Deze fotograaf vatte de ‘rauwe echtheid’ van aanstormende Antwerpse artiesten

Voor zijn project Atelier Antwerp capteerde de Nederlandse fotograaf Ilja Keizer (43) de ruwe, kwetsbare onbevangenheid van beginnende artiesten van Antwerpse bodem.

Spontaan. Zo begon het project van fotograaf Ilja Keizer om jong, opkomend talent te fotograferen. Een toevallig tot stand gekomen fotoshoot met componiste Sarah Neutkens bracht hem op een nieuw idee: een fotoreeks van jonge, belofte­volle personen. “In printvorm, want dat is minder vluchtig dan het onlinegebeuren”, zegt Keizer. Hij koos met opzet voor artiesten aan het begin van hun carrière, een volgens hem uitermate boeiende periode. “Op dat moment kun je nog zo veel kanten op en moet je veel fundamentele keuzes maken. Ik portretteerde mensen met een overweldigende passie. Ze dromen er nog van om de wereld te veroveren en bruisen van spontaniteit, nieuwsgierigheid en onverschrokkenheid. De beelden geven hun rauwe echtheid weer.”

“Het was een fantastische verkenning om dit op korte tijd te maken met enthousiaste mensen”, zegt Keizer. “Het was voor mij ook vernieuwend om samen te werken met kunstenaars die komaf maken met gendernormen. Velen doorbreken op een speelse manier de strakke definitie van vrouw en man.”

Of hij al broedt op een volgend project? “Mijn volgende doel is oudere artiesten portretteren, als een soort van voorbeeld­generatie voor deze groep.”

Joachim Liebens (29), zanger bij The Haunted Youth

Wat doet u in het leven?

“Ik maak toegankelijke liedjes. Mijn emoties brengen me op lyrische, muzikale of visuele ideeën, die leiden tot een lied of beeld.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“Veel muziek maken, op wereldtournee gaan, video’s en documentaires maken, meer bezig zijn met mode.”

Wat is het mooiste op aarde?

“Mensen die verbinding vinden met elkaar door livemuziek.”

Wat is uw beste herinnering?

“Mijn optreden op Dour overtrof alles. Het voelde als thuiskomen. Zoiets had ik nooit voor mogelijk gehouden.”

Wie is uw favoriete artiest?

“Dat varieert, maar Joy Division, Diiv, MGMT, Darkthrone, Mayhem en Oasis zijn er enkele.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“Met The Haunted Youth willen we mensen met trauma’s of negatieve ervaringen samenbrengen. Ik zie hen als familie en maak muziek voor hen, zodat ze zich meer thuis kunnen voelen in deze wereld. Van roem, geld of prijzen lig ik niet wakker. ”

Beeld Ilja Keizer

Fenne Kuppens (29), zangeres bij Whispering Sons

Wat doet u in het leven?

“Ik doe een poging om te schrijven voor en te zingen in de band Whispering Sons.”

Wat is uw voornaamste bron van inspiratie?

“Beelden en woord, maar ik kan mijn vinger niet leggen op wat precies. Het is een gevoel, denk ik.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“Evenwicht vinden in een ongestructureerd leven.”

Wat is het mooiste op aarde?

“De zee.”

Wat geeft u energie?

“Zelfvertrouwen, hoewel dat moeilijk te vinden is.”

Wie is uw favoriete artiest?

“Nick Cave, omdat hij zich zo vaak heruitvindt.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“Het is goed om niet alles te weten. Onwetendheid kan een stuwende kracht zijn.”

Beeld Ilja Keizer

Kleine Crack (31), rapper

Wat doet u in het leven?

“Boos, kwaad, niet prettig en onaardig zijn.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“Dit is mijn plan voor de toekomst.”

Wat is het mooiste ding op aarde?

“Leven.”

Wat is uw beste herinnering?

“Mijn vader die nog leefde.”

Wat geeft u energie?

“Haat.”

Waarvan moet je huilen?

“Liefde.”

Beeld Ilja Keizer

Sarah Neutkens (24), componiste, schrijfster en pianiste

Wat doet u in het leven?

“Muziek en songteksten schrijven en tekenen.”

Wat is uw voornaamste bron van inspiratie?

“De grenzeloosheid van mijn eigen gedachten.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“In leven blijven.”

Wat is het mooiste op aarde?

“Liefde en verlangen.”

Wat is uw beste herinnering?

“Ik die de hand van mijn grootmoeder vasthoud.”

Wat geeft u energie?

“Muziek, goed eten en zonlicht, en mensen en dieren die je onvoorwaardelijk kunt lief­hebben.”

Wie is uw favoriete artiest?

“Waarschijnlijk Rodin of Francis Bacon.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“Je bestaan is een groot cadeau.”

Beeld Ilja Keizer

Sam de Nef (25), muzikant

Wat is uw voornaamste bron van inspiratie?

“Ik kan overal inspiratie uit halen, vaak onbewust. Ik schrijf niet vaak over specifieke ervaringen; zowat alles dat me emotioneel raakt, zorgt voor nieuwe ideeën. Soms ben ik inspiratieloos, maar dan kan ik rekenen op mijn familie en vrienden, met wie ik heel graag samenwerk. Ook muziek van andere artiesten inspireert me.”

Wat is uw beste herinnering?

