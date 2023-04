Deze Belgische artiesten verzorgden het voorprogramma van wereldsterren: ‘Adele heeft mijn leven in een beslissende plooi gelegd’

Beginnende artiesten (en fluffers op een pornoset) weten: iemands voorprogramma verzorgen is vaak ondankbaar labeur, maar ook een unieke kans om fans bij te winnen en in het beste geval je carrière een serieuze boost te geven. Op 29 april warmt het jonge Gentse Ramkot tienduizenden Amsterdammers op voor mastodont Metallica. Ze zijn niet de eerste Belgen die zo’n eer te beurt valt. We spraken met het schaduwkabinet: Ramkot zelf, en zes acts die het aperitief verzorgden van een wereldberoemd hoofdgerecht. Over de boxershort van Kendrick, de zwakke maag van Adele en de gordijnen van Iggy.

RAMKOT: ‘KURKDROGE MAIL’

Hun debuut In Between Borderlines is er nog maar net, maar het Gentse Ramkot schopt het al tot in het voorprogramma van Metallica, op zaterdag 29 april in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Schitterend nieuws, dat de band tijdens hun vorige Humo-interview onvermeld liet. Hoe dat zo, Ramkot?

Ramkot - Metallica Beeld Jonas Maes

Hannes Cuyvers (zanger en bassist): “Verzwijgen is niet liegen, zeg ik altijd. We houden het nieuws al sinds november geheim. We waren al die maanden bang dat we plots zouden horen dat het tóch niet doorging. Maar nu kan Metallica niet meer terugkrabbelen: het is officieel aangekondigd.”

Hoe zijn James Hetfield en co. jullie op het spoor gekomen?

Cuyvers: “Geen flauw idee. Ik weet niet eens of Metallica ons wel echt kent.

“Onze manager kreeg een kurkdroge mail van onze Nederlandse booker: ‘Is Ramkot nog vrij om op 29 april in de support van Metallica te spelen?’ Alsof wij elke dag zo’n uitnodiging krijgen!”

Is het een ondankbare taak, zo’n voorprogramma verzorgen? Voor veel concertgangers is het het ideale moment om nog snel enkele pinten te bestellen of bij te praten.

Cuyvers: “Ik vind het net een leuke uitdaging, want dan kun je mensen overtuigen die niet speciaal voor jou zijn gekomen.”

Heb je je al voorgesteld hoe een eventuele ontmoeting met Metallica zou verlopen?

Cuyvers: “Ja! Ik heb me voorgenomen om vooraf enkele vragen te bedenken, zodat we daar niet met de mond vol tanden staan, helemaal starstruck. Maar ja, wat vráág je je helden in godsnaam?! ‘How are you?’

“Ik wil ook met de band op de foto, ook al kom ik daarmee over als een echte fanboy.”

Jullie stonden vorige zomer op de Pinkpop-affiche. Liepen jullie daar ook idolen tegen het lijf?

Cuyvers: “De backstage van Pinkpop is één dorp waar iedereen – groot en klein – samenzit. Al dan niet in zo’n opblaasbaar zwembadje. Ik heb toen zo’n twee zinnen gewisseld met de drummer van Royal Blood, en Tim heeft ruim een halve minuut met de zanger van Måneskin gesproken. Dus ja, we moeten duidelijk nog oefenen op onze smalltalk met rocksterren.”

JASPER ERKENS: ‘EXTREEM ZENUWACHTIG’

In 2008 klonk het startsein voor Adeles steile trip to the top. Eerste halte buiten het Verenigd Koninkrijk: een piepkleine AB Club, met een piepjonge Jasper Erkens (die eerder dit jaar het mooie ‘Artificial Messiah’ uitbracht) als opwarmer.

Jasper Erkens - Adele Beeld Jonas Maes

Hoe kwamen ze in godsnaam terecht bij een 15-jarige knaap?

Jasper Erkens: “Haar concert was nét voor de finale van Humo’s Rock Rally 2008 (waar Jasper zilver won, red.). Herman Hulsens, toen een AB-programmator, had me live gezien en wist wat ik kon. Hij belde me pas op de dag van het concert, rond de middag: ‘Toevallig al plannen vanavond?’ Je merkt dat haar tour nog niet zo goed geregeld was als nu (lacht).

“Eerlijk: ik kende Adele nog niet. Pas toen ik vanuit de coulissen haar concert volgde, drong het door dat ze een wereldster in wording was.”

Dat optreden liep nochtans niet van een leien dakje.

Erkens: “Ze was extreem zenuwachtig. Vooraf had ik haar backstage zien braken in een vuilnisemmer. En ook óp het podium liep het niet gesmeerd: ze scheurde meteen haar broek. Gelukkig was het een akoestische set en zat ze het hele optreden op een kruk. Na het applaus schuifelde ze achterwaarts het podium af (lacht).”

