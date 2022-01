Deze presentator liet de bom ontploffen bij ‘The Voice’, en niet voor het eerst: wie is Tim Hofman?

Dankzij onderzoek van het YouTube-programma BOOS is The Voice of Holland (voorlopig) stilgezet. Presentator Tim Hofman weet vaker de samenleving in beweging te krijgen.

Het blijkt al jaren mis te zijn achter de schermen bij The Voice of Holland. Er is sprake van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen heeft zijn wandaden inmiddels bekend en tegen jurylid Ali B is aangifte gedaan. Het schandaal kwam aan het licht door het onlineprogramma BOOS waarvan de uitzending donderdag verschijnt op de website van omroepvereniging BNNVara en op YouTube. Maar wat is dat eigenlijk voor een programma?

Het consumentenprogramma bestaat al sinds 2016 en is inmiddels toe aan het zesde seizoen. In het programma probeert presentator Tim Hofman “boze mensen onboos” te maken. Gedupeerde kijkers kunnen een mail sturen met hun probleem. Hofman confronteert dan samen met sidekick Marije de Roode, de oplichters, instellingen, vastgoedhandelaren, sportscholen, en ander gespuis met hun wandaden. Dat loopt niet altijd goed af.

Presentator kreeg klappen

Zo bezoekt hij een familie die paardenspullen verkoopt via Marktplaats, maar nooit levert. Hij confronteert een slimme zakenman die handelde in cryptovaluta waarvan de waarde plots op miraculeuze wijze verdampte en hij ontmaskerde een pathologische leugenaar die mensen wijsmaakte dat hij kanker had en hen geld ontfutselde. In 2017 brak Hofman bij zo’n confrontatie zijn kaak toen hij in zijn gezicht werd gemept door een boze huisbaas. Twee jaar geleden kreeg Hofman opnieuw klappen, dit keer van rapper Sjors die zich schuldig zou hebben gemaakt aan oplichting.

Het YouTube-kanaal heeft ruim 580.000 abonnees en de filmpjes worden ongeveer even vaak bekeken, en soms zelfs meer dan een miljoen keer. De snelle montage, explainers met grappige tekeningen en vrolijke geluiden trekken voornamelijk jongeren aan. Al is het publiek de laatste seizoenen wel breder geworden. De afleveringen duren ongeveer een halfuur. Het programma wist ook al meerdere prijzen in de wacht te slepen, waaronder twee Televizier-Sterren in 2019 en 2020.

Niet voor het eerst

De onthulling van de affaire bij ‘The Voice’ is niet de eerste keer dat BOOS grensoverschrijdend gedrag bloot legt bij een televisieprogramma. In 2019 ontdekte het programma dat een mannelijke kandidaat zich zou hebben misdragen in De Villa. De realitysoap werd van de buis gehaald en er volgde onderzoeken naar gelijksoortige programma’s zoals Temptation Island en Love Island.

Naast de wekelijkse programma’s maakt het team van BOOS specials en documentaires. Een van de bekendste is Terug naar je eige land (zonder n) waarmee Hofman het kinderpardon opnieuw op de politieke agenda van Nederland wist te krijgen. Samen met hoofdpersoon Nemr ging Hofman naar Den Haag en confronteerde hij politici. De documentaire zorgde voor ophef en veel asielkinderen, onder wie Nemr, kregen uiteindelijk toch een verblijfsvergunning.

Donderdag komt de aflevering met de onthullingen over The Voice online. Dat er nu al het een en ander is uitgelekt komt omdat het programma de betrokkenen vorige week gevraagd heeft om een reactie. Daarop besloot RTL het heft in eigen handen te nemen en de komende uitzendingen van de talentenjacht voorlopig te schrappen.