“Enkele jaren geleden spendeerden mijn beste vrienden en ik de hele zomer op een boerderij. We maakten samen muziek, kookten voor iedereen, reden met onze bromfiets door de velden, sprongen van bruggen... Het was de beste tijd ooit, hoe klef dat ook klinkt.”

Wat geeft u energie?

“Nieuwe albums ontdekken, inspirerende liveshows bijwonen, tijd met mijn vrienden spenderen, het mooie in de kleine dingen zien, lekker eten, ambitieuze plannen maken, honden...”

Waarvan moet je huilen?

“Van mijn familie en ik die terugblikken op bepaalde gebeurtenissen uit het verleden en onder woorden brengen hoe graag we elkaar zien.”

Beeld Ilja Keizer

Melody Van Gompel (23), actrice

Wat is het mooiste op aarde?

“Het woord ‘mooi’. De woorden ‘aarde’ en ‘grond’. Het leven zelf; het bestaan dat nooit onveranderlijk zal zijn door dagelijkse tegenstellingen. Het is mooi en moeilijk tegelijkertijd om de vergankelijkheid van de mens te omarmen.”

Wat is uw beste herinnering?

“Het engste, maar meest overweldigende gevoel dat je als sterveling kunt ervaren: verliefd worden.”

Wat ziet u als u de ogen sluit?

“Niets, en tegelijkertijd alles.”

Wie is uw favoriete artiest?

“David Bowie.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“‘De zon komt niet op, het zijn wij die doordraaien.’”

Beeld Ilja Keizer

GIJS (26), kleinkunstenaar en rapper, en vriendin Lisa Nijhuis (26), filmmaker

Wat doet u in het leven?

“Kunst en huishouden.”

Wat is uw voornaamste bron van inspiratie?

“Agnès Varda en Drake.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“De Ancienne Belgique vullen. Een auto kopen en ermee naar scholen rijden om kinderen te inspireren.”

Wat is het mooiste op aarde?

“Vlinders, kerken, klei, beeldhouwen met oma Tilly, een goed onderhouden kruidentuin, het verzoeningsmoment na een ruzie, Ryanair-terugbetalingen verzamelen, stakingen van het cabinepersoneel, schoonheid en opnieuw stakingen. Verdampende wolken, lekkere vlaai, non-binaire kelners, muzikale vrienden, vaginazeep die de schimmels geen kwaad doet.”

Wat is uw beste herinnering?

GIJS: “De hand van Lisa vragen op een sneeuwmobiel.”

Lisa: “Elkaar scheren op het strand.”

Waarvan moet u huilen?

“Extreem geluk.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“Wie je ook bent, je bent geliefd. Wat het ook is, iemand heeft het ergens verzonnen.”

Beeld Ilja Keizer

Thibaud Frank Dooms (21), acteur

Wat doet u in het leven?

“Ik ben acteur/performer en werk in film en theater.”

Wat is uw voornaamste bron van inspiratie?

“Veerle Baetens, Matthias Schoenaerts, Barbara Sarafian, Valentijn Dhaenens, Natali Broods, Ruth Becquart, Tiny Bertels, Maaike Cafmeyer, Els Dottermans... Letterlijk elk van hen heeft me gevormd als acteur. Dat ik nu met sommigen van hen samenwerk, is gewoon surreëel.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“Goede vraag. Het voelt alsof mijn afstuderen in juni een nieuw hoofdstuk van mijn leven inluidt. De afgelopen vier jaar woonde ik in Amsterdam, maar ik zou graag naar Antwerpen verhuizen om te focussen op mijn carrière. Ik heb weinig concrete plannen, maar het staat wel vast dat ik naar Frankrijk ga om de taal machtiger te worden.”

Wat is uw beste herinnering?

“Op vakantie op het Griekse eiland Aegina waren mijn ouders en ik verdwaald. We vonden onze weg terug al rijdend op onze scooters, terwijl de zon aan het ondergaan was.”

Waarvan moet u huilen?

“Existentiële vragen.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“Ik wil graag een project belichten dat traag maar gestaag zijn weg vindt naar de bioscopen: Skunk door Koen Mortier. De film vertelt het leven van Liam, een verwaarloosde tiener die opgroeit in een familie waar alcohol, geweld en seks alomtegenwoordig zijn. Hij wordt een verwarde jongeman. Die rol heeft mijn leven veranderd.”

Beeld Ilja Keizer

Porcelain id, alias Hubert Tuyishime (24), zanger

Wat is uw voornaamste bron van inspiratie?

“Mijn eigen grote en minder grote problemen. Cinema. Artrock.”

Wat is uw plan voor de toekomst?

“Een paard vinden en ermee de stad inrijden.”

Wat is het mooiste op aarde?

“Ons kindje, vooral als het brabbelt.”

Wat geeft u energie?

“Broodnodige slaap inhalen of een goede dag in de studio.”

Waarvan moet u huilen?

“Bijna niks. Zo nu en dan krijg ik een krop in de keel door een filmscène of door filmmuziek, of lofi-opnames van mensen die in hun hart laten kijken.”

Wat ziet u als u de ogen sluit?

“Een tastbare, doch moeilijk te bereiken vredigheid.”

Welke boodschap wilt u ons meegeven?

“Ik ben niet even grappig als vroeger.”