Was ze vriendelijk?

Erkens: “Ze zal het zich niet herinneren, maar die avond heeft ze mijn leven in een beslissende plooi gelegd. Al tijdens het soundchecken kwam ze naar me toe. Ze zei dat ik me moest inschrijven aan de BRIT-school, de gerenommeerde kunstschool waar zij net was afgestudeerd, en waar ook Amy Winehouse en Kate Nash hadden gestudeerd. Twee jaar later slaagde ik als eerste Belg voor het toelatingsexamen en verhuisde ik naar Londen. Als je haar ooit ontmoet, bedank haar voor me.”

Na Londen woonde je jaren in Amsterdam, de plek waar Ramkot straks in het voorprogramma van Metallica staat. Heb je tips?

Erkens: “Lúíd spelen! (lacht) Nederlanders lullen graag, zeker tijdens concerten. Ze roepen dan zonder schaamte boven de muziek uit. Veel grote acts spelen in Nederland het slechtste concert van hun tournee, omdat ze denken dat niemand geïnteresseerd is.”

COELY: ‘WIETWALM VAN SNOOP’

Weinig Belgische artiesten hebben een cv als Coely: ze leerde de stiel als supportact van Kendrick Lamar, De La Soul, Snoop Dogg en Nas – even een slokje water – Will.I.Am, J. Cole, Mos Def én Kanye West.

Coely - Snoop Dogg - Kendrick Lamar Beeld Jonas Maes

In 2013 was je 19. Je had niet eens een plaat uit, maar mocht al een volle Lotto Arena opwarmen voor Will.I.Am.

Coely: “Ik zie mij daar nog zitten, in een hoekje in de backstage. Een klein meisje dat zich opmaakt om de Lotto Arena te veroveren. Want ik was vastberaden om mezelf te bewijzen, zieltjes te winnen én te genieten. Ik wilde concertgangers twéé goede concerten op één avond bezorgen.”

Kreeg je na zo’n supportact de kans om de headliner te ontmoeten?

Coely: “Will.I.Am heb ik niet gezien, Nas evenmin. Kanye West was compleet afgeschermd. Ik begrijp dat, hoor: als artiest heb je ademruimte nodig.

“Snoop Dogg zag ik wel. Maar pas nadat ik hem had geroken: hij werd voorafgegaan door een wietwalm. Hij trok me tegen zich aan voor een foto: het voelde alsof ik verdronk in zijn rode pelsjas (lacht).

“En na het concert van Kendrick Lamar klopte ik in de AB op zijn deur. Hij deed open in zijn boxershort en ik riep: ‘Kendrick, I want a picture!’ Ocharme die man (lacht).

“Ik heb ook mooie herinneringen aan Anderson .Paak. Ik liep hem backstage tegen het lijf in Duitsland – of was het Zwitserland? – en hij was superchill. Hij vroeg me hoe het ging, en waar ik vandaan kwam. We waren elkaar over onze roots aan het vertellen, toen ook Macklemore er nog bij kwam. Oh lord, ik was in de wolken!”

Coely en Snoop Dogg Beeld Coely

Never meet your heroes, wordt gezegd.

Coely: “Ik zeg: meet your heroes zo vaak mogelijk. Ik koester die momenten. Weet je, dit gesprek geeft me zin om nog eens een voorprogramma te spelen!”

Beyoncé staat op 14 mei in het Koning Boudewijnstadion. Ze heeft voor dat concert nog geen voorprogramma aangekondigd.

Coely: “Beyoncé, if you’re reading this: call a sister!”

EQUAL IDIOTS: ‘TANDEN IN MIJN HOOFD’

In de woonkamer van Thibault Christiaensen hangt een tourposter van Jack White. Daarop staat, bij de halte aan Vorst Nationaal op 16 juli 2022: ‘Special guests: Equal Idiots’.

Equal Idiots - Jack White Beeld Jonas Maes

Thibault Christiaensen (Equal Idiots-frontman en StuBru-presentator): “Het was een zondagavond en ik was kribbig, want de dag nadien moest ik vroeg op voor Studio Brussel. Mijn manager belde, maar ik nam niet op. Een minuut later telefoneerde Pieter (Bruurs, drummer, red.). En nog een keer, en nog een keer. Ik heb uiteindelijk met een zucht opgenomen. ‘Thibault!’ riep hij. ‘Maak je agenda vrij op 16 juli, want we mogen met Jack White spelen!’ Ik dacht dat het een mop was, en nog een slechte ook (lacht). Ik heb die nacht nauwelijks geslapen, zo overdonderd was ik.

