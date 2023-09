Deezer lanceert streamingmodel dat artiesten eerlijker betaalt

Het nieuwe model zal in het laatste kwartaal van dit jaar in Frankrijk worden gelanceerd, waarna andere markten volgen. In het model wordt aan “professionele artiesten” een “verdubbel-boost” toegekend voor een luisterbeurt. Met ‘professioneel’ bedoelt Deezer artiesten die minimaal op duizend streams per maand komen dankzij minimaal vijfhonderd unieke luisteraars.

Ook wordt meer uitgekeerd voor liedjes waar luisteraars veel betrokkenheid bij tonen. Voor titels waarin alleen geluiden als de zee of wind te horen zijn, keert Deezer geen geld meer uit en de dienst gaat “een vernieuwd en strikter detectiesysteem voor fraude” hanteren.

Deezer stond in 2022 op plek tien in de lijst van wereldwijde muziekstreamservices, met een marktaandeel van 1,6 procent. Het bedrijf werd in 2007 opgericht in Frankrijk. Universal is een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld en pleit al langer voor een andere verdeling van streamingopbrengsten dan dezelfde vergoeding voor iedere afspeelbeurt van elke artiest. (ANP)