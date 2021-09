Deze vier nieuwe boeken zijn meer dan de moeite waard

Papieren hel

Kleurrijke, derde roman van de talentvolle Daphne Huisden (°1988), waarin ze zich waagt aan een licht badinerende ­dystopie, waarin Norah terugkeert naar volkswijk Lefshaven in de stad Stokerdam. Maar de stad is ‘een papieren hel’ ­geworden. Huisden zet de ­middelmatigheid een neus.

Daphne Huisden, Charlatans, Prometheus, 336 p., 22,50 euro. Beeld rv

Ingenieuze stijlregisters

“Een kameleon die per verhaal van kleur verschiet”, zo omschreef NRC Willem du Gardijn (°1964), vaak geprezen voor zijn ingenieuze stijlregisters. Ook in de uit drie luiken opgebouwde roman Het einde van het lied is dat het geval. Nadat Adriaan zijn op overspel betrapte vrouw Aimée aan zelfmoord verliest, trekt hij naar Italië. Daar verdiept hij zich in het leven van keizer Hadrianus om er diens laatste weken te traceren, door Marguerite Yourcenar in haar Mémoires d’Hadrien onbeschreven gelaten. Maar wat doen de nagelaten dagboeken van Aimée hem kond?

Willem du Gardijn, Het einde van het lied, Koppernik, 229 p., 21,50 euro. Beeld rv

De egel en de tijd

Toon Tellegen buigt zich in dit kinderboek over het fenomeen tijd. “Waarom gaat de tijd altijd maar door? En altijd maar één kant op, recht vooruit, en nooit opzij of achteruit?” De egel begrijpt dat niet. Maar wanneer een vreemd getik hem ’s nachts wakker maakt, blijkt ‘de hele tijd’ voor de deur te staan.

Toon Tellegen, met prenten van Geerten Ten Bosch, De hele tijd, Querido Jeugd, 16,99 euro. Beeld rv

Onbesproken leed

Sinds bestseller ’t Hooge Nest over de onderduikwerkzaamheden van twee Joodse zussen werd Roxane van Iperen overspoeld door lezersbrieven. Nu omkadert ze een selectie brieven vol “onbesproken leed” en “afgeleide trauma’s die zich door stambomen hebben vertakt”.