Deze Nederlanders plaatsen politiek terug in punk: ‘Iedereen is het erover eens: we zijn de beste en belangrijkste band op aarde’

‘Je haat geen maandag, je haat kapitalisme’, ‘Noem je dat vervoer openbaar?’, ‘Twee kamers en niet één goed idee’: het zijn maar enkele hoofdstukjes uit het oeuvre van Hang Youth. De Nederlandse band brengt punk, met de p van politiek, en wil nu ook België veroveren.

“Jaaaa! Fuck de koning!” Het is 3 juli 2022, en in het Rotterdamse Zuiderpark reageert een antiroyalist in het publiek uiterst enthousiast wanneer Hang Youth hun nummer ‘De vorst lijkt op een worst’ inzet. De band is er één van de headliners op het gratis Metropolis Festival, en trekt heel wat kijklustigen, steller dezes incluis. In drie kwartier jaagt het Amsterdamse kwartet er in Rotterdam een setlist van vijf bladzijden en net geen veertig songs door. Die songs duren nooit langer dan twee minuten en dragen titels als ‘Je haat geen maandag, je haat kapitalisme’, ‘Shell is een prima bedrijf (als ik de website mag geloven)’ en ‘De overheid naait sekswerkers (zonder consent)’.

Nog voor ze hun set openen, vraagt zanger Abel van Gijlswijk wie er de openingsregel van hun nummer ‘Belastingdienst’ kent, waarop quasi het voltallige publiek scandeert: “Ik snap wel dat het bestaat, maar het is gewoon kankerkrom geregeld: BELASTINGDIENST!” Het publiek van Trix, waar Hang Youth vanavond optreedt, smeert dus maar best zijn stembanden in.

Van Gijlswijk – naast punkzanger ook acteur, Vice-presentator, rapper, schrijver en medeoprichter van het label Burning Fik – speelt al zo’n vijftien jaar samen met gitarist Kaj Bos, bassist Ben Kraak en drummer Nout Kooij, in bands met namen als The Don’t Touch My Croque-Monsieurs en Jonkoklapper. Zeven jaar geleden hielden ze Hang Youth boven de doopvont. “In 2015 hebben we in één maand tijd vier platen geschreven, opgenomen en uitgebracht”, vertelt Van Gijlswijk aan De Morgen. “Toen hebben we de band eigenlijk ontbonden: we vonden het een perfect project. Maar toen de corona hitte, was de hele boel in zo’n penibele staat dat de wereld Hang Youth nodig had. En we hebben de wereld gegeven wat die wilde.”

Wat de wereld wilde was Punk, met de P van Pisnijdig en Politiek. De songs op albums als Boel aan de hand en Alles moet beter richten zich tegen, onder anderen, techmiljardairs (“Fuck al deze nerds!”), het Nederlandse koningshuis (‘De koning lijkt op een zwerver’) en de regering van VVD-er Mark Rutte (‘Ik geef een nier voor geen Rutte IV’). Of ze al reactie hebben gekregen? “Nee, de Mark Ruttes van deze wereld houden zich angstvallig stil”, zegt Van Gijlswijk. “Maar die nummers richten zich tot specifieke mensen of instanties die de status quo uitmaken, de culturele hegemonie. En die culturele hegemonie reageert wel heftig op onze shit. Door ons als ‘geintje’ weg te drukken, of onze mediaoptredens te denigreren. Maar dat lukt helemaal niet. Want we spreken enkel de waarheid.”

Hun teksten mogen dan wel tjokvol humor zitten – zie het tweeluik ‘De tabaksindustrie kan de kanker krijgen’ en ‘De mode-industrie kan de klere krijgen’ of het zes seconden durende reggaenummer ‘Cultural Appropriation’ – maar dat wil niet zeggen dat Hang Youth zelf een grap is. “Iedereen neemt ons bloedserieus,” zegt Van Gijlswijk, “en is het er unaniem over eens dat wij de belangrijkste en beste band op aarde zijn.”

De humor in hun songs is evenwel onmisbaar. “Ik zou m’n best moeten doen om er géén humor in te stoppen”, vertelt Van Gijlswijk. “En ik vind het oprecht frappant dat humor voor mensen een aanleiding is om iets niet serieus te nemen. Ik zou zelf zeggen: als er géén humor in zit, neem ik het niet serieus. Humor is belangrijk voor iederéén, altijd en overal. Het is eigenlijk raar dat er in zo weinig muziek tegenwoordig nog humor zit, vind ik.”

Veel optreden zat er wegens corona aanvankelijk niet in, op enkele uitzonderingen na: een concert tijdens een actie van Extinction Rebellion en eentje tijdens het Woonprotest in Amsterdam. Maar afgelopen zomer speelde de band “voor kankerveel mensen” op Lowlands en Pinkpop, en hun concert in de Amsterdamse Paradiso werd in 48 uur uitverkocht. Met shows in Trix en de Casino in Sint-Niklaas begint nu ook een Belgische veroveringstocht.

“Het is sick en spannend, want ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten van de Belgen”, vertelt Van Gijlswijk. “We hebben één keer eerder opgetreden, in The Pits in Kortrijk. Dat was fucking legendarisch, maar het is een extreme punktent waar maximaal dertig mensen inpassen. (lacht) Dit is een grotere zaal, dus ik hoop dat Antwerpen zin heeft in ons.”

Wat met hun specifiek Nederlandse songs, zoals ‘Leg de Zuidas in de as’ (over de Amsterdamse zakenwijk) of ‘Waarom stemmen jullie steeds op de VVD’? “Ik troost mezelf een beetje met het feit dat we hier ook naar fucking punk uit Amerika luisteren, die over George Bush of Ronald Reagan gaat, weet je wel? Dat zijn ook gewoon tijdloze nummers waarvan je niet per se de exacte politieke omstandigheden hoeft te kennen om te ervaren waarover het gaat. De woede vertaalt zich wel, ook als de specifieke onderwerpen dat niet doen.”

Ook in ons land is de situatie immers voor verbetering vatbaar, liever vandaag dan morgen. Of, zoals Hang Youth het vorig jaar uitdrukte op affiches in Amsterdam: “HANG YOUTH EIST ONMIDDELLIJKE VERBETERING VAN ALLES – JULLIE HEBBEN 24 UUR.” Of die actie wat uitgehaald heeft? “Niet al onze eisen zijn ingewilligd”, erkent Van Gijlswijk. “Verbetering van alles is nog niet opgetreden. Maar goed, we gaan het dit jaar dan maar nog een keer proberen.”

Hang Youth speelt vanavond in Trix (Antwerpen) en op 31 maart in De Casino (Sint-Niklaas).