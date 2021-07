Deze al gezien? De topreeksen die u dit jaar niet mocht missen

Pukkelpop afgelast, noodweer in heel het land en een soloalbum van Gert Verhulst in de winkelrekken. Nee, over de zomer van 2021 zullen voorlopig geen nostalgische liederen gezongen worden. Ontsnap dus even, zoals enkel een gezonde escapist dat kan, met deze acht ondergewaardeerde tv-shows.

De beste series die u nog niet heeft gezien dit jaar. Beeld RV

Ted Lasso

Waarover gaat het?

In Ted Lasso kruipt acteur Jason Sudeikis in de huid van het gelijknamige hoofdpersonage, die ingehuurd wordt om een voetbalteam te coachen in Engeland. Klein probleem: Ted is een Amerikaan die enkel nog maar een (klein) American Football-team heeft getraind en hij noemt voetbal nog altijd soccer.

Waarom moet u kijken?

Als u slechts één goede reden nodig hebt om de streamingdienst van Apple een kans te geven, dan heet die kans Ted Lasso. De serie doet u niet luidop lachen of huilen, maar dekt u warm en knus in met een feelgooddekentje van optimisme. Misselijkmakend als dat klinkt, Ted Lasso kan het en doet het – twee seizoenen na elkaar.

Ted Lasso bekijkt u nu op Apple TV+.

Godfather of Harlem

Waarover gaat het?

Gangsterbaas Bumpy Johnson (Forest Whitaker) komt in de jaren 60 vrij na ruim tien jaar achter de tralies. Hij keert terug naar de New Yorkse buurt Harlem, waar hij ooit de plak zwaaide, maar leert al snel dat het een turbulente tijd is voor zwarte Amerikanen, of je nu boven of onder de wet leeft.

Waarom moet u kijken?

Oscarwinnaar Forest Whitaker is naar goede gewoonte subliem, al moet de rest van de ensemblecast ook absoluut niet onderdoen. De officieuze prequel op American Gangster is met momenten overambitieus, maar barst van het talent en maakt slim gebruik van de historische context waarin het zich afspeelt.

Godfather of Harlem bekijkt u nu op Disney+.

Kingdom

Waarover gaat het?

In het oude Korea duiken de wildste verhalen op over de doden die herrijzen. De machtigste familie aan het hof profiteert van de chaos en neemt de macht over, blind voor wat er buiten de poorten gebeurt. Ondertussen probeert de verbannen kroonprins te redden wat er te redden valt.

Waarom moet u kijken?

Denk Game of Thrones, maar sneller, mooier en – euh – Koreaanser. Een pareltje voor wie verder dan de “1-inch hoge barrière van ondertitels” kan kijken, zoals Parasite-regisseur Bong Joon Ho zou zeggen. Bovendien maakt geen enkel land vandaag betere zombiefilms dan Zuid-Korea. Een knap staaltje tv dat soms meer doet denken aan cinema.

Kingdom bekijkt u nu op Netflix.

Master of None: Moments in love

Waarover gaat het?

Het derde seizoen van Master of None verlegt de focus van maker en hoofdrolspeler Aziz Ansari naar ondersteunend personage Denise en haar partner Alicia. Maar de show blijft zoals vanouds een hyperhedendaags en rauw portret schetsen van de ups en downs in een relatie.

Waarom moet u kijken?

Ansari neemt nu plaats achter de camera, een beschuldiging van seksuele intimidatie speelde wellicht mee. Hoe dan ook grijpt hij hier de kans vast om zijn liefde voor cinema te botvieren. Een atypische cinematografie en tergend traag begin zal veel kijkers afschrikken, maar de laatste afleveringen belonen wie achterblijft.

Master of None bekijkt u nu op Netflix.

Sweet Tooth

Waarover gaat het?

Wat als het virus dat de hele planeet teistert geen longziekte veroorzaakt, maar ervoor zorgt dat alle boorlingen vanaf nu half mens, half dier worden geboren? Dat is het geval in Sweet Tooth, waar we de jonge Gus volgen in een postapocalyptisch Amerika.

Waarom moet u kijken?

Een even fantasierijke als absurde premisse die veel kijkers maar moeilijk gaan slikken. Maar wie het kan, en met kinderlijke nieuwsgierigheid naar Sweet Tooth kijkt, krijgt een van de marathonwaardigste fantasiereeksen van het jaar te zien. Ideaal voor wie nog geen belastingaangiftes moet invullen, maar toch ook een beetje voor de rest.

Sweet Tooth bekijkt u nu op Netflix.

Invincible

Waarover gaat het?

Het had zomaar een sitcom kunnen zijn: een simpele 17-jarige scholier, wiens vader toevallig ‘s werelds sterkste superheld is. Invincible deelt echter dezelfde geestelijke vader met zombiereeks The Walking Dead, en gaat dus een veel bloederigere toer op.

Waarom moet u kijken?

De insteek van Invincible is niet half zo origineel meer als zijn bronmateriaal was in 2003, maar het is nog steeds een aangename verademing in het superheldengenre. Met uitzonderlijke namen als Steven Yeun en J.K. Simmons achter de micro en onverbloemd brutale actie zet Invincible zich comfortabel neer als een van de absolute must-sees dit jaar.

Invincible bekijkt u nu op Amazon Prime Video.

The Underground Railroad

Waarover gaat het?

Cora Randall (Thuso Mbedu) leeft tijdens een dieptepunt van de Amerikaanse slavernijgeschiedenis in de zuidelijke staat Georgia. Maar wanneer ze tastbare geruchten op haar pad krijgt over een ondergronds netwerk, waarlangs slaven wegvluchten van de plantages, zet ze het op een lopen.

Waarom moet u kijken?

Met Barry Jenkins (Moonlight) aan het stuur slaagt ook de tv-versie van het prijswinnende boek erin om een stuk geschiedenis te verweven met magisch realisme. Een emotioneel uitputtend en visueel indrukwekkende blik in het pijnlijke slavernijverleden van de VS. Niet gemakkelijk om naar te kijken, moeilijker om af te zetten.

The Underground Railroad bekijkt u nu op Amazon Prime Video.

The Flight Attendant

Waarover gaat het?

Wakker worden in Bangkok, met een gigantische kater én een lijk naast u in bed – het klinkt bijna als een Hangover-film. In The Flight Attendant volgen we vliegstewardess Cassandra Bowden (Kaley Cuoco), die na de lugubere ontdekking in paniek naar haar werk gaat, zonder de autoriteiten te verwittigen. Door de gaten in haar geheugen begint ze nu stilaan ook aan zichzelf te twijfelen.

Waarom moet u kijken?

Onverwacht grappig, slim genoeg en gewoon een dolle rit over de hele lijn. The Flight Attendant zal wellicht niet genoeg zijn voor Cuoco om haar The Big Bang Theory-imago van haar af te schudden, maar zou dat wel moeten zijn.

The Flight Attendant bekijkt u nu op Streamz.