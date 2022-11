Deze vijf boeken zijn meer dan de moeite waard

De Deens-Koreaanse Eva Tind legde zich al eerder toe op gefictionaliseerde autobiografieën (zoals die van filmactrice Asta ­Nielsen) en doet dat nu ook voor de Deense ­zoöloge Marie Hammer (1907-2022). Zij ­wilde per se bewijzen dat de continenten ooit met elkaar verbonden waren. Maar Hammer droomde ook van een gezin, terwijl ze haar man niet als een belemmering van haar onderzoek wou zien. Tind stopt veel vaart en verteltalent in dit uiteindelijk ook psycho­logische drama.

Eva Tind, De vrouw die de wereld verenigde, Oevers, 440 p., 28,50 euro. Vertaling Lammie Post-Oostenbrink.

‘De mensheid is een dronkeman in het stadion van het universum’, klinkt het in het gedicht ‘Samenvattend’. In haar vijfde bundel Ongevraagd advies richt Ester Naomi Perquin ‘haar blik op de waarheid die ons boven het hoofd hangt, de voorstellingen die we ons daarvan maken en de machten waartoe we ons moeten verhouden’. Toegankelijke, spitse en speelse poëzie vol ­observaties die bijblijven: ‘Een leugenaar die lang zwijgt komt opnieuw ter wereld / Verklaart, erewoord, dat hij een ander is.’

Ester Naomi Perquin, Ongevraagd advies, Van Oorschot, 56 p., 19,95 euro.

‘God heeft zelfmoord gepleegd. Het blijkt vorige week te zijn gebeurd. (…) Er is geen lijk. Er is geen graf. Het is niet bekend of God levende nabestaanden had.’ Robert Schuit, vroeger actief als Joubert Pignon, is op dreef in de korteverhalenroman Flessenhart. Absurd, soms melig en dan weer genadeloos weet hij de soms lamlendige staat van zijn leven te ontstijgen. Schuit schrijft over verlangen naar liefde, doodsangst, drankzucht en de dood van zijn vader. En zet zichzelf smakelijk voor schut.

Robert Schuit, Flessenhart, Uitgeverij Jurgen Maas, 220 p., 20,99 euro.

Theo van Doesburg (1883-1931) werkte in zijn korte leven als door een heilig vuur ­bezeten. De Nederlandse beeldend kunstenaar, typograaf, criticus en architect was de voorman van De Stijl, het tijdschrift dat hij met Piet Mondriaan had opgericht. Hij gold als ‘seismograaf van de avant-garde’, maar ook als ‘luidruchtig haantje-de-­voorste’, schrijven biografen Hans Renders en Sjoerd van Faassen, die zijn onstuimige ­leven, ook gekruid met drie huwelijken, in kaart brachten.

Hans Renders en Sjoerd van Faassen, Ik sta helemaal alleen, De Bezige Bij, 784 p., 59,99 euro.

Autobommen, mensen die worden mishandeld of vermoord. Cushla Lavery woont in een dorp nabij Belfast, midden jaren 70. Ze geeft les op een basisschool en werkt in een pub wanneer ze een affaire begint met een getrouwde advocaat. De politieke spanningen lopen in Verboden terrein hoog op en het conflict tussen de werelden van Cushla en de advocaat wordt steeds groter. Een intiem portret van mensen die gevangenzitten in het grensgebied tussen het persoonlijke en het politieke.

Louise Kennedy, Verboden terrein, Pluim, 359 p., 24,99 euro. Vertaling Sandra Boersma e.a.