Deze podcasts moet u zeker beluisteren deze week

Jarige Macca

Met haar vorige podcast over Freddie Mercury won Shalini Van den Langenbergh in april nog de prijs voor beste cultuurpodcast op de eerste uitreiking van de Oorkondes, nu heeft ze een opvolger klaar over Paul McCartney. De Beatle wordt op de snijtafel gelegd door een brede waaier aan kenners, van academici tot collega-tieneridolen à la Koen Wauters. Met hun hulp vertelt Van den Langenbergh niet alleen het levensverhaal van de popster die volgende week 80 jaar wordt, maar vertelt ze ook hoe The Beatles hun eigen ontstaansverhaal opsmukten. Verdiend eerherstel is er voor de eerste generatie fans, jarenlang beschimpt door het oudere, mannelijke muziekjournaille.

Missie McCartney, te beluisteren via nostalgie.be en de app van Nostalgie

Uit een leraarsmond

In Buiten de krijtlijnen interviewt leraar Rinke Vanhoeck collega’s, directeurs en pedagogen over alles wat leeft in het onderwijs. Het kan gaan over digitalisering of kledingvoorschriften, maar voor wie de leercrisis van binnenuit wil begrijpen, zijn vooral de afleveringen over het lerarentekort en de werkhouding van leerlingen sinds corona interessant.

Buiten de krijtlijnen, te beluisteren via de verschillende platformen

Aparte reisgids

Brendan F. Newman reist naar Las Vegas, Montréal of Mexico City en overvalt de locals altijd met dezelfde vraag: “Weet u waar ik kan blijven eten vanavond?” Niet overal wordt die vraag even vriendelijk onthaald, zo blijkt uit de reispodcast Not Lost. Maar Newman houdt vol en komt samen met zijn vrienden op plekken waar de Lonely Planet u niets over vertelt.

Not Lost, te beluisteren via de verschillende platformen