“Toen we die 16de juli de parking opreden, parkeerden we ons kleine tourbusje naast eens reeks vrachtwagens en nightliners. Een tournee van Jack White lijkt op een rondtrekkend circus. Zijn crewleden droegen hoeden en kostuums, en in Vorst kleurden alle lichten voor de gelegenheid blauw. Leuk, maar door die vreemde belichting heb ik tijdens ons optreden per ongeluk een verkeerd knopje ingedrukt, waardoor ik een paar songs met de verkeerde versterker heb gespeeld.

“Na onze set klopte zijn tourmanager op onze deur: of we het zagen zitten om Jack te ontmoeten? Euh, ja! Hij heeft ons de hand geschud en ons uitgevraagd over ons concert en onze instrumenten. Ik heb nog altijd geen idee of hij ons die avond wel live aan het werk heeft gezien, maar hij wist tenminste wie van ons twee de drummer was (lachje).

“De heren van SONS (garagerockband uit Melsele, red.) waren achteraf jaloers. Zij mochten vorig jaar zijn voorprogramma in Berlijn verzorgen, maar Mister White sprak op die gelegenheid alleen maar over de dichtstbijzijnde McDonald’s en andere bezienswaardigheden in de stad (lacht).”

Jack White eist van zijn toeschouwers dat ze bij het binnenkomen hun smartphone in een kluisje opbergen. Goed idee?

Christiaensen: “Ik had de indruk dat het publiek erg aandachtig was. Wel jammer dat daardoor praktisch geen bewijs van die avond bestaat (lacht). Gelukkig hebben we een foto met Jack White.”

Thibault Christiaensen en Jack White Beeld Instagram

Heb je al vaker op de foto gestaan met muzikale helden?

Christiaensen: “Zelden. Noel Gallagher, Nick Cave en Alex Turner: ik zag ze allemaal al eens backstage, maar ik val die mensen niet lastig voor een selfie. Ik ben al lang blij dat ik in hun buurt mág zijn.

“Uitzondering op de regel: John Dwyer, bezieler van de Californische garagerockband Thee Oh Sees, vorige zomer op Sjock Festival. Hij sprak ons zelf aan over ons concert. Ik heb toen om een foto gevraagd, want Dwyer is al jaren een van mijn helden. Hij heeft prompt zijn tanden in mijn hoofd gezet: geweldig beeld.”

Heb je advies voor Ramkot?

Christiaensen: “Geniet ervan. En probeer de mannen van Metallica te ontmoeten. De keren dat ik het heb aangedurfd, waren onvergetelijk.”

WITHIN TEMPTATION: ‘LIEVER NIET BRAK’

Drukke tijden voor de halve Belgen van Within Temptation. Dit jaar volgen nog een nieuwe plaat, een volgestouwde festivalzomer én een eigen stripverhaal. En 2022 sloten ze af met een wereldtournee, tijdens het Amerikaanse luik in het voorprogramma van Iron Maiden.

Within Temptation - Iron Maiden Beeld Jonas Maes

Sharon den Adel (zangeres): “Vijftien jaar geleden speelden we in een stadion in Parijs al eens als hun opwarmer. Een krankzinnige avond: enkele van onze bandleden zijn superfans en zitten zelfs in Maiden UniteD, een akoestische tributeband. Daardoor hebben ze al die jaren contact gehouden met Steve Harris (bassist en songwriter, red.). Zijn dochter ging ook al eens mee met ons op tournee.”

Touren met Iron Maiden: is dat zo waanzinnig als het klinkt?

Den Adel: “Het is vooral keihard werken. Ze brengen tegenwoordig meer tijd door in de sportschool dan in de kroeg (lacht). Op een vrije dag zijn de jongens weleens met Steve in het nachtleven gedoken, maar voorts is het saaier dan je zou denken. Je moet genoeg slapen, want je wilt natuurlijk niet brak op het podium staan. Ik snap dat het niet erg rock-’n-roll klinkt, maar het is de realiteit (lachje).”

Merk je het effect van zo’n support-tour op de verkoopcijfers?

Den Adel: “Het heeft ons zeker een pak nieuwe fans opgeleverd. Het komt er dan op aan om ze blijvend aan je te binden, door snel nog eens te gaan touren in de buurt.”

Jullie openden ook al voor Metallica.

Den Adel: “Klopt! Dat was iets moeilijker: Metallica-fans zijn extreem loyaal aan hún band. Het is hard strijden om ze voor je te winnen, maar eens het lukt, zijn ze een heerlijk publiek.

“Ik hoorde trouwens dat de keuze van het voorprogramma bij hen écht nog door de band wordt gemaakt. Vooral drummer Lars Ulrich doet zijn research en kiest de bands zelf uit. De jongens van Ramkot mogen dus heel trots zijn.”

