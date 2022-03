Deze Deense serie zou zomaar geïnspireerd kunnen zijn op heftige debatten over jeugdzorg

De 14-jarige Holly beschrijft in haar schoolopstel een man die haar mishandelt. Haar leraar waarschuwt jeugdzorg. Gezinsvoogd Lars denkt dat het om de stiefvader van Holly gaat. Maar de moeder van Holly wijst erop dat de tiener wel vaker een leugentje verspreidt.

De Deense serie Cry Wolf zou zomaar geïnspireerd kunnen zijn op heftige debatten over jeugdzorg. Voor het feit dat een melding van huiselijk geweld ook weleens niet kan kloppen, terwijl een onderzoek ernaar de gezinsbanden flink kan beschadigen. Het is niet snel duidelijk wie de waarheid vertelt.

Ook in Cry Wolf wordt dit lange tijd vaag gehouden. De titel is niet voor niets ontleend aan het verhaal van de jongen die waarschuwde voor het gevaar van de naderende wolf: een keer als grap en een keer terecht. We zien de gezinsvoogd informatie krijgen die pleit voor afwisselend schuld en onschuld van de stiefvader. Die laatste blijkt steeds agressiever te zijn, maar ja: is hij echt een mishandelaar of wordt hij gek van de onterechte beschuldigingen die zijn gezin vermalen?

Ook het optreden van de 14-jarige Holly zaait twijfel. De jonge actrice Flora Hofmann maakt een beschadigde en tegelijkertijd vastbesloten indruk. In gesprek met haar moeder blijkt dat ze vooral graag wil dat de stiefvader het huis verlaat. Misschien verzint ze daarom wel de mishandeling. Haar stem is zacht en gebroken maar haar woorden zijn duidelijk. Ze kijkt de gezinsvoogd met heldere ogen aan: bespeelt ze hem misschien?

Ook de ogen van de gezinsvoogd spelen een belangrijke rol in deze serie. Die stralen steeds meer onzekerheid uit als hij hoort dat Holly misschien helemaal niet de waarheid spreekt, terwijl hij haar net met haar jongere broer tijdelijk uit huis heeft geplaatst. Gezinsvoogd Lars is een nieuwe glansrol van Bjarne Henriksen, bekend uit onder meer de politieke thrillerserie Borgen, maar vooral als Theis Birk Larsen, de gepijnigde vader van het meisje dat in het eerste seizoen van The Killing het leven laat. Een type ‘ruwe bolster met misschien wel een blanke pit’. Je kunt als kijker niet anders dan met hem meeleven.

Samen met zijn 14-jarige collega draagt Henriksen de serie, ondersteund door onder meer een geloofwaardige moeder van beide kinderen, die verscheurd wordt tussen oprechte liefde voor beide kanten. De serie is bedacht en grotendeels geschreven door de scenariste van het derde seizoen van The Legacy, ook al een eerder hoogtepunt uit de Deense seriefabriek.

Is Holly de leugenaar? Of is het toch de stiefvader, en daarmee misschien ook wel de moeder van Holly? Of ligt het misschien net een beetje anders dan beide kanten het doen voorkomen? En hoe zit het nu echt met de fameuze intuïtie van gezinsvoogd Lars? Over hoe de serie het dilemma uiteindelijk oplost, kunnen kijkers van mening verschillen. Maar de waarheid zal wel gestaag en pijnlijk duidelijk boven tafel komen.

Cry Wolf is te zien op mylum.tv.