Deze 9 onmisbare films fleuren je najaar nog op

Prinsessen, computersimulaties en – uiteraard – superhelden. Het cinemarooster heeft lang stilgelegen, maar pakt de komende maanden nog uit met enkele mooie namen waarvoor wij met plezier opnieuw een ticketje laten scheuren aan de inkom.

Ron’s Gone Wrong

Waarover gaat het?

Bij Barney op school zijn alle kinderen laaiend enthousiast over het nieuwste technologische gadget, genaamd B-Bot. Ook Barney zelf – niet bepaald de populaire jongen in de klas – wil zo'n ‘vriend uit een doos’. Uiteindelijk krijgt hij echter een ‘defect’ model dat niet bepaald functioneert zoals de andere robots.

Waarom moet ik kijken naar een geanimeerde promofilm voor de iPhone 23 Pro Max Ultimate?

De eerste grote familiefilm van dit najaar komt dan wel niet van animatiereus Disney, de regie is wel in handen van Pixar-veteranen die ook meewerkten aan Incredibles 2 en Coco. Ron’s Gone Wrong zal geen potten breken, maar belooft een hartverwarmend verhaal te worden over vriendschap en onze haat-liefdeverhouding met technologie.

Te zien vanaf 20/10.

Last Night in Soho

Waarover gaat het?

Een aspirant-modeontwerpster (Thomasin McKenzie) komt op mysterieuze wijze in de swinging sixties terecht, waar ze ‘in contact’ komt met de oogverblindende zangeres Sandy (Anya Taylor-Joy). Maar de glitter en glorie maken al snel plaats voor een donker plot doorheen verschillende decennia.

Waarom moet ik een nacht doorbrengen in Soho?

Je kan filmmaker Edgar Wright (Scott Pilgrim vs. the World, Baby Driver) een aantal dingen verwijten in zijn oeuvre, maar een gebrek aan stijl dan weer niet. En die reputatie lijkt Wright in Last Night in Soho opnieuw waar te maken. Het valt nog af te wachten of hij niet te ambitieus is geweest met deze tijdreizende genremix, maar de trailer is alvast om duimen en vingers bij af te likken.

Te zien vanaf 27/10.

The French Dispatch

Waarover gaat het?

Een liefdesbrief aan de journalistiek en zijn bedrijvers. De film speelt zich af in een Franse buitenpost van het Amerikaanse dagblad The French Dispatch, in de 20ste eeuw. We volgen enkele journalisten die na het overlijden van de hoofdredacteur enkele gepubliceerde verhalen nieuw leven inblazen.

Waarom moet ik iets geven om deze ode aan de mainstreammedia?

“Niemand Wes Andersont zoals Wes Anderson”, zo beschreef onze filmjournalist Lieven Trio de nieuwste prent van, wel, Wes Anderson. Want naast een ode aan de journalistiek is de film een eerbetoon aan een esthetiek die enkel Anderson vandaag gebolwerkt krijgt. Voorts zullen we gewoon de duizelingwekkende lijst aan topacteurs voor zichzelf laten spreken: Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Christoph Waltz, en nog veel meer dan er in één zin past.

Te zien vanaf 27/10.

Eternals

Waarover gaat het?

In Eternals maken we kennis met een volledig nieuw superheldenteam: de Eternals. Deze buitenaardse wezens leven al duizenden jaren in het geheim onder ons. Maar door de recente gebeurtenissen op aarde, worden ze gedwongen uit de schaduw te treden.

Waarom moet ik kijken naar Marvel-film nummer 26?

Het zou illegaal moeten zijn, hoe weinig er over deze film wordt gesproken. Aan het stuur staat Chloé Zhao die eerder dit jaar nog het gouden beeldje voor Beste Film binnenhaalde met Nomadland. En onder haar bemanning vinden we een ultradiverse groep aan acteurs terug, gaande van Hollywood-veteraan Angelina Jolie tot Zuid-Koreaanse superster Ma Dong-seok. Zonder twijfel de meest opwindende toevoeging aan het Marvel-rooster sinds die pratende boom en wasbeer.

Te zien vanaf 3/11.

House of Gucci

Waarover gaat het?

Voor zijn nieuwste prent baseert filmmaker Ridley Scott zich (losjes) op het waargebeurde verhaal achter het familie-imperium van modehuis Gucci. House of Gucci speelt zich af doorheen drie decennia tjokvol decadentie, verraad en uiteindelijk moord.

Waarom moet ik kijken naar een film over onbetaalbare kleding?

