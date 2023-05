‘Déjà Vu’ overstijgt de middelmaat dankzij rastalent Lauren Versnick

Wees op je hoede voor zweverige types, leert de ervaring mij, al koester ik de herinneringen aan professor Barabas. Weinig tijdreizigers wisten mij te boeien sinds hij in mijn leven kwam, tot Natali Broods in het eerste seizoen van Déjà Vu op imposante wijze het verleden manipuleerde.

Intussen is Déjà Vu, de Belgische remake van de Canadese reeks Plan B, aan zijn tweede seizoen toe. Aan het concept werd niet gesleuteld – Reset is een tijdreisbureau waarmee je kan terugkeren in de tijd – maar diepgang, ontroering en verwondering zijn ditmaal in mindere mate aanwezig.

Het was liefde op het eerste gezicht tussen Eva (Lauren Versnick) en Halim (Yassine Ouaich) maar in de jaren daarop kwam het koppel meer hindernissen tegen dan een hordeloper. Eva droomde van een carrière als celliste en cijferde zich vervolgens weg zodat succesvol advocaat Halim de weg vrij had, wat dan weer tot ongenoegen leidde.

Met verder ook bedrog, jaloezie, een bijna-nekshot met een nagelpistool en een overdreven ruzie over een verfkleur, verdacht ik de makers van Déjà Vu er meermaals van de ideeënbundel van een Thuis-scenarist te hebben gejat. Om drama te ontlopen, maakt de met de aflevering obsessiever wordende Halim gebruik van de diensten van Reset. Eén knoert van een spuit in je nek en je keert terug in de tijd, maar volstaat dat ook om te voorkomen dat je dezelfde fouten maakt?

De thematiek van het eerste seizoen van Déjà Vu – het personage van Natali Broods probeerde de zelfdoding van haar dochter te voorkomen – was een pak zwaarder dan dit liefdesdrama, maar laat een duidelijke richting net zijn wat het tweede seizoen mist. Pas tegen de vierde aflevering komt de reeks echt op kruissnelheid, doordat de makers tot dan hinken van plottwist naar plottwist, waardoor de kans bestaat dat het gros van de kijkers tegen dan is afgehaakt.

Déjà Vu kijkt ondanks de mindere momenten vlot weg, en laat de acteerprestatie van Lauren Versnick een reden zijn om door te zetten tot het einde. Versnick ontpopt zich als een rastalent dat véél te laat uit de schaduw treedt en wier cv voortaan bovenaan de stapel ligt bij elke Belgische regisseur. Ze toont dat zij de toekomst is in een verhaal dat zich grotendeels in het verleden afspeelt. Het is dankzij Lauren Versnick dat een matig scenario de middelmaat overstijgt.

Ook al eindigt dit tweede seizoen van Déjà Vu op een sisser met een zwakke aflevering en is het in zijn geheel minder beklijvend dan zijn voorganger, toch blijft de reeks de moeite waard. Er is de laatste jaren veel slechtere Vlaamse fictie gemaakt en de ontbolstering van Lauren Versnick meemaken, is bovendien een aanrader.

