Deze kunstenaars koesteren de boom als muze

De expo In the Shadow of Trees bundelt projecten van internationale kunstenaars die één ding met elkaar gemeen hebben: bomen inspireren hen.

“Wie weet hoe je met bomen kan praten en hoe je naar ze kan luisteren, kan de waarheid te weten komen”, schreef auteur en Nobelprijswinnaar Hermann Hesse in de vorige eeuw. Het zou het leidmotief kunnen zijn voor een tentoonstelling die over enkele dagen in Brussel opent, met foto’s van een twintigtal internationale kunstenaars, aangevuld met de drie laureaten van de zogenaamde Prize. Dat is een wedstrijd die Europese fotografen aanmoedigt om een project te realiseren dat ons bewust maakt van het belang van, juist, bomen.

Het resultaat is nooit minder dan mooi, en af en toe bijzonder verrassend. Zo presenteert het Nederlandse duo Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens een besneeuwde bijl, gefotografeerd in de taiga, het gigantische naaldwoud dat zich uitstrekt over Europa, Azië en Noord-Amerika. Het werk dat ze Living in the Woods doopten, lijkt op het eerste gezicht een simpele verwijzing naar het leven in het bos, maar toont ook de fragiliteit van een boom, die je in luttele minuten met dat vlijmscherpe gereedschap kapot kan maken. Op Slash & Burn van de Noorse fotograaf Terje Abusdal zien we dan weer opslaande vlammen in het woud. Nee, geen bosbrand, wel een eeuwenoude traditie van vuur maken bij de zogenaamde Bosfinnen, een bevolkingsgroep die in Noorwegen en Zweden als nationale minderheid erkend is en wiens religie aansluiting vindt bij het sjamanisme.

Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens, ‘Living in the Woods’: meer dan een simpele bijl. Beeld RV

Wat minder spiritueel, maar zeker niet minder beklijvend, is het werk van de Fransman Pascal Maitre, die voor zijn reeks Baobabs citernes naar het zuiden van Madagaskar trok. De immense baobabs die er door de bliksem worden getroffen en doorboord, kunnen tot 14.000 liter water opslaan zonder dat de boom afsterft. En dus gebruikt de lokale bevolking ze als levensnoodzakelijke waterreservoirs.

In the Shadow of Trees meandert van documentairefoto­grafie naar verstilde, haast abstracte zwart-witbeelden en geeft zo een bijzonder verscheiden beeld van wat een boom kan betekenen. Conclusie? Zeg nooit meer zomaar boom tegen een boom.

De expo In the Shadow of Trees is onderdeel van de zesde editie van PhotoBrussels Festival, van 21 januari tot 26 maart in Hangar, hangar.art/photobrusselsfestival

Bruno V. Roels, ‘A Palm Tree Is a Palm Tree Is a Palm Tree’, of de kunst van de gevarieerde herhaling. Beeld RV

Eric Guglielmi, ‘Forêt du bassin du Congo’: een bewoonster van het eeuwenoude woud in Kameroen. Beeld RV

Kim Jungman, ‘House of Summer’: detail van een boom in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Beeld RV