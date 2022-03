Deze vier nieuwe boeken zijn meer dan de moeite waard

Museum

“De roman is de kunst van de verstrooidheid”, vindt Nederlands schrijver Daniel ­Rovers (°1975), tevens redacteur van kunstkrant De Witte Raaf. In Vergeten meesters waagt hij zich onvervaard aan een ‘Great Dutch Novel’ die zich afspeelt in de museumwereld. We volgen vijf gidsen – Margreet, Pina, Heribert, Wallerand en Rehab – in het Rijks­museum Dutch Masters, dat zich overmoedig opwerpt als belevingsplek voor de toekomst. Rovers volgt met tedere, meanderende aandachtigheid een dag uit hun bestaan, tot ze onverhoeds de zalen ­moeten verlaten. Een roman om traag te savoureren.

Patrick Conrad

‘Ik behoor tot het ras der onzinkbaren./Zij die verliefd op de liefde in zoete verwarring/bleven drijven op de tijd die langzaam verstreek.’ Patrick Conrad overschouwt zijn leven in gedichten en ontdekt er ‘heimelijk onderhouden geheimen, verbazende leugens, verzonnen ontboezemingen en sluimerende souvenirs’.

Pirandello

Royale keuze uit de Novellen voor één jaar, geschreven tusssen 1894 en 1936, van ­Nobelprijswinnaar Luigi Pirandello (1867-1936), geprezen om zijn psychologisch doorzicht, scherpe humor en filosofietjes over de mens. Tijdloze verhalen over stad en provincie, als ‘spiegeltjes die het hele leven reflecteren’.

Syrië

Een wrange getuigenis, een literaire aanklacht ‘tegen het gewetenloze geweld van het Syrische regime’. Mustafa Khalifa, een atheïstische, in Parijs opgeleide filmmaker, wordt bestempeld als radicale moslim. Ruim een decennium brengt hij in de cel door. Zijn relaas lees je in het pas vertaalde De schelp (2008).