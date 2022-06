Deze docu is zo compleet van de pot gerukt dat ik even moest checken of het wel echt gebeurd was

Jan Debackere zet de blik op oneindig. Vandaag: Gladbeck: The Hostage Crisis.

Is dit echt gebeurd? Of is het een grandioos opgezette fictieve documentaire? Tijdens het kijken naar Gladbeck: The Hostage Crisis heb ik het voor alle veiligheid toch maar even opgezocht. Het blijkt allemaal gebeurd te zijn. Maar wat je ziet is compleet van de pot gerukt, waanzinnig en surreëel, met een afloop waar je koude rillingen van krijgt.

Het verhaal begint op 16 augustus 1988. Twee mannen overvallen een bank in Gladbeck, een stad in het Duitse Ruhrgebied. De roof mislukt, maar de mannen gijzelen twee mensen in de bank. Na onderhandelen met de politie krijgen ze 300.000 Duitse mark (ongeveer 150.000 euro) en een vluchtauto. Het is het begin van een 54 uur durende soap, waarin pers en politie een hoofdrol spelen.

Krankzinnige 54 uur

Gladbeck: The Hostage Crisis vertelt die krankzinnige 54 uur aan de hand van authentiek beeldmateriaal van toen, zonder commentaarstem of enige andere duiding. Dat lukt perfect, want de zaak was toen, eind jaren tachtig, ongeveer van begin tot einde via de media te volgen. De mogelijkheden waren nog lang niet die van vandaag, maar de Duitse media hadden bloed - en hoge kijkcijfers - geroken en keken niet op een inspanning om alles van nabij te volgen.

Dat ‘nabij’ mag je trouwens letterlijk nemen. Het is moeilijk kiezen uit alle scènes die de verbeelding tarten. Zo is er een fotograaf die als intermediair optreedt en de eisen van de gijzelnemers aan de politie doorbrieft. Een meute journalisten ondervraagt de gijzelnemer terwijl die, pistool in de hand, vertelt dat hij klaar is met het leven. Even later doen ze het opnieuw, terwijl dezelfde man in de auto rustig een sigaretje zit te roken.

En dan is er nog het interview met een jonge vrouw van 18 die gegijzeld is. Of ze schrik heeft, vraagt een journalist, terwijl er een pistool tegen haar kin geduwd wordt. En wat te denken van die passage in een voetgangerszone? De auto met gijzelaars en gijzelnemers had zich vastgereden en blijft er doodleuk staan, omringd door tientallen nieuwsgierige passanten en journalisten. Je moet het zien om het te geloven.

En de politie?

De politie, vraagt u zich af, deed die dan niets? Niet veel blijkbaar, als je deze documentaire ziet. De gijzelaars lopen doodleuk rond op straat, gaan naar de winkel en praten met Jan en alleman. De kansen om in te grijpen lijken legio, maar lange tijd gebeurt er niets.

Op het einde blijf je met veel vragen achter. Moet je nu bijvoorbeeld het meest verontwaardigd zijn over de sensatiezoekende journalisten, die denken dat ze mitspieler moeten zijn in dit drama? Of over de amateuristische politie, en bij uitbreiding politici, die geen flauw benul hebben van hoe ze dit moeten aanpakken? Het samenspel van beide blijkt alvast een dodelijke combinatie.

Gladbeck: The Hostage Crisis is te zien op Netflix.