Deze vier nieuwe boeken zijn absoluut de moeite waard

L’Anomalie

Een roman die op vele paarden wedt en toch geen seconde verveelt: wis- en taalkundige Hervé Le Tellier fikste het met L’Anomalie, waarmee hij vorig jaar de Prix Goncourt won, met ruim één miljoen verkochte exemplaren een megaseller. Hamvraag van L’Anomalie is wat er gebeurt als je andere levenskeuzes maakt. De passagiers van een turbulente Air France-vlucht van Parijs naar New York landen in maart 2021, en dan later in juni opnieuw, onwetend van wat zich intussen in hun leven voltrok. Le Tellier koppelt spanning, filosofie en milde sciencefiction in deze zeer vernuftige, bravourerijke roman.

Hervé Le Tellier, Anomalie, Xander Uitgevers, 21,99 euro. Vertaling Andreas Dijkzeul. Beeld RV

Familiewandeling

Ergens en nergens, thuis in de thuisloosheid, aldus Marcel Möring over zichzelf. Sinds hij weer in Noord-Nederland woont, waar hij opgroeide, waadt hij vaker door zijn familieverleden. In dit lichtjes zelfvoldane, sobere relaas schrijft hij over cruciale gebeurtenissen en mensen, van vaderschap tot voorouders.

Marcel Möring, Familiewandeling, De Bezige Bij, 18,99 euro. Beeld rv

De plantenjager uit Leningrad

In haar eerste historische roman duikt de Nederlandse Louise O. Fresco in de geschiedenis van de Russische plantkundige Nikolaj Vavilov. Zijn idee om wilde tarwerassen te kruisen, kan het lot van de Russische boeren drastisch verbeteren. Maar Stalins ideologische net sluit zich vernuftig rond de jonge wetenschapper.

Louise O. Fresco, De plantenjager uit Leningrad, Prometheus, 320 p., 22,50 euro. Beeld rv

Serge

Is het door haar theatermetier dat de Franse Yasmina Reza zulke geslepen dialogen op papier weet te zetten? Gretig toont ze in Serge hoe een familie na de dood van de mater familias helemaal ontspoort. Kleine frustraties, grote afgunst én escalerende gezinsconflicten, een kolfje naar haar hand.

Yasmina Reza. Beeld Pascal Victor