expo eert het werk van zwarte pioniers in de modefotografie

In de Londense Saatchi Gallery loopt met The New Black Vanguard een prachtige tentoonstelling die precies doet wat ze belooft: werk van jonge, zwarte pioniers tonen.

Modefotografie in handen van een exclusief wit clubje? Nee, hoor. Als de expo in Saatchi Gallery één ding bewijst, dan is het wel dat dat stereotiepe beeld stilaan de vuilnisbak in mag. Ze werd samengesteld door de New Yorkse schrijver en curator Antwaun Sargent, een man met een missie. Drie jaar geleden publiceerde hij het boek The New Black Vanguard: Photography Between Art and Fashion, waarvoor hij veelbelovende zwarte fotografen, modellen, stylisten en visa­gisten samenbracht. Omdat ze prachtige dingen doen, maar ook omdat het toen nog erg nodig was hun werk bij een groter publiek bekend te maken.

Jamal Nxedlana, Johannesburg, 2019, from The New Black Vanguard (Aperture, 2019). Beeld Jamal Nxedlana

Micaiah Carter, Adeline in Barrettes, 2018, from The New Black Vanguard (Aperture, 2019). Beeld Micaiah Carter

Campbell Addy, Adut Akech, 2019, from The New Black Vanguard (Aperture, 2019). Beeld Campbell Addy

Het boek werd een expo. De expo een krachtig statement. “De tentoonstelling toont een jonge generatie zwarte image makers die een frisse kijk op fotografie brengen”, aldus Sargent. Inderdaad: de vijftien geselecteerde namen hebben behalve hun huidskleur en talent nog iets gemeen: ze slopen de grenzen van mode- en kunstfotografie en presenteren een eigenzinnige mix van beide genres. Geen wonder dat hun werk zowel in modemagazines als in musea te bewonderen valt.

“Had ik een gelijkaardig boek (als dat van Sargent, red.) gezien toen ik jonger was, dan zou het niet zo’n strijd geweest zijn om mezelf als een van die kunstenaars te zien”, vertelt de Londense fotograaf Campbell Addy, die met zijn portret van topmodel Adut Akech voor een van de hoogtepunten zorgt. Elke fotograaf – of die nu in Londen, New York of Johannesburg werkt – toont zijn of haar unieke visie in adembenemend mooie beelden. De conclusie is duidelijk: deze zwarte voorhoede is er een waarvan we het laatste nog lang niet hebben gezien.

The New Black Vanguard: Photography between Art and Fashion, tot 22 januari in het Londense Saatchi Gallery, saatchigallery.com

Nadine Ijewere, Untitled, 2018, from The New Black Vanguard (Aperture, 2019). Beeld Nadine Ijewere, for Garage magazine