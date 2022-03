Deze komiek is meer dan het lief van Kim Kardashian: ‘Er is niets waarover ik geen grappen maak’

‘Een Amerikaanse comedian en acteur’, leest de korte beschrijving op zijn Wikipedia-pagina. Maar vraag de gemiddelde persoon wie Pete Davidson is, en het eerste antwoord is: ‘het lief van Kim Kardashian’. Maar wie is Pete Davidson nog meer?

“Ik wil echt niet meer op deze wereld zijn”, schreef comedian en Pete Davidson in december 2018 op zijn Instagram-account. Fans zagen het als een afscheidsbrief, en zo interpreteerde zijn ex-verloofde, popster Ariana Grande, het ook. De weken ervoor was Davidson, toen 25 jaar oud, open geweest over zijn strijd tegen een bipolaire stoornis en sprak hij zijn steun uit aan rapper Kanye West, die open communiceerde over zijn mentale problemen.

Uiteindelijk bleek Davidson na zijn verontrustende Instagram-account veilig en wel aan het werk bij Saturday Night Live (SNL), de legendarische sketchshow waaraan hij sinds zijn 20ste meewerkt. Maar dat Ye, zoals Kanye West zich tegenwoordig noemt, in zijn nieuwe song ‘Eazy’ uithaalde naar Davidson, en iemand die op hem lijkt in de videoclip ontvoert, begraaft en onthoofdt, is wrang. Davidson is het voorwerp van Ye’s toorn sinds hij een koppel vormt met Kim Kardashian, Ye’s ex-vrouw en de moeder van zijn kinderen.

Zo staat de 28-jarige comedian in het oog van een tabloidstorm – en dat is niet de eerste keer. “GQ zou me niet komen opzoeken als ik me recent niet had verloofd met een superberoemd persoon”, zei hij in 2018 in een interview met het Amerikaanse mannenblad, na zijn verloving met popster Ariana Grande.

Davidson maakte zijn debuut als komiek in een New Yorkse bowlinghal, op nauwelijks 16-jarige leeftijd, en werd vier jaar later een van de jongste castleden van SNL. Toch moest hij het eerst stellen met kleine rolletjes en een beperkte dosis roem. Maar van de ene dag op de andere was Davidson “de verloofde van Ariana Grande”, zoals hij nu “het lief van Kim Kardashian” is. Voordien was zijn voornaamste claim to fame zijn lidmaatschap van SNL en een roast van Justin Bieber in 2015, waarbij hij een scherpe mop maakte over panelleden Snoop Dogg en Kevin Hart, en hun film Soul Plane: “De ergste ervaring van mijn leven waarbij een vliegtuig betrokken was”, aldus Davidson.

Het is een mop waarachter een persoonlijk trauma schuilt: toen Davidson zeven was, verloor hij zijn vader, een brandweerman die omkwam bij de terroristische aanslagen van 9/11. Een van de ruim veertig tattoos op Davidsons lichaam is het nummer 8418: het nummer van zijn vaders badge. Het verlies van zijn vader tekende zijn jeugd. “Hij is heel droevig opgegroeid”, vertelde zijn moeder aan The New York Times, en later gaf Davidson toe dat een aantal van zijn tatoeages dienen om de littekens van zelfverminking te maskeren.

Big Dick Energy

Maar het trauma markeert ook zijn eigenzinnige gevoel voor humor. “Er is niets waarover ik geen grappen maak, en ik denk dat dat komt door wat me overkomen is”, stelde Davidson in datzelfde artikel van The New York Times. “Dat is het ergste dat iemand kán overkomen.” Kijk naar The King of Staten Island, de behoorlijk autobiografische film die hij schreef en waarin hij zelf de hoofdrol vertolkt, of naar Alive from New York, zijn comedyspecial op Netflix, en je weet: het gros van zijn materiaal put Pete Davidson uit zijn leven, of het nu over de dood van zijn vader of zijn diagnose met de ziekte van Crohn, een chronische darmaandoening, gaat.

Ook over zijn (vriendschappelijke) breuk met Ariana Grande maakt hij grappen. Zij vatte Davidsons aantrekkelijkheid ooit samen met de uitdrukking ‘Big Dick Energy’, waarna de comedian opmerkte dat al zijn toekomstige vriendinnen “teleurgesteld” zullen zijn en dat Grande gewoon “heel kleine handen” heeft. Nadien vormde Davidson een tijd een stel met de twintig jaar oudere actrice Kate Beckinsale: toen daar opmerkingen over kwamen, vroeg hij zich luidop af waarom mannen met een twintig jaar jongere partner, zoals Leonardo DiCaprio, Alec Baldwin of Donald Trump, niet met zulke reacties te maken kregen.

Zelfbewustzijn is een van Davidsons onderscheidende kenmerken als comedian. Het leidt ertoe dat zijn shows op de grens tussen grappig en gênant balanceren: “Pete Davidsons new special seems like it could use a hug”, kopte The New York Times. In Alive from New York zie je een slungelachtige grappenmaker van 25, met de uitstraling van een ondeugende puber: een fel getatoeëerde boy next door, maar dan wel een die zijn hele leven publiek beleeft, van zijn jeugdtrauma’s over zijn mentale gevechten tot zijn relaties met vrouwen die eindeloos veel beroemder zijn dan hijzelf.

Het lijkt alsof hij al grappend probeert de tabloids te snel af te zijn, door zijn leven naakt op het podium of op de set van Saturday Night Live te tonen. Zelfs van de concurrentie die in de coulissen van SNL plaatsvindt, maakt hij geen geheim: in een interview met rapper Charlamagne Tha God vertelde hij dat hij klaar is om de show te verlaten, maar dat hij aanblijft zolang producer Lorne Michaels – “hij is als een vaderfiguur voor mij” – hem steunt.

De vraag is nu op welke manier zijn relatie met Kim Kardashian en de op hem gerichte wrok van Ye hun weg vinden in Davidsons werk, dat al acht jaar lang lijkt samen te vallen met zijn leven. Tot nu toe houdt Davidson zich op de achtergrond, maar, om het in zijn eigen woorden te zeggen: “Ik moet elke dag iets comedy-gerelateerd doen. Anders verlies ik mijn verstand.”