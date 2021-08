Deze 6 songs zorgen straks voor onvergetelijke festivalmomenten

1. Bazart – ‘Goud’

Wat? Het ultieme meezingmoment.

Waarom moet u erbij zijn? Het schoolvoorbeeld van een festivalanthem, waarbij zelfs wie een bloedhekel heeft aan Bazart het achteraf met hangende poten zal toegeven: er is geen mooier gevoel dan kippenvel krijgen op lichaamsdelen waar de zon doorgaans niet schijnt. Mathieu Terryn pretendeert elke show, klein of groot, dat hij in een uitverkocht Sportpaleis speelt en is als volksmenner van Vlaanderens blitste nederpoptrio het meest geschikt om u na anderhalf jaar pandemie van uw mensenvrees af te helpen. Het refrein kent u, of is in elk geval makkelijk te onthouden voor iedereen van 7 tot 77 jaar: ‘Liever snel naar de hel dan traag naar de hééé-meul.’ Allemaal in koor!

Waar? 21/8 op Pukkelpopkwartier in Hasselt, 11/9 op Frietrock in Ieper.

2. Brutus – ‘All Along’

Wat? Een muilpeer van jewelste.

Waarom moet u erbij zijn? Wie van een occasionele oplawaai houdt, is bij Stefanie Mannaerts van Brutus in goede handen. Alcatraz huisvest dit weekend onder meer Amenra, Epica en Channel Zero en stelt met Brutus een Belgische act aan om de eerste muzikale muilperen te verkopen. ‘All Along’ is een stroomstoot van een song om u een dubbele beenbreuk bij te moshen; razernij verkleed als rocksong. Mannaerts zal aan 3 minuten hysterisch drummen en schreeuwen genoeg hebben om het eerste memorabele festivalmoment van het jaar neer te zetten. In normale omstandigheden schept Brutus ook stijlvol keet buiten België, na dit weekend zal ook u begrijpen waarom.

Wanneer? 13/8 op Alcatraz in Kortrijk en Sjock in Gierle, 14/8 in OLT Rivierenhof in Antwerpen.

3. David Numwami – ‘Beats!’

Wat? De onbekende festivalhit.

Waarom moet u erbij zijn? David Numwami is de auteur van de meest onderschatte belpopsong van 2020, waarop de Brusselaar klinkt als Phoenix na een overdosis schepsnoep. ‘Beats!’ is een cocktail van Franse chanson en indiepop – kwiek, kleurrijk en kinderlijk, alsof een dansende eenhoorn abrupt uw rust komt verstoren. Numwami speelde eerder in de liveband van Charlotte Gainsbourg, werkte aan de soloplaat van de Franse poplegende Nicolas Godin, bekend van Air, toert dezer dagen als toetsenist van electrowizard Sébastien Tellier, maar wat Numwami als soloartiest doet, werkt het aanstekelijkst.

Wanneer? 14/8 op Paradise City in Perk, 17/8 in OLT Rivierenhof in Antwerpen, 25/8 op Boomtown in Gent, 5/9 op Onder Stroom in Antwerpen.

4. Maneskin – ‘Zitti e buoni’

Wat? Beatlemania-achtige extase.

Waarom moet u erbij zijn? De recente winnaar van het prestigieuze rockconcours dat het Eurovisiesongfestival is, annuleerde eerder deze zomer een show op de Lokerse Feesten. In Ronquières volgt een herkansing en is het aan Maneskin – vier rockende, fotogenieke Italianen – om te bewijzen of de hype rond de band gerechtvaardigd is. ‘Zitti e buoni’ kent u als de rip-off van respectievelijk Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Mötley Crüe en alles daartussen, maar evenzeer als de Albert Heijn-rock die u – bij sommigen tegen wil en dank – intussen al maanden aan het neuriën bent. Verwacht u aan Beatlemania-achtige toestanden. Wees voorbereid: voorzie gehoorbescherming.

Wanneer? 14/8 op Ronquières Festival nabij ’s-Gravenbrakel.

5. Charlotte de Witte – ‘Doppler’

Wat? Heimwee naar het nachtleven.

Waarom moet u erbij zijn? Hoewel het (nog steeds) wachten is op de heropening van het nachtleven, kan u dezer dagen, na maandenlange rusteloosheid, eindelijk uw innerlijke raveteef nog eens uitlaten. Het is aan Charlotte de Witte om te bewijzen dat beenharde techno die doorgaans tot leven komt in claustrofobische clubs ook in openlucht op de heupen kan werken. Met ‘Doppler’ bracht Charlotte de Witte eerder dit jaar een door Formule 1-geïnspireerde bruut beukende technotrack uit die met het juiste alcoholpromille in het bloed voor collectieve extase zal zorgen, als was het een stomende dansnacht in, zeg maar, 2019.

Wanneer? 21/8 op Arena5 in Brussel, 22/8 op Pukkelpopkwartier in Hasselt.

6. Arsenal – ‘Estupendo’

Wat? Exotisch getinte euforie

Waarom moet u erbij zijn? Een belpopklassieker met internationale allures die het brandend verlangen naar een volgepakte, met bierbekers bezaaide festivalweide met verve zal inlossen. ‘Estupendo’ van Arsenal zal u op Rock Ternat, Crammerock en Rock Herk katapulteren naar pre-coronatijden. High van geluk, met bekenden en onbekenden aan uw zijde, gaat het volgende gevoel u plots overvallen: ‘Dít hebben we al die tijd dus moeten missen.’ Met verder ‘Saudade pt. 2’, ‘Lotuk’ en ‘Melvin’ op de setlist is er geen twijfel mogelijk: Arsenal is aangesteld om wonden, te danken aan de pandemie, te helen.

Wanneer? 28/8 op Rock Ternat in Ternat, 3/9 op Crammerock in Stekene, 11/9 op Two Days of Rock Herk in Herk-de-Stad.