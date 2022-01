Design Museum in Gent sluit voor twee jaar de deuren

Vanaf 7 maart zal het populairste museum van Gent voor twee jaar de deuren sluiten. Er staat een volledige renovatie op het agenda en het museum krijgt ook een nieuwe vleugel in de Drabstraat. Vorige week werd er nog een subsidie van 1,25 miljoen euro goedgekeurd voor het project.

Geen enkel museum in Gent trok vorig jaar meer bezoekers aan. En in heel de stad deden enkel het Gravensteen en het Lam Gods het beter. Dat blijkt uit cijfers van cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). In totaal kreeg het Design Museum 77.000 bezoekers over de vloer, ongeveer evenveel als voor de coronapandemie. Tachtig procent van die bezoekers kwam overigens uit eigen land, wat wijst op een uitbreiding van het doelpubliek. Het Gravensteen en het Lam Gods trokken respectievelijk 198.000 en 98.000 bezoekers aan, een pak minder dan in 2019.

Vanaf maart gaat het populaire museum dus dicht tot het najaar van 2024. “Maar vooraleer het zover is, gaan we nog één keer wild doen”, zegt zegt museumdirecteur Katrien Laporte bij De Standaard. Nadat alles verhuisd is organiseert het museum nog een ‘Design Fest’. “We werken samen met alle opleidingen in de stad. Onder de titel ‘Be wild, act and change’ kunnen ontwerpers tien dagen lang hun ideeën delen met de bezoekers en de Gentenaars.”