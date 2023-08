Deze septemberfestivals overleven: ‘Beter een unieke plaats op de kalender dan meegaan in het opbod’

Rock Ternat claimde afgelopen weekend “de afsluiter van de festivalzomer” te zijn, wat van opportunisme getuigde. Want met Crammerock, Leffingeleuren, Voodoo Village en Doel Festival in het verschiet zit het seizoen er nog lang niet op. Waarom is september zo’n onderbelichte festivalmaand?

Rock Ternat noch Maanrock of W-Festival waren de kers op een (wisselvallige) festivalzomer. Noel Gallagher, Miles Kane en White Lies passeren dit weekend langs Stekene, alwaar Crammerock over twee dagen zo’n 35.000 bezoekers verwacht. Crammerock vindt sinds jaar en dag plaats in het eerste weekend van september, terwijl Leffingeleuren een certitude is tijdens het derde weekend van de maand.

Manifiesta in Oostende verandert nu al drie jaar van weekend, maar kiest wel resoluut voor september. Voor het tweede jaar op rij vormt polderdorp Doel het decor van het gelijknamige dancefestival, een samenwerking tussen Klub Dramatik en Paradise City. Intussen is ook Voodoo Village onlosmakelijk verbonden met september. In Nederland is het einde van de zomervakantie evenmin een reden om rustig aan te doen, met uitverkochte edities van Into The Great Wide Open en Misty Fields.

Het afgelaste Fire Is Gold. Beeld Damon De Backer

De maand is in België weliswaar minder gevuld dan gewoonlijk, door het wegvallen van hiphopfestival Fire Is Gold en Deep In The Woods, een klein familievriendelijk festival dat muziek combineert met kunst, cinema en natuur. Zijn zij de slachtoffers van de festivalmoeheid die na drie overvolle maanden toeslaat?

Dat wil Katrijn Vermoesen, organisator van Deep In The Woods, niet gezegd hebben. “De afgelaste editie heeft onder meer te maken met de laattijdige communicatie”, steekt ze de hand in eigen boezem. “We hebben een specifiek doelpubliek en moeten het hebben van jonge ouders met kinderen. We zijn pas in mei beginnen communiceren, en dan is de agenda van gezinnen al behoorlijk volgepland, wat te voelen was aan de teleurstellende ticketverkoop.”

Niet makkelijk

Het is niet gemakkelijk om nog in september een festival te organiseren, erkent Vermoesen. “Het is september, de vakantiestemming is weg, de mensen zijn terug aan het werk.” Deep In The Woods is gebonden aan de beperkingen van het domein in Hastière waarop het festival plaatsvindt. Daar gaan tijdens de zomervakantie jeugdkampen door, en de capaciteit van accommodaties ter plekke is dan bovendien beperkt.

Bij Doel Festival kiest de organisatie bewust voor september, al wordt er intern wel soms gedebatteerd over de keuze voor die maand, vertelt medeorganisator Gilles De Decker. “Ik verkies om consistent op dezelfde datum te mikken. Enkel op die manier gaan bezoekers je festival na een tijd associëren met een bepaalde periode.”

Even lag het plan op tafel om Doel Festival naar april te verhuizen, “maar de industriële setting van een dorp rond de Antwerpse haven past beter bij september”, zegt Gilles De Decker. “Doel heeft eerder iets dystopisch en ruw, en doordat het nu sneller donker is, kunnen we meer met licht werken om de locatie volledig tot zijn recht te laten komen. Paradise City vindt plaats op een kasteeldomein in het groen. Die romantische plek leent zich echt tot de zomer.”

Beeld Damon De Backer

Want met Paradise City organiseert De Decker sinds acht jaar ook het ecologisch electrofestival tijdens het laatste weekend van juni. “In het logo van Paradise City zit met een reden een zon, terwijl het concept van Doel Festival beter in september past.” Is het weer een reden om september te mijden? “Het regent in mei gemiddeld evenveel als in september”, weet Wim Thijs van Horst Arts & Music Festival. De multidisciplinaire driedaagse verhuisde in 2022 van september naar mei, “maar die keuze heeft evenmin te maken met het ervaren van festivalmoeheid bij de festivalganger”, verzekert hij.

Bewijzen

De verhuizing van Horst Arts & Music Festival kadert binnen “een nieuwe filosofie”, aldus Thijs. “We werken nu met een jaarprogramma, waarvan het festival het startschot is. Zo kan onze expo op de Asiat-site (een voormalige militaire site in Vilvoorde dat Horst Arts & Music Festival in zijn beheer heeft, ELV) ook doorlopen tijdens de zomer en is er ruimte voor een luik in het najaar.”

Horst bewees in het verleden dat de honger van de bezoeker in september nog niet gestild is. “En dat bewijzen ook festivals als Crammerock en Leffingeleuren jaar na jaar”, ziet Wim Thijs. September heeft ook zijn voordelen. Er is minder concurrentie dan, pakweg, begin juli. Dat ondervindt Lode Pauwels van Leffingeleuren, dat in 1977 ontstond als onderdeel van de plaatselijke kermis in het West-Vlaamse polderdorp Leffinge. “Aan de kust is er gedurende de zomer heel veel te doen. Er is intern ooit gepraat over een andere datum, maar de vele concurrentie was een argument om in het derde weekend van september te blijven.”

Beeld Damon De Backer

Eigenlijk is het simpel, stelt Pauwels. “Je zoekt beter naar een unieke plaats op de kalender met een uniek aanbod dan mee te gaan in het opbod.” In het geval van Leffingeleuren betekent dat: de lijn van lokale muziekclub De Zwerver doortrekken, wat resulteert in een line-up met minder ronkende namen maar wel artiesten die leven bij de doelgroep. “Wij zijn tenslotte een nichefestival, met een publiek dat heel bewust kiest voor ons.”

“Het festivalseizoen is rekbaar”, vindt Gilles De Decker van Doel Festival. Maar wat zeker is, is dat de festivalzomer nog niet op zijn einde is.