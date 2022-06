Denzel Curry: ‘Toen we allemaal binnen zaten, zei niemand iets. Ik moest de vraag ‘Wie ben ik?’ zelf beantwoorden’

Kun je de plaattitel even uitleggen? Eerst ‘Melt My Eyez’.

Denzel Curry: “Dat gaat over dingen die we liever niet zien: we mijden sommige mensen, we mijden echt nieuws, we mijden kritiek. We willen de waarheid soms zelfs niet onder ogen zien als die pal voor onze neus staat. De perceptie van wat je dacht dat de wereld was, is aan het smelten. In plaats daarvan krijg je de wereld zoals die is.”

En ‘See Your Future’?

Curry: “Als we de wereld en dus ook onszelf zien zoals die is, kunnen we eindelijk vooruit in het leven en moeten we ons niet meer zo op het verleden concentreren. Zoals Kanye West zei: ‘We beleven een black history month, maar nu zijn we samen van alles aan het veranderen. Die verandering wordt de black history van de toekomst.”

De zin die mij het thema én het ritme doet vatten, komt na de knappe wending in ‘Walkin’: ‘Keep on walkin’, ain’t no stoppin’ / In this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call our home’. Maar ik rap niet zo goed als jij.

Curry: “Dat hoor ik (lacht). Maar dat ritme is inderdaad van mij. Ik heb lang geleden wel goed naar Three 6 Mafia geluisterd. Hun Mystic Stylez is een horrorklassieker die héél veel rappers in het zuiden van de States heeft beïnvloed, en die ook mij in Miami ter ore kwam.”

In ‘The Last’ rap je: ‘The USA is a cold place.’

Curry: “Amerika was een heel kille plek toen de overheid slecht reageerde op de Black Lives Matter-protesten. In plaats van de politieman te veroordelen na de dood van George Floyd, stuurden ze het leger op ons af. We eisten niet meer dan dat de wet toegepast zou worden. Ja, we wilden dat die flik levenslang kreeg. Logisch toch? Wij krijgen diezelfde straf voor veel minder. Met Terrace Martin, Kamasi Washington en Daylyt heb ik toen snel ‘Pig Feet’ gemaakt: die track was één grote woede-uitbarsting en was al een paar dagen na Floyds dood af.”

Melt My Eyez See Your Future is een medley van verschillende stijlen. Omdat er veel tijd was tijdens de lockdown?

Curry: “Ja. Tijdens de lockdown heb ik niet gewoon geluisterd naar voorbeeldplaten, ik heb ze bestudéérd. De Soulquarians voorop: Mama’s Gun van Erykah Badu, Voodoo van D’Angelo, Things Fall Apart van The Roots, en ook Illmatic van Nas en Graduation van Kanye West. Maar ik was wel al in 2018 met de plaat bezig. Op mijn telefoon had ik een lijst staan van genres die ik wilde brengen: acid jazz, drum-’n-bass, boombap, triphop, r&b, jazz, jungle, funk, neosoul, dancehall, punk en synthpop. Ik ben ook een fan van de anime-serie Cowboy Bebop, die van horror naar comedy switcht, en van kungfu naar drama en sciencefiction. De soundtrack van Yoko Kanno gaat alle kanten uit. Die variatie zit ook in mij.

“Een neef vroeg me onlangs of ik de plaat had kunnen maken zonder de lockdown. Het antwoord is: nee. Dan was ik blijven rondhossen van podium naar podium, van moshpit naar moshpit, van metafoor naar metafoor, van bar naar bar. Ik zou niet meteen een dubbelganger van voorganger Zoo gemaakt hebben, maar ik zou wel met een plaat gekomen zijn die veel minder van Zoo verschilt dan Melt My Eyez.”

Denzel Curry op CORE-Festival Beeld © Stefaan Temmerman

Wat was er dan zo anders?

Curry: “Ik ben het gewend dat mensen me beoordelen of me onder de aanmoedigingen bedelven: ‘Je bent zo onderschat!’ Maar toen we allemaal binnen zaten, zei niemand iets. Ik moest de vraag ‘Wie ben ik?’ zelf beantwoorden. Voor de spiegel.”

