Deze reeksen zijn ‘dope’: meerdere tv-series gaan over Oxycontin-crisis in de VS

Verarmde regio’s in de Verenigde Staten lijden onder een toevloed van goedkope opioïden. Dat werd helemaal te gek toen farmaceuticabedrijf Purdue de vandaag gretig illegaal verkochte pijnstiller Oxycontin op de markt bracht. Nieuwe Netflix-miniserie Painkiller brengt het wrange fenomeen in beeld, maar ze is lang niet de enige tv-reeks waarin die hillbilly heroin het onderwerp is.

Matthew Broderick die een comeback probeert te forceren met een rol als doortrapte lul? De acteur spartelt al decennialang in de marge van Hollywood. Maar wie al lang genoeg leeft om hem als jonge hackerknaap te hebben gezien in Wargames (1983) of als brossende tiener in Ferris Bueller’s Day Off (1986) zal het een merkwaardige creatieve keuze vinden om precies deze acteur gecast te zien als Richard Sackler, de Amerikaanse farmaceuticabons die met zijn pijnstiller Oxycontin de huidige opiatencrisis in de Verenigde Staten heeft helpen aanzwengelen.

En toch vonden Micah Fitzerman-Blue en Noah Harpster, de twee showrunners van de nieuwe Netflix-minireeks Painkiller, Broderick de geknipte man voor de job. “Hij is een moeilijke kerel om de pest aan te hebben wanneer je hem op het scherm ziet”, zegt Fitzerman-Blue. “Daarom hebben we hem gecast in die rol. We wilden dat kijkers Richard Sackler als een persoon zien.”

Matthew Broderick in 'Painkiller'. Beeld RV

Breed illegaal circuit

In 2010 begon onderzoeksjournalist Patrick Radden Keefe, gespecialiseerd in Mexicaanse misdaadkartels, te merken dat er plotseling veel meer heroïne over de Amerikaanse grenzen werd gesmokkeld door het Sinaloa-kartel. Verder onderzoek van hemzelf, en input van collega Barry Meier, wees uit dat de grotere vraag naar heroïne in de V.S. werd aangezwengeld door verslavingen aan op opioïden gebaseerde pijnstillers als Oxycontin, waarvan er een breed illegaal circuit was ontstaan, en die vaak een opstapje waren naar heroïne.

Vrij vroeg in dat proces werd die Oxycontin-crisis al het onderwerp van het derde seizoen van misdaadreeks Justified (2012, bij ons te zien op Disney+ en Amazon Prime Video). Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) komt daarin op het spoor van een illegaal handeltje in Oxycontin-pillen waarmee Harlan County, een verpauperde provincie in Kentucky, werd overspoeld. De plot van dat seizoen lag niet zo ver van de waarheid: de zuidoostelijke regio in de zuiderse staat kampt inderdaad met een opioïdenprobleem, en in regio’s in de staten Alabama, Arkansas en Tennessee is het wellicht nog erger.

Uzo Aduba als openbaar aanklager Edie Flowers en Matthew Broderick als Purdue-CEO Richard Sackler in 'Painkiller'. Beeld KERI ANDERSON/NETFLIX

“Je kunt onze seizoenen min of meer herkennen aan welke vreselijke drug erin wordt verkocht”, vertelde seriebedenker Graham Yost in 2015 tegen de Amerikaanse nationale radiozender NPR. “Meth was behoorlijk erg. Oxy was wellicht nog erger. En daarna was heroïne waarschijnlijk het ergste van allemaal.”

Ware boosdoeners

De ware criminelen, zo bleek al snel, zaten echter elders: de leiding van het bedrijf achter het legale product. Op dit moment, zo zeggen cijfers van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration, zijn er 1,1 miljoen heroïnegebruikers in de Verenigde Staten. Maar het aantal recreatieve gebruikers van opioïden die gewoon in op doktersvoorschrift verkrijgbare pijnstillers zitten, ligt vele malen hoger dan dat: 8,7 miljoen Amerikanen volgens de recentste data.

Als boosdoener werd al snel het bedrijf aangewezen dat Oxycontin – een van die belangrijkste power pain relievers – maakt en legaal verkoopt via apothekers. In de Disney+-reeks Dopesick (2021) werd al een eerste keer uit de doeken gedaan hoe Purdue Pharma, de fabrikant van Oxycontin, al sinds 2002 wordt geplaagd door meerdere strafrechtzaken en een federale rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin het bedrijf in 2020 een minnelijke schikking van 8 miljard dollar trof.

Scène uit seizoen 3 van 'Justified'. Beeld FX

CEO Richard Sackler (in Dopesick vertolkt door Michael Stuhlbarg) wordt onder meer aangewreven dat hijzelf en het kader van het bedrijf wisten dat Oxycontin zeer verslavend is, maar in de marketing rond het product net aanstipten dat de verslavende werking ervan lager is dan die van andere op opioïden gebaseerde pijnstillers. De golf van daardoor veroorzaakte Oxy-verslavingen bracht een illegaal circuit op gang – van de pillen zelf, die voor 20 dollar per stuk worden gedeald, maar ook van vervalste of door malafide artsen opgestelde doktersvoorschriften – waarbij natuurlijk ook Purdue Pharma wel voer.

Opium voor seriemakers

Waarom is dat verhaal zo interessant voor tv-makers? Volgens de makers van nieuwe reeks Painkiller omdat hier – zowel bij de verslaafden en de wethandhavers als aan de top van dat duivelse farmabedrijf – diep menselijk drama in het spel is. En dat komt beter tot zijn recht in een fictionalisering van de gebeurtenissen.

“Painkiller brengt psychologische details die vaak moeilijk te brengen zijn in een documentaire”, zegt documentairemaker Alex Gibney (onder meer achter Enron: The Smartest Guys in the Room (2005) en Citizen K (2019)), die meewerkte aan deze fictiereeks. “In drama ben je emotioneel bezig met het hier en nu: je ziet mensen kleine beslissingen nemen die uiteindelijk hun weg naar het verderf zijn. Je ziet de kleine compromissen die door de daders worden gesloten. Hoe ze met de beste bedoelingen beginnen, het soort goeie bedoelingen waarmee de weg naar de hel geplaveid is. Een fictieverhaal kruipt beter in iemands hoofd.”

Painkiller, vanaf vrijdag op Netflix.