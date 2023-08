‘Deze liedjes houden alle duisternis buiten de deur’: Miles Kane over zijn nieuwe soloplaat

Met een plaat vol explosieve britpop laat crooner-rocker Miles Kane horen dat One Man Band weleens zijn opstapje naar een glorieuze toekomst als sologanger zou kunnen zijn. ‘Maar ik ben slecht in alleen zijn.’

“Geloof me: ik heb echt geen cokeprobleem”, grijnst Miles Kane zijn hagelwitte tanden bloot wanneer hij een keer te vaak opzichtig zijn neus ophaalt en onze argwanende blik monstert. “De hooikoorts is me aan het vermoorden, denk ik. Ik snuif me te pletter. Maar hey, áls je iets op zak zou hebben, mag je altijd delen hoor. Wie weet hoe leuk dit gesprek nog wordt.” De klaterende lach die daarop volgt, is haast net zo aanstekelijk als het zangerige Liverpoolse accent waarvan hij zich vrijelijk bedient. Het is onmogelijk om Miles Kane géén vrolijke of vriendelijke peer te vinden. Dat verklaart vast ook zijn artistieke parcours.

Want voorlopig blijft hij méér bekend om zijn vriendschap met Alex Turner van Arctic Monkeys - waarmee hij de rangen deelt in The Last Shadow Puppets - en in een ander geval ken je zijn naam wel van talrijke bands als The Little Flames, The Rascals, of Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band met Matthew Bellamy van Muse. Ook zijn samenwerkingen met Jamie T of Lana Del Rey worden eerder in de mond genomen dan zijn solowerk. Maar geloof hem op zijn coke-loze woord: deze nieuwe plaat zou hem ook als einzelgänger moeten lanceren.

Mario Bros

Al gaat alleen zijn hem niet zo goed af. Of die bedenking maak je jezelf toch wanneer je ‘Doubles’ hoort op zijn nieuwe plaat One Man Band: “A catalyst for doubles and red wine / Oh I miss my two player high”, zingt hij daar. “Kijk eens aan: ik zing over een high”, grinnikt hij. “Een béétje onderzoeksjournalist zou me nu al lang te grazen hebben genomen. Maar ik pleit onschuldig, edelachtbare. In die tekst gooi ik gewoon een kushandje naar een ex, met wie ik Mario Bros speelde. Wanneer je computerspelletjes in je uppie speelt na een breuk, besef je soms pas hoe hard alléén zijn er kan inhakken. Die zin slaat op een dubbele wodka en een zielig spelletje op jezelf: de onheilige drievuldigheid van eenzaamheid.”

Met One Man Band zoekt Kane aansluiting bij de Northern Soul die ook The Verve ooit beleed, en belangrijker nog: zijn eigen tien jaar oude debuutplaat Don’t Forget Who You Are (2013). Die langspeler had zijn toekomst als soloartiest moeten beitelen. “Ik ben blij dat je het zegt, want dat vind ik dus ook. (lacht) Alleen dwaalde ik achteraf iets te ver af. Geen idee waarom. Ik hou van mijn latere platen, maar ik merk dat het grote publiek niet op die doorwrochte sound zat te wachten. De lockdown zorgde voor zoveel spanning dat deze songs er gewoon uit kwamen gespat: ik wilde energie, rauwe power en sexy songs. Dit móést uit mijn systeem. Ik ben er blij om: I’m good at rocking out. Ergens op deze plaat zing ik ‘I write lyrics in my sleep cause it keeps me together’. Dat is mogelijk de eerlijkste zin ooit: muziek schrijven zorgt ervoor dat ik niet uit elkaar val. Deze liedjes houden alle duisternis aan de deur.”

Hij grinnikt even, alsof hij het binnenpretje niet wil delen. Maar dan vervolgt hij: “Ik ben eigenlijk een verschrikkelijk emotioneel ventje. Dat zie je ook in een filmpje met Roberto Baggio, de voetbalgod uit mijn jeugd. Ik ontmoette hem onlangs omdat hij lucht had gekregen van een song op deze plaat. Daarin zing ik: ‘You’re showing me the way to go / When I was feeling lost and low /I used sit and watch you steal the show’. Ik vond ’m geweldig, inclusief zijn iconische paardenstaartje. Ergens merkte ik dat hém worden mijn grootste wens was: ik wil bekend worden omdat ik de beste muzikale voorzetjes geef. Baggio zei ooit dat hij nooit genoegdoening vond in de easily scored goal. Dat is misschien het enige wat ik niet deel met hem: de songs die het makkelijkst in de vingers liggen, zijn meestal de beste.

“Dat vind ook de strengste criticus in mijn eigen kring. Me mum, mate. Mijn lieve moedertje is mijn beste klankbord: ik zie aan haar blik of ik goud of stront in handen heb. Ze hoeft het niet eens uit te spreken. Gelukkig maar. (lacht) Ze houdt er gelukkig ook van als ik over the top ga: ‘I Am de Niro in Casino / (…) /I’m Pacino in Carlitos / All that being said, you’re never taking me alive / Like Sinatra would say I’m doing things My Way’, zing ik ‘You’re Never Taking me Alive’. Ik geloof niet dat ik ooit méér kon namedroppen in één song, maar het vat mij wel perfect samen op dit ogenblik. Ik ben een stout jongetje dat zich graag stoer voordoet en alles op zijn eigen voorwaarden doet. Paul Weller heeft er ooit een hele carrière op gebouwd. Ik mag daar vast wel één graantje van meepikken.”

One Man Band verschijnt vrijdag bij Modern Sky / Virgin

Miles Kane speelt 1/9 op Crammerock