In ‘X-Wing’ rap je over Mac Miller, 2Pac en The Notorious B.I.G.: ‘Mac ain’t make it to twenty-seven / Pac ain’t make it to twenty-six / Big’ ain’t make it to twenty-five / It’s only right that I gotta get rich’.

Curry: “Ik heb veel mensen weten sterven: mijn broer is overleden nadat hij door de politie onder handen was genomen met een stroomstootwapen. Ik heb vaak gedacht: als ikzelf roekeloos en richtingloos blijf rondlopen, zal ik veel en mogelijk zelfs alles verliezen. Het voelde vooral belangrijk om te beseffen wat ik aan het doen was. Ik wilde niet één van hen worden, ik speelde met zelfmoordgedachten maar ik wilde niet sterven, ik wilde iedereen een stapje voor zijn.

Nood aan een gesprek? Praten helpt, dat kan bij Tele-Onthaal: bel 106 of ga naar de website tele-onthaal.be. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.

“Ik ben opgegroeid in een getto nabij Miami. Dat was mijn omgeving, al mijn vrienden woonden daar en kenden pakweg twee dingen. Toen ik een beetje succes had als rapper, kon ik naar L.A. verhuizen. Daar kennen ze pakweg vier dingen. En daarna werd ik echt succesvol en belandde ik in een wereld die weinig te maken heeft met mijn eerste milieu. Maar die oude wereld en die getto-instincten zitten nog in me. Die ben ik gaan onderzoeken om mezelf beter te begrijpen. Ik omring me nu met mensen die hun ogen op mij gericht hebben, en met wie ik samen keuzes maak. Mijn theorie gaat als volgt: we zijn een product van twee factoren: keuzes en omgeving. Als je omgeving niet langer een factor is, draait alles rond je keuzes.”

Curry DE KICKBOKSER

Wanneer besefte je dat je een andere soort plaat aan het maken was?

Curry: “Toen ik niet langer eerst de beats koos omdat ze goed waren om op te rappen. Ik begon met te rappen wat ik wilde zeggen, en de producers – zoals altijd de besten die ik kon vinden – hebben daar achteraf een sfeer rond gecreëerd.”

Eén voorbeeld van een tekstregel die ik nooit had begrepen zonder de uitleg op de website genius.com: ‘Treadin’ softly on the path down the rockiest road’...

Curry: “Laat mij maar (lacht). ‘Treadin’ softly on the path down the rockiest road / Life isn’t ice cream without Monopoly dough / The property grows in value, and rightfully so, I gotta have it’. Rocky Road is een ijssmaak. Het leven is alleen maar zoet als je geld hebt. Monopoly hoort bij property, want dat spel is niets anders dan vastgoed kopen. En ik wil vastgoed dat in waarde stijgt.”

Ik had nog nooit van Rocky Road-ijs gehoord. Wat doe je op minder inspirerende dagen? Of tijdens je vakantie?

Curry: “Ik teken wat, of ik doe iets met mijn vriendin, ik zoek mijn neef op, ik ga naar mijn therapeut... En ik ben een kickbokser, het is de enige sport die ik beoefen, en de enige waar ik naar kijk.”

Ben je goed?

Curry: “Am I good? Hell yeah!”

Melt My Eyez doet mij een paar keer heel hard aan To Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar denken.

Curry: “Dat is mijn favoriete Kendrick Lamar-plaat. Er is een periode geweest waarin ik durfde te beweren dat hij niet beter is dan ik, maar dat was natuurlijk gelogen: de man is een genie. Ik bewonder hem om dezelfde reden als waarom ik OutKast en Kanye West bewonder: geen van hen heeft ooit een slechte plaat gemaakt. Ik wil ook nooit een slechte plaat maken. Of beter: ik zal nooit een slechte plaat maken. Ik zei dat eens tegen André 3000 van OutKast en die antwoordde: ‘Zorg er dan voor dat je je nooit verveelt.’ Gouden raad!”

Melt My Eyez See Your Future is uit bij Loma Vista Recordings.

