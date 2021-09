Deense kunstenaar gaat met 70.000 euro spaargeld van museum aan de haal: ‘Take the money and run’

Haaning werkte al met het museum samen. In 2011 maakte hij een werk met de titel An Average Danish Income dat bestond uit een glazen kader met daarin Deense bankbiljetten ter waarde van een gemiddeld Deens jaarinkomen. Eerder maakte hij in dezelfde reeks een werk met als titel An Average Austrian Income dat een Oostenrijks jaarinkomen in euro’s liet zien. Voor een nieuwe expo rond werk en leven vroeg het museum Haaning om een geüpdatete versie van beide werken te maken. De kunstenaar zegde toe en vroeg het museum hem de ruim 70.000 euro in cash te bezorgen die hij nodig had om beide kaders met bankbiljetten te vullen.

Maar toen beide werken de dag voor de opening van de expo in het museum arriveerden bleken de kaders leeg. “Haaning stuurde ons een mail met de melding dat het hem interessanter leek een nieuwe creatie te maken. Een werk dat Take the money and run heette”, vertelt Lasse Andersson, de directeur van het museum in Deense media.

Andersson wil voorlopig niet naar de politie stappen. Bij het Kunsten Museum hopen ze dat Haaning het geld aan hen zal terugstorten wanneer de expo in januari volgend jaar afloopt. “We zijn geen rijk museum”, vertelt hij. “Het geld dat we aan Haaning hebben uitgeleend, was bedoeld voor het onderhoud van het museumgebouw. We hopen dat het terug komt.” De kunstenaar zelf lijkt niet van plan om het geld terug te brengen. “Het werk bestaat er net uit dat ik er met hun geld vandoor ben gegaan.”