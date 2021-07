Deze twee vrouwen bepalen de komende jaren de koers van Eén en Canvas

Met Lotte Vermeir (36) wordt gekozen voor iemand die het huis goed kent. Ze werkt al sinds 2008 voor de VRT. Aanvankelijk op de studiedienst en vanaf 2015 als rechterhand van Goris bij het netmanagement van Eén en Canvas. De laatste jaren hield ze zich vooral bezig met de digitale strategie van de zenders. Tussendoor onderhandelde ze samen met Karen Donders, directeur publieke opdracht bij de VRT, mee over de nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep.

Ook Lin Delcour (38) is een oude bekende. Ze begon haar carrière als journalist op de nieuwsredactie en werkte in die hoedanigheid mee aan Koppen, Het journaal en een hele reeks verkiezingsprogramma’s. Daarna werd ze eindredacteur bij Koppen en tekende ze mee de transformatie van Panorama tot onderzoeksprogramma Pano uit. Sinds 2018 volgt ze als aanbodsverantwoordelijke interne en externe programma’s op. Zo begeleidde ze onder andere programma’s als Het Huis, Als je eens wist, De ideale wereld, De Kemping en Iedereen beroemd.

Vermeir en Delcour moeten de komende jaren de koers van Eén en Canvas bepalen. Dat die vooral digitaal zal zijn is geen geheim. VRT-CEO Frederik Delaplace steekt zijn ambitie wat dat betreft niet onder stoelen of banken. In zijn toekomstplan heeft hij het onomwonden over marktleiderschap op digitaal vlak. De keuze voor Vermeir, die de voorbije jaren al bezig was met het uittekenen van die digitale strategie, past perfect in dat plaatje. Vermeir kijkt ernaar uit om vanuit de merken Eén en Canvas mee te bouwen aan de digitale toekomst van de VRT, laat ze in een persmededeling weten. “VRT NU, Eén en Canvas zullen meer dan ooit op elkaar ingespeeld zijn.” Ook op programma-vlak liet Delaplace trouwens al weten waar het volgens hem naar toe moet. Waar Goris met programma’s als Down the Road, Taboe of De Kemping nadrukkelijk inzette op maatschappelijke impact mag het voor de CEO ook af en toe wat luchtiger. “Er is te weinig ontspanning op Eén. Te weinig humor”, liet hij afgelopen weekend nog optekenen in Het Nieuwsblad.