THE KIDS: ‘HET BEEST IN IGGY POP’

Toen Iggy Pop in 1977 zijn nieuwste plaat Lust for Life in De Roma voorstelde, en dus voor het allereerst ‘The Passenger’ voor een Belgisch publiek zong, had The Kids dat publiek al vakkundig opgewarmd.

The Kids - Iggy Pop Beeld Jonas Maes

Welke indruk maakte Iggy Pop op je?

Ludo Mariman (frontman): “De Godfather van de Punk was kalm en stil, precies een intellectueel. Pas op het podium veranderde hij in een wild beest. Hij klom die avond zelfs in de gordijnen. Ik heb die gespleten persoonlijkheid ook: bedeesd in de coulissen, uitzinnig op de planken.

“Het publiek heeft me die avond nog het shirt van het lijf gescheurd. Qua reservekleren had ik in mijn kleedkamer alleen een witte laboratoriumjas liggen: zo ben ik daarna met de gitarist van Iggy Pop nog op café gegaan.”

Iggy Pop had die tournee twee gitaristen mee: Scott Thurston en Stacey Heydon. Welke van de twee was het?

Mariman: “Ik zou het niet weten. In die tijd vloeide er altijd en overal alcohol en dat heeft mijn geheugen enigszins vertroebeld.”

De bassist van The Kids, Danny De Haes, is een stuk jonger dan de rest van de band. Hij was amper 13 toen hij al in het voorprogramma van Iggy Pop stond.

Mariman: “Danny was een fenomeen: jong en geniaal. We hadden in die tijd vaak problemen met portiers, die weigerden Danny binnen te laten.”

Een jaar later mochten jullie in het Koninklijk Circus in Brussel het publiek van Patti Smith gaan opwarmen. Heb je haar ontmoet?

Mariman: “Nee. Sterker nog: toen de tijd was gekomen dat mevrouw zich naar het podium moest begeven, werd de hele backstage ontruimd. Toen vond ik dat wereldvreemd, nu begrijp ik dat beter. Wie om de haverklap wordt lastiggevallen, gaat zichzelf afschermen.”

Bedankt voor de herinneringen, Ludo.

Mariman: “Júllie bedankt, Humo. We willen binnenkort op tour door Amerika met The Kids, maar moeten nog een vergunning regelen. Omslachtig werk: zo moeten we bewijzen dat we een échte band zijn, en geen terroristen. Een artikel in een gerenommeerd magazine komt dan handig van pas, ha!”

GLINTS: ‘ROOKPAUZE 50 CENT’

‘Boyhood dream: achieved!’ blonk vorige zomer op het Instagramaccount van Glints. Vergezeld door een fotocollage van 50 Cent, het Sportpaleis en Jan Maarschalk Lemmens zelf.

Glints - 50 Cent Beeld Jonas Maes

Jan Maarschalk Lemmens (lacht): “Het was de eerste en tot nog toe enige keer dat ik de site van Het Laatste Nieuws heb gehaald.”

Het voorprogramma van 50 Cent: was dat echt je jongensdroom?

Lemmens: “Hij is niet mijn favoriete artiest aller tijden, maar ik heb vroeger wel heel vaak naar hem geluisterd. Misschien zelfs iets té vaak: op mijn allereerste iPod stond destijds wekenlang geen ander nummer dan ‘In Da Club’. Elke fietstocht hoorde ik: ‘Go, shorty! It’s your birthday!’ op repeat.”

Hoe kwam de entourage van 50 Cent bij jou terecht?

Lemmens: “Geen idee: ik maak allesbehalve gangsta rap. Maar ik vermoed dat ze gewoon een lokale Engelstalige rapper zochten – en zo zijn er hier niet veel.”

Heb je Fiddy ook ontmoet?

Lemmens: “Nee. Hij zat opgesloten in zijn tourbus en pas net voor showtime werd hij met een auto aan het podium afgezet. Backstage zag ik wel zijn setlist liggen: eerst 10 nummers, dan een ‘smoke break’ en dan nog eens 10 nummers. Strakke planning (lacht).

“Ik mocht van de organisatie veel vrienden en familie op de guestlist zetten. Faisal en Yong Yello waren mee: achteraf hebben we de bloemetjes nog stevig buitengezet. Mijn ouders waren er ook, maar mijn moeder bleek niet de allergrootste fan: zij is het halverwege afgetrapt (lacht).”

Wie wordt, als je zelf ooit een Sportpaleis vult, jouw opwarmer?

Lemmens: “50 Cent! Ik zal hem dan wél vriendelijk dag komen zeggen.”

Ramkot speelt op zaterdag 29 april in het voorprogramma van Metallica, in de Johan Cruijff ArenA.

