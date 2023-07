‘Delphine Lecompte verdient meer aandacht in Nederland’: toppers en trends bij Boekhandel Donner

Welke boeken lopen momenteel goed bij Donner?

“Ilja Leonard Pfeijffers Alkibiades loopt goed, maar we merken dat dit geen Grand Hotel Europa wordt. Daarvoor is de historische complexiteit te groot. De directe verstaanbaarheid is kleiner. ­Anjet Daanje blijft doorverkopen. Ze heeft dit jaar drie belangrijke prijzen gekregen, de Libris, de Boekenbon en de Constantijn Huygens-­prijs. En dat voor iemand met wie Thomas Rap niet verder wilde en zich daardoor genoodzaakt zag om bij Passage, een kleine uitgeverij, aan te kloppen waar ze haar eigen gang mocht gaan, en meteen succes boekte.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Boeken over de slavernij en de afschaffing ervan zijn duidelijk in trek. Keti Koti, de bevrijding van de slavernij die op 1 juli gevierd wordt, is in Rotterdam echt een belevenis. Ook in de boekenwereld zie je dat, zoals in de bundel Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging of in Keti Koti, waarom we de afschaffing van de slavernij moeten herdenken en vieren van Janice Deul. Ook opmerkelijk is de opgang van boeken over klimaatverandering, milieu en het debat over de boer. De Correspondent geeft een boekje uit met de titel Uit de shit. Pleidooi voor meer boeren en minder vee. Peter Frankopans De transformatie van de aarde is bij ons een groot ­succes, een boek waarin de wereldgeschiedenis verbonden wordt met overstromingen, hardnekkige droogtes en veranderingen in het ecosysteem. Die thematiek wordt ook in romans en poëzie verwerkt, denk bijvoorbeeld aan Lieke Marsman of Eva Meijer.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Delphine Lecompte verdient meer aandacht in Nederland. Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? is gewoonweg een stilistische parel en ook is het boek bij vlagen erg geestig.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar de nieuwe Marieke Lucas Rijneveld natuurlijk, Het verdriet van Sigi F., omdat hij de meest getalenteerde schrijver van Nederland is, en dat zowel wat proza als poëzie betreft, en dat is toch vrij uniek. En naar Laura Cummings Donderslag, waar ik net aan begonnen ben. Het gaat over Carel Fabritius, de schilder van Het puttertje, maar ook over het rouwen voor haar vader James, eveneens schilder. Op aangrijpende wijze maakt zij duidelijk hoe kunst en leven met elkaar verbonden zijn.”