dEUS deze zomer headliner op Live is Live in Antwerpen, band stelt zelf tweede festivaldag samen

dEUS brengt op 17 februari voor het eerst in elf jaar een nieuwe plaat uit, How To Replace It. Naar aanleiding van die nieuwe muziek speelt de Antwerpse band rond Tom Barman vier uitverkochte shows in de AB. Aan die concertagenda wordt nu het zomerfestival Live is Live toegevoegd.

Live is Live vond vorig jaar plaats in Zeebrugge maar komt dit jaar naar het Middenvijver-park op Linkeroever. Voor zaterdag 24 juni werden The War on Drugs, Balthazar en Warpaint al aangekondigd. Op zondag staat dEUS bovenaan op de affiche. De Antwerpse band speelt niet alleen een thuismatch, maar zal ook de rest van de line-up mee bepalen. Er zouden gesprekken zijn met zowel nationale als internationale artiesten en de organisatie belooft een “programma met een stevige dEUS-stempel”.

De zondagtickets voor het festival zijn verkrijgbaar vanaf 80 euro en zijn te koop vanaf woensdagmiddag 8 februari via www.liveislive.be. Tickets voor zaterdag zijn al te koop. Binnenkort worden meer namen toegevoegd aan de line-up.