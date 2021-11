‘Dexter: New Blood’: een reboot als boetekleed

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Acht jaar geleden stuurde seriemoordenaar Dexter Morgan - een glansrol voor acteur Michael C. Hall - zijn motorboot een woeste orkaan in. Was het laatste bloed aan zijn handen de moord op zichzelf? Nou, nee. Dexter zette zijn tragische einde in scène om de politiemacht te misleiden, die hem steeds dichter op de hielen kwam te zitten. De zomerzon van Miami ruilde hij daarop in voor een ondergesneeuwd dorpje in the middle of nowhere.

Even Siberisch blijven wij trouwens onder de laatste twee seizoenen van Dexter. Een slag in het water voor alle fans van het eerste uur. De verhaallijnen hingen steeds vaker als los zand aan elkaar, de almaar ongeloofwaardigere plotwendingen smeekten om euthanasie en dan zwijgen we nog zedig over de belabberde finale: een van de meest teleurstellende ontknopingen uit de tv-geschiedenis. Dexter: New Blood, waarvan Streamz elke maandag een nieuwe aflevering lost, is een reboot die het boetekleed aantrekt. Dit postscriptum in uitgesteld relais moet de wrange nasmaak van het laatste seizoen wegspoelen. Of de serie daar ook effectief in slaagt?

Wanneer Morgan een waardige tegenstander krijgt, zoals dat in het verleden het geval was bij Sergeant Doakes (“Surprise, motherfucker!”), de Ice Truck Killer uit het allereerste seizoen, of de Trinity Killer, zullen wij andermaal aan het scherm gekluisterd blijven. Noem ons een lijpe sicko, maar we supporterden stiekem voor Dexter, de wraakengel die overdag een regulier leven leidde als forensisch expert en koos voor een beige bestaan als brave huisvader. Wanneer de zon zakte in de baai van Miami schudde hij de koelbloedige moordenaar in zich evenwel wakker. Een Duistere Passagier met slechts één code: het rapalje van de schepping uitroeien. Criminelen die door de mazen van het net konden glippen, konden rekenen op een slagersmes tussen de ribben. Sympathiseren met Het Kwaad voelde zelden zo goed aan als bij Dexter. Benieuwd wat een therapeut daaruit zou afleiden.

Bij de reboot voelen we evenwel nauwelijks warmte. De eerste aflevering maakt het legendarisch horribele eind van het achtste seizoen gelukkig niet slechter, maar evenmin haal je je hart op bij deze versie van Dexter. Al vanaf de eerste scène lijkt de plot zich astmatisch en voorspelbaar voort te slepen van verwikkeling naar verwikkeling. De krampachtige vader-zoonhereniging, nochtans een meesterzet om de psychologische huishouding van Dexter in de verf te zetten, wordt getackeld door nuffige dialogen. Verder lijkt het volkomen ongeloofwaardig dat de seriemoordenaar vandaag zou aanpappen met iemand van de lokale politie, of überhaupt in een wapenwinkel aan de slag zou kunnen. De suspension of disbelief was al groot bij Klopjacht, maar Dexter wil duidelijk niet onderdoen.

Zou puriteins Amerika nog steeds niet klaar zijn voor een waarachtige fictieserie over een lone wolf killer, die beseft dat hij zijn moordlust nooit onder de knoet zal krijgen en zich bewust afsluit van de buitenwacht? Wie een donkere, droefgeestige Dexter verhoopte, zonder geweten of wroeging, trekt alweer aan het kortste eind. Dit is Disney-Dexter.

Dexter: New Blood is nu te zien op Streamz.