Er zijn slechts weinig filmmakers die consequent zo’n massa cinemabezoekers op de been kunnen brengen als Ridley Scott. Een historisch misdaaddrama als House of Gucci is hem dan ook op het lijf geschreven en daarbovenop kan hij rekenen op een sterrencast met onder meer Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino en Lady Gaga – ja hoor, die laatste hoort ook in dit rijtje thuis.

Te zien vanaf 24/11.

West Side Story

Waarover gaat het?

Gebaseerd op de bekende gelijknamige musical, die op zijn beurt inspiratie vond bij Romeo en Julia, vertelt West Side Story het verhaal van een verboden liefde tussen twee leden uit rivaliserende bendes in New York City. Tegen de achtergrond van een metropool waarin tig verschillende bevolkingsgroepen hun plaats proberen te vinden, beginnen Tony en María aan de onmogelijke taak een brug te vormen tussen twee op het eerste gezicht totaal verschillende groepen.

Waarom moet ik kijken naar zingende en dansende jongerenbendes?

De originele verfilming uit 1961 wist tien van zijn elf Oscarnominaties te verzilveren. Om die grote schoenen te vullen kreeg filmlegende Steven Spielberg het roer in handen van de musicalfilm. Spielberg kan zijn publiek beroeren zoals maar zeer weinig regisseurs dat kunnen in Hollywood, en met een verhaal dat universeel aanspreekt lijkt West Side Story alle kaarten in handen te hebben om de ultieme film voor de feestdagen te worden.

Te zien vanaf 08/12.

Spencer

Waarover gaat het?

Spencer volgt, met enige poëtische vrijheid, het leven van prinses Diana in de aanloop naar haar beslissing om de koninklijke familie te verlaten. Het huwelijk tussen prinses Diana en prins Charles staat op dat moment al langer op een laag pitje en is voer voor allerhande geruchten over scheiding en affaires.

Waarom moet ik kijken naar een film over een ander koningshuis?

De eerste reacties op Spencer zijn, om het voorzichtig te benoemen, hartelijk. In de capabele handen van regisseur Pablo Larraín (Jackie) en schrijver Steven Knight (Dirty Pretty Things) leverde de film nu al complimenten op als ‘adembenemend’, ‘betoverend’ en zelfs ‘gruwelijk’. De meeste filmjournalisten komen overigens superlatieven te kort om de vertolking van prinses Diana door Kirsten Stewart te omschrijven. De tijd van Twilight is al veel langer voorbij voor Stewart, maar met Spencer lijkt ze haar status als topactrice te herbevestigen.

Te zien vanaf 15/12.

Spider-man: No Way Home

Waarover gaat het?

In de laatste Marvel-film van het jaar gaan we eindelijk te weten komen wat de impact is van de gebeurtenissen op het einde van Spider-Man: Far from Home (2019). Spider-Man (Tom Holland) wordt niet enkel verdacht van de moord op Mysterio (Jake Gyllenhaal), maar zijn burgeridentiteit is intussen geen geheim meer. In de trailer zien we dan ook hoe de bevolking plots een schurk ziet in de tienerjongen Peter Parker.

Waarom moet ik kijken naar Marvel-film nummer 27?

Voor de fans van het inmiddels obsceen gigantische Marvel-universum belooft de derde Spider-man-film met Tom Holland verplichte kost te worden. Niet alleen staan er grote ontwikkelingen op de agenda voor de spinnenman, maar wie de trailer zag weet dat enkele oude (en enkele zéér oude) kennissen langskomen.

Te zien vanaf 15/12.

The Matrix Resurrections

Waarover gaat het?

Als u bij de release van de vorige Matrix-film maar net was geboren, had u nu al afgestudeerd kunnen zijn van de middelbare school. Het leek even op een koortsdroom, maar de nieuwe The Matrix komt er na 18 jaar dus echt aan. Waar de laatkomer precies over gaat is nog niet duidelijk, maar fans van de films zullen in de trailer meer dan genoeg herkennen om voor de rode pil te kiezen.

Waarom moet ik kijken naar een blauwe en rode pil?

Fans van de originele Matrix-trilogie zagen de iconische scifireeks van iconisch naar bagger gaan in amper drie films. Van de zussen Wachowski, die verantwoordelijk waren voor de trilogie, keert nu enkel Lana Wachowski terug, maar tot jolijt van de fans neemt ze wel bekende gezichten Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss met zich mee. Of deze Matrix-film opnieuw zo’n impact zal hebben op de collectieve popcultuur lijkt onmogelijk, maar wie mee wil praten aan het koffieapparaat wordt alvast verwacht in de zalen.

Te zien vanaf 22/12.