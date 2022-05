Deze vos ontpopte zich tot een gewillig fotomodel

Hoeveel projecten zouden er al zijn voortgevloeid uit ‘een lockdown en veel tijd’? De Hongaarse fotograaf Milan Radisics vond de inspiratie letterlijk in zijn achtertuin, waar een jonge vos kwam rondsnuffelen.

“Het record is drie meter”, vertelt Milan Radisics (54) over ‘zijn’ vos. Zo dicht kon hij haar al naderen, na heel veel maanden van wederzijds aftasten en vertrouwen winnen. “Ik leg op het terras wat voedsel neer en zet mijn bezigheden daarna verder, ook al weet ik dat ze me van achter haar vaste boom observeert. En ik maak geen oogcontact. Dat is cruciaal. Ze moet een wild dier blijven. Roxy vertrouwt me, maar het hoeft niet meer dan dat te worden.”

Beeld Milan Radisics

Tijdens de eerste lockdown ruilde Milan Boeda­pest in voor zijn buitenhuisje, op drie kwartier rijden van de stad in een verlaten houthakkersdorp midden in het bos. Acht maanden lang spendeerde hij avond na avond voor het raam met het licht uit, speurend naar zijn rossige tuinschuimer. Terwijl Roxy zich langzaam aan mense­lijke aanwezigheid aanpaste, begon ook Milan te wennen aan schemer en duisternis, aan een wereld waarin geen hoofdrol voor de mens is weggelegd. Hij leerde werken met bewegingssensors, plaatste subtiele belichting in de tuin en wachtte.

Beeld Milan Radisics

Broze interactie

“Op een dag parkeerde ik mijn wagen in de tuin. Dat was nieuw voor Roxy, ze sprong meteen op de bumper om te boel te onderzoeken. Ik was niet klaar om haar te fotograferen, maar na al die maanden wist ik dat ze anderhalf uur later zou terugkomen. Ik stelde mijn camera en lichten op en ging binnen wachten. Ik had geluk. Ze sprong opnieuw en keek recht de lens in.”

Beeld Milan Radisics

De broze interactie tussen mens en natuur is wat Milan bezighoudt. En wat dus ook leidde tot deze reeks, A Fox’s Tale, waarmee hij onlangs een Sony World Photography Award won. Pure natuurfotografie vindt hij “iets voor posters”.

En hoe stelt Roxy het? “Ik heb haar een tijdje niet gezien, maar nu ze zelf jongen heeft die ze moet voeden, duikt ze opnieuw vaker op. Ik ben dus al aan een nieuwe reeks bezig.”

Meer van zijn werk op milan.hu

Beeld Milan Radisics