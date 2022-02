Deze fotografe legt de mooiste kinderdromen vast: ‘Ik zoek nog dromers tot twaalf jaar’

Inter­view Boeken Kristien Hemmerechts schrijft roman over verpleegster die in Antwerpen Joden redde: ‘Ik vind: eerst de waarheid, dan de verzoening’ Kristien Hemmerechts schrijft roman over verpleegster die in Antwerpen Joden redde: ‘Ik vind: eerst de waarheid, dan de verzoening’