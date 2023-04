Deze week liet ik mijn geheugen testen. Na een halfuurtje wilde ik van uitputting gaan liggen, maar dat mocht niet

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Er zijn drie dingen waar wij niet graag over praten omdat we bang zijn dat we ze kwijtraken: ons seksleven, ons inkomen en ons geheugen. Daar is, hoe graag we dat ook zouden willen – vooral in het geval van dat eerste – niet veel aan te doen.

De tachtigjarigen die nog als een jong veulen ter bedstee gaan om hun favoriete partner te bestijgen dan wel te berijden, zijn op één middenvinger te tellen en het bedrag dat je bij je pensioen krijgt, is ontgoochelend laag.

Ik had hier kwaadwillig en populistisch aan kunnen toevoegen: behalve als je een hoge ambtenaar bent of een verkozene des volks. Maar aan populisme doen wij niet mee. Gelukkig weet je daar uiteindelijk niet veel meer van, want ook je geheugen gaat achteruit. Dat heeft soms voordelen, al zijn ze schaars.

Als ik aan mijn vrouw vraag of we nog eens de oudste beweging ter wereld gaan maken – wij hebben daar speciale formuleringen voor – dan zegt zij met een uitgestreken gezicht dat we gisteren nog drie keer het beest met de twee ruggen hebben ­geïmiteerd, of was ik dat al vergeten?

Een fractie van een seconde denk ik dat ze de waarheid spreekt. Tot ik aan haar gezicht zie dat het maar twee keer was. Zelden is een leugentje om bestwil beter gedefinieerd.

Nooit was ons seksleven beter: knorrend en rillend van imaginair genot denk ik terug aan iets wat niet geweest is maar had kunnen zijn. Zelfs de herinnering aan iets dat alleen in mijn verhitte verbeelding plaatsvond maakt op mijn stilaan gezegende leeftijd veel goed. Geluk ligt in een klein hoekje.

Ongeluk ook: het moment dat je beseft dat je de gps moet instellen om naar je werk te rijden, een weg die je al 10.000 keer gereden hebt, moet verschrikkelijk zijn.

De hypochonder in mij maakt overuren omdat ik van mijzelf vind dat ik zoveel vergeet, wat ook tegen mij kan worden gebruikt. “Je had toch gezegd dat je dat ging doen/halen/opruimen/betalen?”

Terwijl ik dat niet meer weet en beaat ja knik, mijzelf vervloekend dat ik het niet meer weet, waar ik dan zenuwachtig van word, of boos.

Deze week liet ik mijn geheugen testen: de test bleek uit woord- en cijferoefeningen te bestaan die ik sinds de lagere school niet meer had gedaan. Na een halfuurtje wilde ik van uitputting een halfuurtje gaan liggen, maar dat mocht niet.

Achteraf zei de neuroloog dat ik mij waarschijnlijk geen grote zorgen moest maken, want die mannen spreken altijd met twee woorden. “U bent geheel gemiddeld”, zei ze, denkend dat mij dat zou geruststellen. Terwijl ik dacht dat ik veel meer was.