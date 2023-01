Deze auteur werd 20 jaar afgewezen en houdt ons nu een spiegel voor: ‘Verstoppen voor tegenslagen? Dat klinkt als een hel’

Hoe om te gaan met tegenslag? De Zweedse bestsellerauteur Thomas Erikson, ervaringsdeskundige, toont de lezer een pijnlijk spiegelbeeld. ‘Je kan niemand anders dan jijzelf verantwoordelijk stellen voor wat er misgaat in je leven.’

Zijn manuscripten werden twintig jaar lang afgewezen, hij werd het slachtoffer van verregaande stalking, ging door twee scheidingen, kreeg tijdens een bankoverval een pistool tegen zijn hoofd en doorstond een mediastorm. Thomas Erikson, bekend van zijn boek Omringd door idioten gaat met de billen bloot in het vijfde exemplaar van de reeks. Omringd door tegenslag houdt een spiegel voor die wringt bij menig lezer, maar doet tegelijkertijd inzien dat wat Erikson verkondigt misschien wel logischer is dan we aan onszelf willen toegeven.

Wat was uw grootste tegenslag in het leven?

“Mijn moeder verliezen. Haar hand vasthouden samen met mijn zus terwijl ze de dood tegemoet ging, dat was ongelofelijk zwaar. (haalt diep adem) Ik werd geconfronteerd met een soort verdriet dat ik nog nooit had gevoeld. Ik kan me dus ook niet inbeelden wat ouders meemaken die een kind verliezen. Die tegenslag lijkt me de ergste in het leven om mee te maken. Ik denk niet dat ik het zou overleven.”

Waarom schreef u juist een boek over omgaan met tegenslagen: doen we dat allemaal al niet constant?

“Ik spreek vaak jonge mensen die me vertellen dat ze altijd gelukkig willen zijn in het leven. Ze willen tegenslagen voorkomen. Dat bestaat niet: altijd de juiste dingen doen en meemaken. Voor niemand. Natuurlijk kan je je verstoppen onder een deken of in een hoekje, weg van tegenslagen en honderd jaar worden. Maar wat voor leven leid je dan? My god. Dat klinkt als de hel voor mij. Als je zo denkt, moet je dringend je perspectief aanpassen. Door toleranter om te gaan met teleurstellingen leer je dat tegenslagen bij het leven horen.”

Volgens u vinden we het vaak moeilijk om onze kinderen met tegenslag om te leren gaan. Hoe komt dat?

“Een paar generaties geleden hadden kinderen vaak jonge ouders. Zij waren in de mogelijkheid om - biologisch gezien - langer en meer kinderen te krijgen. Tegenwoordig stellen koppels hun kinderwens vaak uit. Ze willen eerst een goede financiële toekomst voor hun kroost uitbouwen. Daardoor ontstaan ook meer gezinnen met één kind.

“Cru gesteld, maar wanneer een gezin één kind heeft ten opzichte van meerdere, is de angst misschien ook groter om net dat kind te verliezen. Vanuit die angst wordt een kind vaak overbeschermd. Ik oordeel niet of het goed of slecht is om een enig kind te willen ontzien voor tegenslagen. Ik ben geen opvoedingsexpert, maar het lijkt me goed dat je een kind juist een beetje van je af durft duwen en ze zelf naar een oplossing laat zoeken bij een probleem. Als jonge vader stelde ik mijn kinderen vroeger de vraag bij problemen: wat zou je doen als je het mij niet kon vragen?”

Uw boeken zijn gebaseerd op een persoonlijkheidstheorie die wetenschappers en psychologen de ogen deed rollen. Waarom koos u ervoor om zo vast te houden aan deze theorie?

“Ik kreeg bakken kritiek over me heen, maar: ik was het niet die de DISC-theorie - bestaande uit vier kleuren die elk een bepaalde gedragsstijl omvatten; Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme - uitvond. Ik koos dit model vooral omdat ik het een stuk minder complex vond om vier kleuren te onthouden tegenover zestien verschillende nummers - zoals bij de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Bovendien werd het originele DISC-model tientallen jaren geleden ontwikkeld en kent het ondertussen vele varianten. Waarom val je mij dan vervolgens lastig omtrent de wetenschappelijke achtergrond ervan?”

“Ik schrijf niet voor professoren maar wel voor mensen die geen diploma bezitten en geen zin hebben om saaie wetenschappelijke studies van 3.000 pagina’s te lezen. Zij hebben een boek nodig dat ze begrijpen en dat aanzet tot nadenken of veranderen. Dat zeg ik ook in mijn boek: gebruik eender welk model je wil, zolang je er bewustzijn mee opbouwt. Ik wil mensen aanleren nieuwsgierig te zijn naar zichzelf en zichzelf te spiegelen. Vond ik het leuk om midden in de nacht in Zweden wakker gebeld te worden door journalisten? Nee. Maar het is een politiek spel en ik ben oud genoeg om voor mezelf te zorgen. Bovendien zijn er genoeg mensen die mijn boek wél weten te appreciëren.”

Uw eerste boek uit de reeks ‘Omgaan met’ verkocht miljoenen exemplaren en werd vervolgens al snel door vier anderen opgevolgd. Hoe krijgt u dat voor elkaar?

“De waarheid is dat ik eigenlijk zelf twee boeken per jaar schrijf; ik schrijf ook fictie. Hoe ik dat doe? Wel dat is niet zo moeilijk: letter per letter, woord per woord en zin per zin. Je doet het verdorie gewoon. Ik neem geen vakantie, kijk geen tv en verspil niet te veel tijd op Instagram. Schrijven vind ik leuk en ik voel me er prettig bij om iets voor anderen te kunnen betekenen. Ik weet ondertussen dat ik een capabele auteur ben: ik heb twintig jaar kunnen oefenen voor ik gepubliceerd werd. (lacht)

“Omringd door idioten heb ik zelf eerst gefinancierd voor het een hit werd, uitgeverijen geloofden er niet in. Ik leurde met mijn eigen boeken in de koffer van mijn auto. En zie nu: ik werk aan het zesde deel dat over energievreters zal gaan.”