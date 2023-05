Dennis Tyfus over zijn nieuwe expo: ‘Achterpoortjes vinden, dat is wat de kunstenaar doet’

Het toeval wil dat ik Dennis Tyfus zo’n twintig jaar geleden leerde kennen, toen we een reis maakten in het kader van een expo van Belgische kunst in China, waar hij als jonge beginnende kunstenaar werk voor leverde en waar ik verslag van uitbracht. Het waren een knotsgekke twee weken, compleet met militaire (en door Shanghai spookrijdende) escortes, ontmoetingen met dronken breakdancende partijbonzen en onaangekondigde nachtelijke controles van onze opnames. “Nog altijd de beste reis die ik ooit heb gemaakt”, zegt hij.

Twintig jaar later lijkt de kunstenaar in goeden doen. Hij is 44 jaar, zit bij de gerenommeerde Tim Van Laere Gallery en heeft recent het pand gekocht waar hij ooit zijn eerste tentoonstelling hield. Ook komt er een groots opgevat boek met een overzicht van zijn werk én een tentoonstelling in De Warande in Turnhout met tekeningen, installaties, video’s en zelfs een replica van de polyvalente ruimte in zijn nieuwe huis.

Tyfus: “Het wordt een ruimte waar ik publiek kan ontvangen en waar allerlei evenementen kunnen plaatsvinden, met een uitklapbaar podium voor concerten en lezingen, archiefkasten waarin platen of boeken voorgesteld kunnen worden, en vitrines waarin kleine tentoonstellingen kunnen worden gehouden.”

Het voorzien van een ruimte waar zowat alles mogelijk is, is iets wat in al Dennis Tyfus’ werk is terug te vinden: het is het faciliteren van de verrassing waar hij zo van houdt.

Tyfus: “Ik word graag verrast, ja. Ik herinner me dat mijn vriendin me eens zei: ‘Voor jou is het altijd Kerstmis.’ Dat is ook de reden waarom ik indertijd mijn platenlabel Ultra Eczema begonnen ben: om platen te ruilen met mensen van over de hele wereld. Ik kreeg op die manier een constante instroom van klank en beeld. Dan was er iemand in Maleisië die met een of ander weird instrument opnames had gemaakt en daar een hoes bij had getekend, waarvan je dacht: waarom past dit er ook alweer bij? Dat gaf een geweldige energie.”

'In al mijn werk zit een drang tot improviseren, tot het loskomen van gemakzucht, regeltjes of beperkingen.' Beeld Joris Casaer

Ook in zijn installaties schept Tyfus graag de ideale omstandigheden om verwonderd te raken. In You’re In and Out of the Band worden bezoekers een voor een langs een draaihekje een donkere ruimte binnengeleid, waarna hun door een soort loterijsysteem een muziekinstrument wordt toegewezen waar ze 3,5 minuten lang op van jetje mogen geven. Zo maken ze deel uit van één lang, immer van bezetting en melodie veranderend muziekstuk. Een beetje zoals zijn werk één lang improvisatiestuk is, met thema’s die soms uitgepuurd worden en dan weer oplossen in nieuwe melodieën.

Tyfus: “In al mijn werk zit een drang tot improviseren, tot het loskomen van gemakzucht, regeltjes of beperkingen. Ik wil me zo weinig mogelijk vastleggen en me van zo weinig mogelijk iets hoeven aantrekken. Wat niet wil zeggen dat beperkingen niet interessant zijn. Je legt jezelf beperkingen op om ervan los te komen. Dat is op een zekere manier ook wat mijn no choice-werk inhoudt.”

Zo’n acht jaar geleden begon Tyfus met zijn no choice-tattoos, waarbij de ‘klant’ enkel de plaats en grootte van de tattoo kan kiezen, maar niet de inhoud. Sindsdien is dat no choice-gegeven als een olievlek naar de rest van zijn werk uitgebreid.

Tyfus: “Ik weet nog dat ik, toen ik dat tatoeagepistool kocht, dacht: ben ik nu helemaal gek geworden? Ik geef best veel geld uit aan iets waarmee ik misschien hoop en al tien vrienden zal tatoeëren. Maar intussen heb ik honderden mensen getatoeëerd en zijn no choice-tattoos heel gewoon.”

'You’re In and Out of the Band': bezoekers maken deel uit van één lang, immer van bezetting en melodie veranderend muziekstuk. Beeld Ans Brys

In De Warande zijn er meer variaties dan ooit op dat no choice-werk te zien: er is een no choice-bar waar een barman je no choice-cocktails serveert, er zijn no choice-records (“je weet niet wat er op de plaat staat en je weet ook niet waar je ze kunt vinden als je mij niet kent”) en er is zelfs no choice-real estate (“Een klant laat ons zijn bouwperceel zien en vervolgens bouwen wij ter plaatse een geïmproviseerd sculptuur”).

Tyfus: “Heel veel dingen in het echte leven zijn no choice. Als je naar je bank belt, krijg je vandaag een automatisch bericht met een paar opties en daar moet je het mee doen. Meestal heb je die ene optie nodig die je niet krijgt. Maar er is zoveel meer dat no choice is: hoe er met mensen met een beperking of met migranten wordt omgegaan, daar lijken wij ook geen keuze meer in te hebben... Ik denk dat dit mijn manier is om daarmee om te gaan. Ik probeer loopholes te vinden in de regels. Misschien is dat wel wat een kunstenaar doet: achterpoortjes vinden.”

Het is de kunstenaar als vrijdenker en als speelvogel. Zit daarbij in al zijn werk: humor, in al zijn kwikzilveren, ongrijpbare beweeglijkheid. Al wil hij zich ook daar niet op laten vastpinnen. Tyfus: “Humor is belangrijk, ja, maar ik doe dit alles tegelijkertijd met heel veel ernst en toewijding. Het is ook gewoon zwoegen.”

Op het einde van de rondleiding worden we zelf verrast. Bij zijn no choice-taxi, een zwarte Mercedes waarmee mensen naar een niet zelfgekozen bestemming worden gebracht, staan een man en een vrouw het initiatief te bespreken.

Man: “Dat ze daar tegenwoordig geld voor hebben. ’t Is ver gekomen. (tegen ons) Vinden jullie ook niet?”

Tyfus: “Ik vind het echt verschrikkelijk. En dat met het geld van de belastingbetaler!”

Onderweg terug naar De Warande zegt hij: “Daar doe je het dan voor.” (lacht)

Don’t Tell Me Not to Tell You What to Do, tot 13 augustus in cultuurhuis De Warande, Turnhout, www.warande.be