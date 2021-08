Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Deze titels verdwijnen deze maand op Netflix:

19/8 The Investigator: A British Crime Story (2 seizoenen)

21/8 Tip de Muis (2 seizoenen)

23/8 The Power of Grayskull

24/8 Abzurdah, My Little Pony: The Movie, The Mummy

31/8 Maggie & Bianca: Fashion Friends (3 seizoenen), Top Chef (4 seizoenen)

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Film. De fantasyboekenreeks The Witcher van de Pool Andrzej Sapkowski, over monsterjagers in de middeleeuwen, werd wereldberoemd dankzij haar videogamebewerkingen. In 2019 kwam Netflix op de proppen met een live action-serie over de witchers, vanaf maandag kunt u ook een nogal klassiek ogende animatiefilm bekijken.

Voor fans van: The Witcher (de boekenreeks), The Witcher (de games), The Witcher (de Netflix-reeks)

Waarom kijken? Deze animatiereeks dient als spin-off van de live action-reeks. Een gedurfde aanpak, waar ook Better Call Saul zich binnenkort aan zal wagen.

Waarom skippen? De Netflix-reeks uit 2019 was een hypercomplexe puzzel met verwarrende tijdsprongen die de spanning er helemaal uithalen.

Te zien vanaf maandag 23 augustus.

Tomb Raider

Serie. Nog een titel gebaseerd op een videogame. Na de films met Angelina Jolie, kroop drie jaar geleden ook Alicia Vikander in de huid van het legendarische gamepersonage Lara Croft. In die reboot, vanaf maandag te zien op Netflix, gaat de kortgebroekte alleskunner op zoek naar haar vermiste vader.

Voor fans van: Lara Croft, Indiana Jones, Atomic Blonde

Waarom kijken? Vikander doet iets wonderbaarlijks: ze brengt een computerfiguurtje echt tot leven. Haar Lara is vinnig en energiek en sexy.

Waarom skippen? Die videogame was beter dan de film.

Te zien vanaf maandag 23 augustus.

Clickbait (seizoen 1)

Serie. Minireeks die zichzelf aankondigt als ‘social mediathriller’. Nick, op het eerste gezicht een brave familieman, wordt gekidnapt door ontvoerders die menen dat hij een misbruiker en misschien zelfs moordenaar is. De man wordt non-stop gefilmd en gelivestreamd op het internet. Bij 5 miljoen kijkers sterft hij.

Voor fans van: Black Mirror, Gone Girl, Hit & Run

Waarom kijken? De kans dat dit géén nagelbijter wordt is klein.

Waarom skippen? We hebben ons tijdens Big Brother al langer dan goed voor ons was vergaapt aan een gelivestreamde Nick.

Te zien vanaf woensdag 25 augustus.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

Docu. Het internet herontdekte enkele jaren geleden de knuffelbare landschapsschilder Bob Ross, die met zijn rustgevende schilderinitiaties uit de jaren 80 een heus cultfiguur werd. Helaas blijkt zijn leven niet zo vredevol te zijn geweest als zijn tv-show. Deze docu belooft in te zoomen op seks, leugens en verraad, maar ook op de periode na Ross’ dood in 1995. Zoon Steve en Ross’ zakenpartner Annette Kowalski voerden toen een felle strijd voor de rechten op ‘s mans werk. De trailer wil nog niets concreter verklappen (zie onder).

Voor fans van: Bob Ross, What Happened, Miss Simone?, The Two Killings of Sam Cooke

Waarom kijken? Wellicht komen die heerlijk ritselende schilderborsteltjes in de docu voor. ASMR avant la lettre!

Waarom skippen? U zult mogelijks nooit meer op dezelfde manier naar The Joy of Painting kunnen kijken.

Te zien vanaf woensdag 25 augustus.

Open Your Eyes

Serie. Poolse Netflix Original (de vierde al, zo blijkt) over een meisje dat haar geheugen verliest na een tragisch ongeval waarin haar beide ouders omkomen. In een gesloten centrum voor geheugentraining wordt ze steeds argwanender over de methodes die haar zouden moeten helpen herinneren.

Voor fans van: Maniac, The OA, Shutter Island

Waarom kijken? Met wat geluk onthoudt u een woordje Pools, wat altijd van pas kan komen moest u ooit in een Pools centrum voor geheugentraining terechtkomen.

Waarom skippen? Geheugenverlies moet zowat de meest voorkomende aandoening op televisie zijn. De kans dat de regisseurs er een originele draai aan kunnen geven, schatten we niet al te groot.

Te zien vanaf woensdag 25 augustus.

Good Girls (seizoen 4)

Serie. Onze man beschreef Good Girls ooit als ‘Desperate Housewives meets Breaking Bad’. Christina Hendricks, ook bekend als Joan Holloway uit Mad Men, speelt een voormalige brave huisvrouw die ondertussen al vier seizoenen lang een criminele carrière uitbouwt.

Voor fans van: Dead To Me, Orange is the New Black, Breaking bad, Desperate Housewives

Waarom kijken? De kwaliteit van de reeks was in de voorbije drie seizoenen erg consistent. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het vierde minder goed zal zijn.

Waarom skippen? Geef ons toch maar Breaking Bad. Of Desperate Housewives.

Te zien vanaf dinsdag 31 augustus.

La Casa de Papel (seizoen 5A)

Serie. Eerste deel van het vijfde en laatste seizoen van de Spaanse hitserie. El Profesor en zijn kornuiten zitten - hoe raadt u het? - opgesloten in een bank. Net als tijdens de vorige seizoenen, dus.

Voor fans van: De dag, The Innocent, Sky Rojo

Waarom kijken? Toegegeven: de avonturen van Tokio en co. blijven bijwijlen bijzonder spannend.

Waarom skippen? Dit moet zowat de meest geforceerd uitgerokken Netflix-show aller tijden zijn.

Te zien vanaf vrijdag 3 september.

Verschijnen ook binnenkort op Netflix:

25/8 The Old Ways, The River Runner

26/8 Family Reunion (seizoen 4)

27/8 Titletown High (seizoen 1), SAS: Rise of the Black Swan, He’s All That

29/8 Nevertheless (seizoen 1)

1/9 How to be a Cowboy (seizoen 1)